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Delkin'den 80MB/saniye yazma hızı sunan SDHC bellek kartı

8 yıl
7,6b
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9
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üreticisi Delkin profesyoneller için hazırladığı yüksek performanslı SDHC bellek kartını duyurdu. Elite 633 SDHC UHS-I adını taşıyan 32GB kapasiteli bellek kartı, piyasada satılmakta olan Class 10 serisi üst seviye SDHC kartları ile kıyaslandığında 95MB/sn okuma ve 80MB/sn yazma hızları ile üç kat daha yüksek performans vaad ediyor.

SD Birliği tarafından geliştirilen Ultra High Speed (UHS-I) spesifikasyonunu temel alan bellek kartı, 633X performans derecelendirmesi ile Full HD ve 3D kayıt yapabilen kameraları ve DSLR cihazları hedef alıyor. 8GB ve 16GB kapasiteli versiyonları da bulunan bellek kartının 13 Nisan'dan itibaren 440 dolarlık etiket fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.


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berkxy 8 yıl
bu hızı destekliyecek cihaz var mı?
son hız usb3 bellek alıp, usb2 pc ye takmak gibi birşey
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Python 8 yıl
Piyasa varmiki saniyede 80 mb ile kayit yapabilecek bi urun cok profesyonel fot mak olsun yada video kamera olsun o hiz asiri derecede fazla bana gore ilerde tablet pc ler iyice yayginlasip cag atlarlarsa belki bu karta gerek duyulabilir baska turlu pek ihtimal vermiyorum rekor ve cesit olsun diye cikartilmis bir urun olacak bence :)
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jiddi 8 yıl
Ufff ! çok güzelmiş be... kapa site desen kapa kapa, hız desen vıjtdanak... fiyat desen, deme be ! Of be, oldu mu şimdi ? Demek ki bu kart profesyonellere hitap ediyor. Bu durumda bize hep amatör olmak, kalmak düşüyor :( insan ister istemez hisleniyor, ne biliyim gözleri buğulanıyor, varsa gözlük camları buğulanıyor falan yani. Bir kartın bize yaşattıklarına bakar mısınız !..
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Melikşah 8 yıl
Acaba internet hızının 80MB/saniye olduğu günler ne zaman gelecek :)
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Batuist 8 yıl
gerçekten harika bir iş çıkarmışlar ama her makine bu hızda kayıt yapmaz yada okumaz..
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Aydolan 8 yıl
Hız iyi ama çok pahalı.
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DH Misafiri 8 yıl
çok pahalı yaa :SSS
bunu alcaıma 2. bi tel alırım ;))
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muratsozmen 8 yıl
bu hıda bile yazamayan ssd ler bile var. harika vallahi.
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Huzur_02 8 yıl
Bu hızla ilerlerse SSD'yi yakalayacak okuma yazma hızları
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