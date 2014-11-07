DH Özel Röportaj: Avea, 2014 yılı 3. Çeyrek sonuçlarını açıkladı

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Avea, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısı ile 2014 yılının 3. Çeyrek dönemine ait sonuçlarını açıkladı. Donanımhaber olarak yerinde takip ettiğimiz toplantı sonrasında Avea Genel Müdürü E
Avea, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısı ile 2014 yılının 3. Çeyrek dönemine ait sonuçlarını açıkladı. Donanımhaber olarak yerinde takip ettiğimiz toplantı sonrasında Avea Genel Müdürü Erkan Akdemir ile bu sonuçları ve Avea'nın diğer çalışmalarını değerlendirdik
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Faturanızın son ödeme tarihini hattınız kapanmadan bir gün önce hatırlattıklarından ve bankadan belirlediğiniz otomatik ödeme talimatlarını her seferinde aşmayı başardıklarından defalarca hat açma ücreti ödüyorsunuz.
Taahhüdüne girdiğim paket ucuzlayınca ben de tüm diğer operatörlerde olduğu gibi fatura ücretim düşecek sandım. Düşmedi. Müşderi hizmetlerini aradım ve tam bir rezaletle karşılaştım, sitelerine koydukları fiyatlar kendi veritabanlarıyla uyuşmuyor. Üstüne üstlük müşderi hizmetlerindeki o öküz sitelerinde öyle bir fiyat olmadığını da iddia ediyordu bana. Açıp websitenize bakın veritabanına değil diye defalarca ikaz ettim ama bu geri kafalılar en azından bu hata için özür dileyeceklerine beni aptal yerine koyarak davranmaya devam ettiler. Birkaç sefer sonra birisi indirim olsa bile sizin ücret düşmez dedi iyice kafam attı.
Sonuç olarak, Türkiyede Avea kadar rezalet başka bir operatörle karşılaşmadım daha önce.
Ama gel gelelim İzmir Bornova da canavar gibi çekiyor :)
Taahhüt bozacak kadar beni kızdıran son nokta ise konser zamanlarında olmuştu. 10bin kişilik belki o kadarda yok bir konserde ne arama yapabildim ne de sms atabildim. 2g-3g bağlantı zaten yok. Ancak hat full çekiyor baz istasyonu max kullanıcıya ulaşmış artık yeni kullanıcı kabul etmiyordu. Turkcell li arkadaşım çok rahat girip fotoğraf atabiliyordu.
avea kötü değil ancak yatırımlarını biraz olsun baz istasyonlarına kaydırmalı. Bu konuda genel merkez ile görüştüğümde bana dedikleri şey kısa ve orta vadede bulunduğunuz bölge için herhangi bir çalışmamız yok dediler. Yani onlar toplantı yapacak müşteri potansiyeline göre iş yapacaklar ki ben de onların keyfini bekleyemem. Ayda 38 tl veriyorum şuan aldığım hizmetten oldukça memnunum bölgemde. Faturayı öderkende verdiğim paraya canım acımıyor. (Kendi bölgem adına konuştum farklı bölgeleri baz alarak kimse şu iyi bu iyi diyemez)
Avea kadar değildir belki ama Turkcell'le de İstanbul'da çoğu yerde internet kasım kasım kasılıyor. Yoğunluğu kaldıramıyor demek ki artık hiçbir operatör.