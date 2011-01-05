DH Özel: Gigabyte Hız Aşırtmayı Anlatıyor

Gigabyte Ürün Müdürü Volkan Sağlam, Gigabyte anakartlarda nasıl bir kaç adımda hız aşırtma yapılabileceğini anlatıyor. Gigabyte'ın sunduğu araçlarla hız aşırtma yapıldığında anakarta gelecek hasarların garanti kapsamına giriyor oluşu da bir çok kullanıcı için büyük önem taşıyor.
Konunun değişmemesi bakımından cevapları PM ile atarsanız sevinirim kızdırmayalım arkadaşları
Yukarda bir arkadas sadece carpanin arttigini ve silemci voltajinin, ram voltajinin vs sabit kaldigini söylemis...700 mhz cok yüksek bir rakam degil, voltaj arttirmadan 600-700 mhz oc olan islemciler var ama bunun bu sekilde calistigindan emin misiniz?
Windows 7'nin açılış süresini boşu yere izlettirmemek için video'nun o kısımlarını hızlandırmışlar..
orada video hızlandırılmış sistem açılmasıyla alakası yok