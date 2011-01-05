DH Özel: Gigabyte Hız Aşırtmayı Anlatıyor

Gigabyte Ürün Müdürü Volkan Sağlam, Gigabyte anakartlarda nasıl bir kaç adımda hız aşırtma yapılabileceğini anlatıyor. Gigabyte'ın sunduğu araçlarla hız aşırtma yapıldığında anakarta gelecek hasarların garanti kapsamına giriyor oluşu da bir çok kullanıcı için büyük önem taşıyor.

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