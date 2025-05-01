AMD işlemcili Dell 14 Plus tanıtıldı: Uygun fiyata yapay zekalı bilgisayar

AMD işlemcili bu modeller, Lunar Lake destekli modellerin 1000 dolarlık başlangıç fiyatına kıyasla 800 dolardan başlıyor. 2'si 1 arada varyantı ise 850 dolara mal oluyor.
Dell 14 Plus 2025 özellikleri
Daha üst yapılandırmada, Radeon 860M entege grafik işlemciye sahip Ryzen AI 7 350 yer alıyor. 1 TB depolama alanına sahip bu versiyon 950 dolara mal oluyor. 32 GB RAM ve daha iyi entegre GPU'ya sahip versiyonun fiyatı ise 1150 dolar olarak belirlenmiş.
Dell 14 Plus'ın dikkat çeken diğer özellikleri arasında 1920 x 1200 çözünürlüğe sahip 14 inç IPS LCD ekran, HDMI 1.4 portu, iki adet USB Type C portu, WiFi 7, parmak izi okuyucu, 64 Wh batarya, Full HD web kamerası ve 1,52 kilogram ağırlığında ince bir gövde (17 mm) yer alıyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/05/01/dell-14-plus-series-debuts-ai-laptop/ https://www.notebookcheck.net/Dell-launches-the-14-Plus-notebook-lineup-with-AMD-Krackan-Point-APUs-starting-at-800.1007922.0.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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