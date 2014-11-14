DH Özel Röportaj: Vodafone, Akıllı Kapsama Teknoloji ile %25'e kadar pil tasarrufu sağlamayı hedefliyor

Vodafone Türkiye, düzenlediği basın toplantısı ile yatırımları sonucunda kullanıma sundukları Akıllı Kapsama Teknoloji ile akıllı telefonların pil tüketiminde%25'e kadar pil tasarrufu yapabildiklerini

Vodafone Türkiye, düzenlediği basın toplantısı ile yatırımları sonucunda kullanıma sundukları Akıllı Kapsama Teknoloji ile akıllı telefonların pil tüketiminde%25'e kadar pil tasarrufu yapabildiklerini açıkladı. Detayları Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel'den dinliyoruz.