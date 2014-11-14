Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

DH Özel Röportaj: Vodafone, Akıllı Kapsama Teknoloji ile %25'e kadar pil tasarrufu sağlamayı hedefliyor

4 yıl
18,9b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Vodafone Türkiye, düzenlediği basın toplantısı ile yatırımları sonucunda kullanıma sundukları Akıllı Kapsama Teknoloji ile akıllı telefonların pil tüketiminde%25'e kadar pil tasarrufu yapabildiklerini
Vodafone Türkiye, düzenlediği basın toplantısı ile yatırımları sonucunda kullanıma sundukları Akıllı Kapsama Teknoloji ile akıllı telefonların pil tüketiminde%25'e kadar pil tasarrufu yapabildiklerini açıkladı.  Detayları Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel'den dinliyoruz.

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ibo83 4 yıl
Milletle dalga geçiyorlar resmen.
Ben 10 yıldır Vodafon kullanıcısıyım halada kullanıyorum.
Bazı telefonlarda bilhassa Nokia Lumia serilerinde 25% hatta 35% daha az gidiyor.

Reklam mı yalancı kullanıcımı yalancı.
Aynı marka model arkadaşımda var beraber aldık onda Türkcell var 2-3saat daha fazla gidiyor,çalışıyor bilhassa mobil interneti SIK kullanıyorsanız uzak durun!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
'E KADAR lafının gözünü seviyim.YAPIŞTIR %99 A kadar.25 neymiş elini korkak alıştırma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gömceli 4 yıl
Teknolojinizin Başarıların Devamını Dilerim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N0YAN 4 yıl
nasıl olacakmış bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asaltek 4 yıl
aha bir kravatlı adam daha, çıkarmayın abicim bunları buraya, reklamlar yetmiyor, bir de bunlar, ohooooo, işin iyice.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BLooregard Q.Kazoo 4 yıl
İLANDIR
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carloska 4 yıl
başıma gelince anladım..5800 ile wireless dan akşama kadar nette gezinirken şebekeden(avea) bağlanınca öğlen bitt şarj
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkyb 4 yıl
Tüketiciyi aldatmak denir buna. Google'a vodafone şarj sorunu yazın ve çıkan sonuçlara bakın. Vodafone şarjı %25 falan az tüketmiyor aksine sömürüyor ve bu durumdan herkes şikayetçi. Vodafone yetkilileri ise sorunu ya telefona yada kullanıcıya atıyor. Buyrun size bir kaç link ;
tahribat.com/... forum.donanimhaber.com/... forum.donanimhaber.com/... forum.vodafone.com.tr/... eksisozluk.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 4 yıl
Normal kapsasa yeterdi, sırf bu akıl yüzünden insanlar şarj dayanmadığından diğer operatörlere geçiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 4 yıl
Yaklaşık 9 ay kadar Vodafone kullandım (2013 yılında). Vodafone kullandığım zaman 3G mobil interneti kullandığım da şarjım Turkcell'e göre biraz daha hızlı azalıyordu. Eğer bu sorun düzelmişse tekrar Vodafone kullanmayı düşünebilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkanrap 4 yıl
mümkünse... akılsız kapsaması biv havika çünkü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
323 izlenme · 3 sa. yeni video
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,6b izlenme · 3 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
15,7b izlenme · 2 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,5b izlenme · 2 gün
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
647 izlenme · 3 sa. yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,9b izlenme · 4 gün
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2b izlenme · 1 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,3b izlenme · 1 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9b izlenme · 2 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim