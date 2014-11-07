DH Özel Röportaj: Avea, 2014 yılı 3. Çeyrek sonuçlarını açıkladı

Avea, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısı ile 2014 yılının 3. Çeyrek dönemine ait sonuçlarını açıkladı. Donanımhaber olarak yerinde takip ettiğimiz toplantı sonrasında Avea Genel Müdürü E

Avea, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısı ile 2014 yılının 3. Çeyrek dönemine ait sonuçlarını açıkladı. Donanımhaber olarak yerinde takip ettiğimiz toplantı sonrasında Avea Genel Müdürü Erkan Akdemir ile bu sonuçları ve Avea'nın diğer çalışmalarını değerlendirdik