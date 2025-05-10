Kulaklıklar, ister podcast dinliyor olalım, ister en sevdiğimiz şarkıların keyfini çıkarıyor olalım, ister bir toplantıya hazırlanıyor olalım, hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Ancak, hem kablolu hem kablosuz kulaklıklar bağlantı sorunu çıkarabiliyor. Bilgisayar kulaklığı görmüyor sorunu Windows 10 ve 11’de sıkça yaşanıyor. Kulaklık çalışmıyorsa yapmanız gereken birkaç şey var. Windows 10 veya 11 bilgisayar kulaklığı görmüyor sorunu çözüm yolları burada.

Bilgisayardan ses gelmiyor sorunu için çözüm yolları 2 yıl önce eklendi

Windows 10/11 bilgisayar kulaklığı görmüyor çözümü ✅ Tam Boyutta Gör En sevdiğiniz müziği dinlemek, film izlemek veya başka bir şey yapmak için kulaklığınızı taktığınızda bilgisayarınız kulaklığı tanımıyor mu? Bu sinir bozucu bir durumdur. Bilgisayar kulaklığı algılamıyor sorunu Windows 10 ve 11 PC’lerde sıkça yaşanır. Bilgisayarın kablolu veya kablosuz (Bluetooth) kulaklığı tanımamasının birkaç nedeni olabilir; Bozuk veya güncel olmayan bir sürücü, bozuk USB bağlantı noktası, bağlantıdaki bir hata veya kulaklığın kendisinde bir sorun nedeniyle bu sorunla karşılaşabilirsiniz. Bilgisayar kulaklığı görmüyorsa çözümü için yapmanız gerekenler 👇🏻 Kulaklığınızı varsayılan çalma aygıtı olarak ayarlayın: Bazen, bilgisayarınızın kulaklığınızı tanımamasının nedeni, varsayılan çalma aygıtı olarak ayarlanmamış olmasıdır. Varsayılan ses formatını değiştirin: Varsayılan ses formatı doğru değilse, kulaklığınızda sorun yaşayabilirsiniz. Ses çalma sorun gidericisini kullanın: Windows, bilgisayarınızdan ses gelmediğinde sorunları otomatik olarak bulup düzeltebilen sorun gidericiye sahiptir. Kulaklığınız çalışmıyorsa, bu yöntem sorunu çözmenize yardımcı olabilir. Bluetooth'unuzun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin: Bluetooth kulaklık kullanıyorsanız, bilgisayarınızda Bluetooth'un düzgün çalıştığından emin olun. Ses sürücülerini güncelleyin: Windows 11/10 PC’de çalışmayan kulaklığını düzeltmenin etkili yollarından biri ses sürücülerini güncellemektir. Ses hizmetlerini yeniden başlatın: Kulaklığınız algılanmıyorsa, Windows Ses hizmetleri yanıt vermiyor olabilir. Bu hizmetler sesle ilgili işlevleri kontrol eder ve yeniden başlatmak genellikle ses sorunlarını çözer. BIOS ses ayarlarını sıfırlayın: Kulaklığınız hala çalışmıyorsa, bilgisayarınızın BIOS veya UEFI ayarları ses kartınızı devre dışı bırakıyor olabilir. Bu, hatalı sistem güncellemeleri, güç sorunları veya elle değişiklikler nedeniyle olur.

Bluetooth kulaklık nasıl bağlanır? 1 yıl önce eklendi

Bilgisayar kulaklığı algılamıyor sorunu neden yaşanır 🎧 Tam Boyutta Gör Windows 10 & 11 bilgisayar kulaklığı görmüyorsa, bunun nedeni genellikle ufak bir ayar sorunu veya bir aksaklıktır. Bilgisayarın kablolu veya kablosuz kulaklığı görmemesinin nedenleri 👇🏻 Kulaklığın kablosu ve girişi zarar görmüş,

Windows ses aygıtlarını otomatik olarak devre dışı bırakmış,

Başka bir ses aygıtı varsayılan olarak ayarlanmış,

Ses sürücüleri eski veya bozulmuş,

Windows güncellemeleri ses ayarlarını sıfırlamış,

BIOS/UEFI ayarları ses kartını devre dışı bırakmış olabilir Bilgisayar kulaklığı algılamıyor ne yapmalıyım? Windows 10 & 11 PC kullanıcılarının sıkça yaşadığı sorunlardan biri de; bilgisayarın kulaklığı tanımamasıdır. Hem de kablosuz (Bluetooth) hem de USB kablolu kulaklıklarda yaşanan bu sorun genellikle kolayca düzeltilebilir. Yukarıdaki çözüm yollarını denemeden önce kulaklıkta fiziksel hasar olup olmadığına bakmanızı, şarj durumunu kontrol etmenizi ve Bluetooth bağlantısını kapatıp açmayı denemenizi öneririz.

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