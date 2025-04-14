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    Dell’in yeni OLED monitörü yüksek görüntü kalitesi ve 3D ses desteği sunuyor

    Dell, üst seviye ekran ve ses deneyimini bir araya getiren yeni OLED monitörünü piyasaya sürdü. Monitör, 120Hz yenileme hızı ve 3D ses teknolojisiyle profesyonel kullanıcıları hedefliyor.

    Dell’in yeni OLED monitörü yüksek görüntü kalitesi ve 3D ses dest Tam Boyutta Gör

    Dell, OLED monitör pazarındaki ilk oyun odaklı olmayan modelini tanıttı. S3225QC adlı bu yeni ekran, sadece oyun için değil; film, müzik, içerik üretimi ve günlük kullanım için de üst düzey bir deneyim vadediyor. 31,6 inç büyüklüğündeki QD-OLED panel, 4K çözünürlükle gelirken 120Hz yenileme hızı ve ultra düşük tepki süresiyle performanstan da ödün vermiyor.

    Samsung’un QD-OLED teknolojisini kullanan monitör, 1000 nit’e kadar parlaklık sunabiliyor ve yüzde 99 DCI-P3 renk gamı desteğiyle profesyonel düzeyde renk doğruluğu sağlıyor. Dolby Vision ve DisplayHDR True Black 400 gibi sertifikalar sayesinde içerik tüketimi daha da keyifli hâle geliyor.

    Dell, bu modelde ses sistemini de öne çıkarıyor. Beş adet 5W gücünde hoparlör, yapay zekâ destekli 3D ses teknolojisi ve baş takibiyle donatılmış. Böylece kullanıcıya 7.1 kanal hissiyatı yaşatmayı başarıyor. Harici ses sistemine ihtiyaç kalmadan güçlü bir ses deneyimi sunuluyor.

    Bağlantı seçenekleri de oldukça zengin. 90W güç iletebilen USB-C portuna ek olarak iki adet 15W çıkışlı USB-C bağlantısı, HDMI 2.1 ve açılır kapanır bir hub tasarımı yer alıyor. Ayrıca göz sağlığına duyarlı mavi ışık filtresi ve ergonomik ayarlanabilir stand gibi detaylarla kullanıcı konforu da unutulmamış.

    Yaklaşık 888 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan S3225QC, Dell’in premium segmentteki iddiasını güçlendiriyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    T
    turksatkablonet 1 saat önce

    Adresinizde Gpon 1000 mbps fiber desteği var mı kontrol etmek için https://www.turksatkablonet.com/altyapi-sorgulama adresini ziyaret edebilirsiniz.

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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    toyota corolla 1.5 vision plus yorumlar 3 vakit namaz kılan ülkeler seiko orjinallik sorgulama y=f(x) ne demek 35 lik tekila kaç shot

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