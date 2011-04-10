Delkin'den 80MB/saniye yazma hızı sunan SDHC bellek kartı

Komponent üreticisi Delkin profesyoneller için hazırladığı yüksek performanslı SDHC bellek kartını duyurdu. Elite 633 SDHC UHS-I adını taşıyan 32GB kapasiteli bellek kartı, piyasada satılmakta olan Class 10 serisi üst seviye SDHC kartları ile kıyaslandığında 95MB/sn okuma ve 80MB/sn yazma hızları ile üç kat daha yüksek performans vaad ediyor.

SD Birliği tarafından geliştirilen Ultra High Speed (UHS-I) spesifikasyonunu temel alan bellek kartı, 633X performans derecelendirmesi ile Full HD ve 3D kayıt yapabilen kameraları ve DSLR cihazları hedef alıyor. 8GB ve 16GB kapasiteli versiyonları da bulunan bellek kartının 13 Nisan'dan itibaren 440 dolarlık etiket fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.