AMD işlemcili Dell 14 Plus tanıtıldı: Uygun fiyata yapay zekalı bilgisayar

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dell, geçtiğimiz ay tanıttığı yeniden tasarlanmış Dell 14 Plus serisini genişletiyor. Şirketin en son modelleri, Intel Lunar Lake destekli 14 Plus varyantlarından daha uygun fiyatlı olan AMD'nin Krackan Point işlemcileriyle geliyor.

AMD işlemcili bu modeller, Lunar Lake destekli modellerin 1000 dolarlık başlangıç fiyatına kıyasla 800 dolardan başlıyor. 2'si 1 arada varyantı ise 850 dolara mal oluyor.

Dell 14 Plus 2025 özellikleri

Tam Boyutta Gör Dell 14 Plus'ın başlangıç modeli, 8 çekirdekli ve 12 iş parçacığına sahip CPU ve DNA3 tabanlı Radeon 840M entegre grafik işlemciyle donatılmış AMD Ryzen AI 5 340 APU'sundan güç alıyor. Bu işlemcide ayrıca yapay zeka yükleri için 50 TOPS işlem gücüne sahip bir NPU yer alıyor. Ek olarak dizüstü bilgisayar 16 GB LPDDR5 7500 MHz RAM ve 512 GB PCIe 4.0 NVMe SSD depolama alanını barındırıyor.

Honor MagicBook Pro 16 üst düzey performans ile geliyor 3 gün önce eklendi

Daha üst yapılandırmada, Radeon 860M entege grafik işlemciye sahip Ryzen AI 7 350 yer alıyor. 1 TB depolama alanına sahip bu versiyon 950 dolara mal oluyor. 32 GB RAM ve daha iyi entegre GPU'ya sahip versiyonun fiyatı ise 1150 dolar olarak belirlenmiş.

Dell 14 Plus'ın dikkat çeken diğer özellikleri arasında 1920 x 1200 çözünürlüğe sahip 14 inç IPS LCD ekran, HDMI 1.4 portu, iki adet USB Type C portu, WiFi 7, parmak izi okuyucu, 64 Wh batarya, Full HD web kamerası ve 1,52 kilogram ağırlığında ince bir gövde (17 mm) yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

AMD işlemcili Dell 14 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı