DH Özel Röportaj: Vodafone, Akıllı Kapsama Teknoloji ile %25'e kadar pil tasarrufu sağlamayı hedefliyor

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Vodafone Türkiye, düzenlediği basın toplantısı ile yatırımları sonucunda kullanıma sundukları Akıllı Kapsama Teknoloji ile akıllı telefonların pil tüketiminde%25'e kadar pil tasarrufu yapabildiklerini
Vodafone Türkiye, düzenlediği basın toplantısı ile yatırımları sonucunda kullanıma sundukları Akıllı Kapsama Teknoloji ile akıllı telefonların pil tüketiminde%25'e kadar pil tasarrufu yapabildiklerini açıkladı. Detayları Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel'den dinliyoruz.
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Ben 10 yıldır Vodafon kullanıcısıyım halada kullanıyorum.
Bazı telefonlarda bilhassa Nokia Lumia serilerinde 25% hatta 35% daha az gidiyor.
Reklam mı yalancı kullanıcımı yalancı.
Aynı marka model arkadaşımda var beraber aldık onda Türkcell var 2-3saat daha fazla gidiyor,çalışıyor bilhassa mobil interneti SIK kullanıyorsanız uzak durun!
tahribat.com/... forum.donanimhaber.com/... forum.donanimhaber.com/... forum.vodafone.com.tr/... eksisozluk.com/...