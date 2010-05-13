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Dell, çevre koşullarına dayanıklı yeni dizüstü bilgisayarı Latitude 2110'u satışa sundu

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, farklı çevre koşullarına dayanıklı yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dell, çevre koşullarına dayanıklı yeni dizüstü bilgisayarı Latitude 2110'u satışa sundu
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, farklı çevre koşullarına dayanıklı yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Dell'in Latitude 2110 olarak adlandırdığı bilgisayar semi rugged olarak nitelendiriliyor. Sahip olduğu tasarım sayesinde ısıya, darberlere, düşmelere dayanıklı olan bilgisayarda antibakteriyel klavye kullanılmış. Tasarımındaki dayanıklılık faktörlerinin dışında klasik netbook bilgisayar özelliklerine sahip olan bilgisayarda, 1.83 Ghz işlem hızına sahip Intel Atom N470 işlemciye yer verilmiş. Intel'in GMA 3150 entegre grafik işlemcisini kullanan Latitude 2110'da 1080p video oynatma desteği için Broadcom Crystal HD opsiyonel olarak listelendi. Sistem belleği 1 GB olarak belirlenirken, depolama alanı için 16GB / 64GB SSD veya 160GB/ 250GB HDD gibi alternatifler kullanıcılara sunulmuş. 10.1 inç boyutunda 1366x768 çözünürlük sunan ekranlara yer verilen bilgisayarlarda, 2 mp kamera, dokunmatik ekran, 3G ve WiMAX gibi bileşenler opsiyonel tercih listesinde yer alıyor.Dell, işletim sistemi seçeneklerini de zengin tutmuş zira Latitude 2110'da Windows XP Home, Windows 7 Starter, Windows Vista Home Basic veya Ubuntu 9.10 işletim sistemi olarak tercih edilebiliyor. Dell'in yeni bilgisayarında kırmızı, mavi ve siyah olmak üzere üç renk kullanılıyor

Dell'in semi rugged olarak hazırladığı netbook bilgisayarı Latitude 2110'un 389$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu açıklandı.

 

Dell, çevre koşullarına dayanıklı yeni dizüstü bilgisayarı Latitude 2110'u satışa sundu
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hakkitasci 9 yıl
tost makinesi
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acbold 9 yıl
90 lardaki leptop lar bile daha şık durur bunun yanında :))
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mlhzclk 9 yıl
adam dövmek için kullanılabilir. yada spor salonlarında ağırlık olarak. takoz benzetmesini yerinde buldum.... :)
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koxp94 9 yıl
Latitude netbook ilginç olmuş. bellek 2gb olabilirdi ama neyseki opsiyonel olarak artırılabiliyor veya Ubuntu desteği var...
en çok hoşuma giden Latitude modeli: Latitude E6400 XFR
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mobylette 9 yıl
bilgisayarda antibakteriyel klavye kullanılmış.

toz toprak içinde gezen adam bakteriden korkar mı yav :^)
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mikoli88 9 yıl
kamyoncuların 1 numaralı tercihi olur
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Denubis 9 yıl
takoz gibi olmuş :)
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