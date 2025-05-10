Kulaklıklar, ister podcast dinliyor olalım, ister en sevdiğimiz şarkıların keyfini çıkarıyor olalım, ister bir toplantıya hazırlanıyor olalım, hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Ancak, hem kablolu hem kablosuz kulaklıklar bağlantı sorunu çıkarabiliyor. Bilgisayar kulaklığı görmüyor sorunu Windows 10 ve 11’de sıkça yaşanıyor. Kulaklık çalışmıyorsa yapmanız gereken birkaç şey var. Windows 10 veya 11 bilgisayar kulaklığı görmüyor sorunu çözüm yolları burada.
Windows 10/11 bilgisayar kulaklığı görmüyor çözümü ✅
- Kulaklığınızı varsayılan çalma aygıtı olarak ayarlayın: Bazen, bilgisayarınızın kulaklığınızı tanımamasının nedeni, varsayılan çalma aygıtı olarak ayarlanmamış olmasıdır.
- Varsayılan ses formatını değiştirin: Varsayılan ses formatı doğru değilse, kulaklığınızda sorun yaşayabilirsiniz.
- Ses çalma sorun gidericisini kullanın: Windows, bilgisayarınızdan ses gelmediğinde sorunları otomatik olarak bulup düzeltebilen sorun gidericiye sahiptir. Kulaklığınız çalışmıyorsa, bu yöntem sorunu çözmenize yardımcı olabilir.
- Bluetooth'unuzun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin: Bluetooth kulaklık kullanıyorsanız, bilgisayarınızda Bluetooth'un düzgün çalıştığından emin olun.
- Ses sürücülerini güncelleyin: Windows 11/10 PC’de çalışmayan kulaklığını düzeltmenin etkili yollarından biri ses sürücülerini güncellemektir.
- Ses hizmetlerini yeniden başlatın: Kulaklığınız algılanmıyorsa, Windows Ses hizmetleri yanıt vermiyor olabilir. Bu hizmetler sesle ilgili işlevleri kontrol eder ve yeniden başlatmak genellikle ses sorunlarını çözer.
- BIOS ses ayarlarını sıfırlayın: Kulaklığınız hala çalışmıyorsa, bilgisayarınızın BIOS veya UEFI ayarları ses kartınızı devre dışı bırakıyor olabilir. Bu, hatalı sistem güncellemeleri, güç sorunları veya elle değişiklikler nedeniyle olur.
Bilgisayar kulaklığı algılamıyor sorunu neden yaşanır 🎧
- Kulaklığın kablosu ve girişi zarar görmüş,
- Windows ses aygıtlarını otomatik olarak devre dışı bırakmış,
- Başka bir ses aygıtı varsayılan olarak ayarlanmış,
- Ses sürücüleri eski veya bozulmuş,
- Windows güncellemeleri ses ayarlarını sıfırlamış,
- BIOS/UEFI ayarları ses kartını devre dışı bırakmış olabilir
Bilgisayar kulaklığı algılamıyor ne yapmalıyım? Windows 10 & 11 PC kullanıcılarının sıkça yaşadığı sorunlardan biri de; bilgisayarın kulaklığı tanımamasıdır. Hem de kablosuz (Bluetooth) hem de USB kablolu kulaklıklarda yaşanan bu sorun genellikle kolayca düzeltilebilir. Yukarıdaki çözüm yollarını denemeden önce kulaklıkta fiziksel hasar olup olmadığına bakmanızı, şarj durumunu kontrol etmenizi ve Bluetooth bağlantısını kapatıp açmayı denemenizi öneririz.
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