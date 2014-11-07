Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

DH Özel Röportaj: Avea, 2014 yılı 3. Çeyrek sonuçlarını açıkladı

4 yıl
13,4b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Avea, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısı ile 2014 yılının 3. Çeyrek dönemine ait sonuçlarını açıkladı. Donanımhaber olarak yerinde takip ettiğimiz toplantı sonrasında Avea Genel Müdürü E
Avea, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısı ile 2014 yılının 3. Çeyrek dönemine ait sonuçlarını açıkladı. Donanımhaber olarak yerinde takip ettiğimiz toplantı sonrasında Avea Genel Müdürü Erkan Akdemir ile bu sonuçları ve Avea'nın diğer çalışmalarını değerlendirdik
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
çok sıkıcı bir konuşma dinlerken sıkılıyor insan adam birşeyler başarmış ama hiç heyecan aktaramıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tascihan 4 yıl
ankara nın göbeğinde avea çekmiyor. çekmiyor arkadaş ama ne yapalım ucuz olduğu için kullanıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RoadSing3r 4 yıl
Affedersiniz ama odun gibi adam, kapadım ben, kazıkçı herifler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PaRTiLuX 4 yıl
Avea sen ne yatırımla ne başka bişeyle düzelirsin. En mantıklısı taahhüdün bitmesiyle uzaklaşmaktır. çekilecek dert değilsiniz. 2mb hızı görünce seviniyorum, millet 30mb'lerle bağlanıyo. Şaka gibi. Konuşma kalitesi berbat, birde bu ara arama yapınca dıtttttttttttttt diye dehşet yükses ve tiz bi ses geliyor. kapatıp tekrar aramak zorunda kalıyorsunuz. 424 gündür avealıyım 4 gb netimin daha 1 gb kotasını kullanamadım, kullanmadığımdan değil kullanamadığımdan. şafak 306. avea gelse "size ayda 20 gb net 5.000 dk ömür boyu bedava" dese yeminle söylüyorum 5 dk daha durmam. yine avea bahsi geçince sinirim bozuldu, ben doktoruma gidiyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PsychicPower 4 yıl
Şu Avea'ya bir kere bulaştım, onda da pişman oldum. Müşderilerinin rızası olmadan bağış parası alan, üstüne de insanlar müşderi hizmetlerini arayınca iyi ya işte ne güzel sizin yerinize bağış yapmışız diyecek kadar trajikomik bir firmadır kendileri. Onlardayken 47 TL olması gereken faturam 65-70 bazen 80 TL civarlarında oynamıştır. Nedeni ise genelde vergileri fatura tutarından saymamalarından kaynaklanır. Avea'da 11 aydan sonra ödediğim en ucuz fatura 53 TL'ydi. Defalarca şikayet ettim, arayıp küfrettim. Sonunda dayanamayıp taahhüdü bozdum. Diğer operatörlerin bedava verdiği birçok sorgulama hizmetine para istiyorlardı, para verip 12 saat önce ne kadar data paketinizin kaldığını öğrenebiliyordunuz.
Faturanızın son ödeme tarihini hattınız kapanmadan bir gün önce hatırlattıklarından ve bankadan belirlediğiniz otomatik ödeme talimatlarını her seferinde aşmayı başardıklarından defalarca hat açma ücreti ödüyorsunuz.
Taahhüdüne girdiğim paket ucuzlayınca ben de tüm diğer operatörlerde olduğu gibi fatura ücretim düşecek sandım. Düşmedi. Müşderi hizmetlerini aradım ve tam bir rezaletle karşılaştım, sitelerine koydukları fiyatlar kendi veritabanlarıyla uyuşmuyor. Üstüne üstlük müşderi hizmetlerindeki o öküz sitelerinde öyle bir fiyat olmadığını da iddia ediyordu bana. Açıp websitenize bakın veritabanına değil diye defalarca ikaz ettim ama bu geri kafalılar en azından bu hata için özür dileyeceklerine beni aptal yerine koyarak davranmaya devam ettiler. Birkaç sefer sonra birisi indirim olsa bile sizin ücret düşmez dedi iyice kafam attı.
Sonuç olarak, Türkiyede Avea kadar rezalet başka bir operatörle karşılaşmadım daha önce.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 4 yıl
Faturalı hattın birini aveadan kurtardım turkcelle geçirdim.sıra diğer hattımda.taahhüdüm nisanda bitiyor.bu kadar berbat bir internet hızı olamaz.şebeke 3g den h+ ya geçip durdukça bataryayı da sömürüyor.aveadan uzak durun derim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unknownartist 4 yıl
Yaşadığın yerde Avea çekiyorsa f/p bir operatör ama Ankara kızılayda saç baş yoldurtmuştu bana.
Ama gel gelelim İzmir Bornova da canavar gibi çekiyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beter.böcek 4 yıl
Teknolojik hamle konusunda asla ayrim yapmam vodafone avea turkcell simdi bakiyorsun kapsama ile ilgili alt yatirimlar bence oldukca az,servis ve hizmetler desen yine pek cok yenilikten mahrumuz turkcell bi 3 lu sim cikardi sonra bakti bunun reklami boyle olmuyor 4G icin sim kart diye ayrintilara yazinca dergilere gazetelere cikti,avea nin reklaminda ki fasulye bile avea li olunca reklamlar da azaldi,hayir yani mantiken guzel reklamlar yapiyorsun ama tekrar standart moda geri dondu,taraftar hatlarina hala mikro sim gelmedi ki bence buyuk bir sorun ama internet sms konusma siralamasinda turkcell den sonra avea yi tanirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
guvencakin 4 yıl
evde çekmedikten sonra bedava olsa ne yazar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SoftRock 4 yıl
Avea muğla üniversitesinde hızı berbat . Akşam 9 ile 12 arası internet resmen ölü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 4 yıl
avea günü nispeten rakiplerine kıyasla daha düşük fiyatlarıyla kurtaran cacık bir firma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 4 yıl
4 Yıllık avea hattımı turkcelle taşıdım. 1.5 yıl önce güzeldi interneti severek kullanıyordum. Webde gezinmeside gayet rahattı. Ancak son dönemlerde ucuz akıllı telefonların artması ve internet paketlerinin ucuzlaması ile avea internet konusunda gerçekten çöküş dönemine geçti. Örnek vermek gerekirse sabah 9-22 satleri arasında speedtestlerde 2-5mbit ve 80 ping arası dolaşan hat değerlerinde webde gezinmek çok zor bir hal alıyor. Gece 12den sonra sabaha kadar mükemmel ona diyecek birşey yok ama gece kuşu değilim.
Taahhüt bozacak kadar beni kızdıran son nokta ise konser zamanlarında olmuştu. 10bin kişilik belki o kadarda yok bir konserde ne arama yapabildim ne de sms atabildim. 2g-3g bağlantı zaten yok. Ancak hat full çekiyor baz istasyonu max kullanıcıya ulaşmış artık yeni kullanıcı kabul etmiyordu. Turkcell li arkadaşım çok rahat girip fotoğraf atabiliyordu.
avea kötü değil ancak yatırımlarını biraz olsun baz istasyonlarına kaydırmalı. Bu konuda genel merkez ile görüştüğümde bana dedikleri şey kısa ve orta vadede bulunduğunuz bölge için herhangi bir çalışmamız yok dediler. Yani onlar toplantı yapacak müşteri potansiyeline göre iş yapacaklar ki ben de onların keyfini bekleyemem. Ayda 38 tl veriyorum şuan aldığım hizmetten oldukça memnunum bölgemde. Faturayı öderkende verdiğim paraya canım acımıyor. (Kendi bölgem adına konuştum farklı bölgeleri baz alarak kimse şu iyi bu iyi diyemez)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korayalttantire 4 yıl ezimuse
ezimuse

4 Yıllık avea hattımı turkcelle taşıdım. 1.5 yıl önce güzeldi interneti severek kullanıyordum. Webde gezinmeside gayet rahattı. Ancak son dönemlerde ucuz akıllı telefonların artması ve internet paketlerinin ucuzlaması ile avea internet konusunda gerçekten çöküş dönemine geçti. Örnek vermek gerekirse sabah 9-22 satleri arasında speedtestlerde 2-5mbit ve 80 ping arası dolaşan hat değerlerinde webde gezinmek çok zor bir hal alıyor. Gece 12den sonra sabaha kadar mükemmel ona diyecek birşey yok ama gece kuşu değilim.

Taahhüt bozacak kadar beni kızdıran son nokta ise konser zamanlarında olmuştu. 10bin kişilik belki o kadarda yok bir konserde ne arama yapabildim ne de sms atabildim. 2g-3g bağlantı zaten yok. Ancak hat full çekiyor baz istasyonu max kullanıcıya ulaşmış artık yeni kullanıcı kabul etmiyordu. Turkcell li arkadaşım çok rahat girip fotoğraf atabiliyordu.

avea kötü değil ancak yatırımlarını biraz olsun baz istasyonlarına kaydırmalı. Bu konuda genel merkez ile görüştüğümde bana dedikleri şey kısa ve orta vadede bulunduğunuz bölge için herhangi bir çalışmamız yok dediler. Yani onlar toplantı yapacak müşteri potansiyeline göre iş yapacaklar ki ben de onların keyfini bekleyemem. Ayda 38 tl veriyorum şuan aldığım hizmetten oldukça memnunum bölgemde. Faturayı öderkende verdiğim paraya canım acımıyor. (Kendi bölgem adına konuştum farklı bölgeleri baz alarak kimse şu iyi bu iyi diyemez)

Avea kadar değildir belki ama Turkcell'le de İstanbul'da çoğu yerde internet kasım kasım kasılıyor. Yoğunluğu kaldıramıyor demek ki artık hiçbir operatör.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
7,4b izlenme · 10 sa. yeni video
06:51
Crossover İstanbul Genel Müdürü Mine Dedekoca ile konuştuk
6,9b izlenme · 1 yıl
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
10:00
Türkçe Rainbow Six: Siege ve The Crew 2
8,6b izlenme · 11 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
11,5b izlenme · 2 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
8,9b izlenme · 4 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,2b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6b izlenme · 1 gün
06:54
E3: Battlefield V'de yeni ne var? Almaya değer mi?
21,6b izlenme · 11 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
7,9b izlenme · 3 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,2b izlenme · 2 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,3b izlenme · 3 gün
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,4b izlenme · 3 hf.
09:22
Crossover işe alım turnuvasında katılımcılarla konuştuk
6,3b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim