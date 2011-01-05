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DH Özel: Gigabyte Hız Aşırtmayı Anlatıyor

8 yıl
62,9b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Gigabyte Ürün Müdürü Volkan Sağlam, Gigabyte anakartlarda nasıl bir kaç adımda hız aşırtma yapılabileceğini anlatıyor. Gigabyte'ın sunduğu araçlarla hız aşırtma yapıldığında anakarta gelecek hasarların garanti kapsamına giriyor oluşu da bir çok kullanıcı için büyük önem taşıyor.


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DH Misafiri 8 yıl
GIGABYTE GA-880GA-UD3H, AMD 880G, Soket AM3, DDR3-1866, Anakart ı dahil midir.
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tufan erkul 8 yıl
eski anakartımı yaktım biostan overclock yaparken. Şimdi GİGABYTE M68M-S2P anakart aldım acaba bende yapabiliyomuyum bü işlemi elimdeki anakartla eğer yapamıyosam anakartın overclock destegi varmıdır.
Konunun değişmemesi bakımından cevapları PM ile atarsanız sevinirim kızdırmayalım arkadaşları
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İstan34bul 8 yıl
.
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erd_eru 8 yıl
Bendeki programda niye 3 kademeli seçim çıkmıyor?

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RapscallioN 8 yıl
Windows un hizli acilmasi muhtemelen SSD falan kullanilmasindan yada sistemin yeni kurulmus ve hicbirsey yüklenmemis olmasindan kaynaklaniyordur...
Yukarda bir arkadas sadece carpanin arttigini ve silemci voltajinin, ram voltajinin vs sabit kaldigini söylemis...700 mhz cok yüksek bir rakam degil, voltaj arttirmadan 600-700 mhz oc olan islemciler var ama bunun bu sekilde calistigindan emin misiniz?
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enja 8 yıl
merak etim olay Windows 7 açılışta nasıl hızlı geçiyor menu oc yapıncamı oluyor yoksa bi ayarımı var bilgisi olan paylaşabilirmi rica etsem
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Furkán 8 yıl

enja

merak etim olay Windows 7 açılışta nasıl hızlı geçiyor menu oc yapıncamı oluyor yoksa bi ayarımı var bilgisi olan paylaşabilirmi rica etsem

Windows 7'nin açılış süresini boşu yere izlettirmemek için video'nun o kısımlarını hızlandırmışlar..
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setek01 8 yıl
Sistemin yeniden açılış süresi muazzam. Olay sanırım sadece 2600K ve P67 chipset ile bitmiyor SSD disk kullanılıyor olabilir.
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tg2601 8 yıl

setek01

Sistemin yeniden açılış süresi muazzam. Olay sanırım sadece 2600K ve P67 chipset ile bitmiyor SSD disk kullanılıyor olabilir.

orada video hızlandırılmış sistem açılmasıyla alakası yok
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Rock_Rage 8 yıl
Sormak istedigim bukadar garip yorum yapmıssınız ama programı kullanıyormusunuz.Program ile bios uzerinden yapabileceginiz her ayarı windows uzerinden de yapabiliyorsunuz.
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MxFxOx 8 yıl
adam tek tuşla 3dmark'da 500 puan kaptı.Belleklere hız aşırtma yapsada kazancı çok az olur.Bendeki 800mzh'lık 1026mhz çıkardım bir fark oluşmadı iş işlemcide bitiyor.bellekler ayrıca hız aşırtmaya diğer bileşenler kadar musait değiller hata oranı yüksek
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hellteam 8 yıl
Bende ciddi ciddi biostan 2600k yı oc liycek diye bekliyodum videoyu izlerken bi gülme aldı
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miscellaneous 8 yıl
arkadaşlar işe yaramaz bu program kimse aa yapılıo demesin gıdım gıdım yapılıo çok az yapılıo heralde amd de yapılmıo ama işe yaramıor o yüzden kimse bu özellik için kararını gigabyte tan yapmasın..
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Mickcasey 8 yıl
Bence sadece anakarta garanti verirler işlemci ye vericeklerini sanmıyorum
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DH Misafiri 8 yıl
Buradaki overclock işleminde RAM overclock filan yapmıyor ki. Sadece işlemci çarpanını değiştirerek sadece işlemciyi overclock ediyor. BCLK'ya dokunmuyor. ama belli bir çarpandan sonra işlemci voltajını da arttırmak gerekebilir, belki onu da programın kendisi yapıyordur.
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