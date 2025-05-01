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    AMD işlemcili Dell 14 Plus tanıtıldı: Uygun fiyata yapay zekalı bilgisayar

    Dell, geçtiğimiz ay tanıttığı Dell 14 Plus serisini genişletiyor. AMD'nin Krackan Point işlemcileriyle gelen yeni modeller, yapay zeka özelliklerini uygun fiyata kullanıcılara sunuyor.

    AMD işlemcili Dell 14 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Dell, geçtiğimiz ay tanıttığı yeniden tasarlanmış Dell 14 Plus serisini genişletiyor. Şirketin en son modelleri, Intel Lunar Lake destekli 14 Plus varyantlarından daha uygun fiyatlı olan AMD'nin Krackan Point işlemcileriyle geliyor.

    AMD işlemcili bu modeller, Lunar Lake destekli modellerin 1000 dolarlık başlangıç fiyatına kıyasla 800 dolardan başlıyor. 2'si 1 arada varyantı ise 850 dolara mal oluyor.

    Dell 14 Plus 2025 özellikleri

    AMD işlemcili Dell 14 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Dell 14 Plus'ın başlangıç modeli, 8 çekirdekli ve 12 iş parçacığına sahip CPU ve DNA3 tabanlı Radeon 840M entegre grafik işlemciyle donatılmış AMD Ryzen AI 5 340 APU'sundan güç alıyor. Bu işlemcide ayrıca yapay zeka yükleri için 50 TOPS işlem gücüne sahip bir NPU yer alıyor. Ek olarak dizüstü bilgisayar 16 GB LPDDR5 7500 MHz RAM ve 512 GB PCIe 4.0 NVMe SSD depolama alanını barındırıyor.

    Daha üst yapılandırmada, Radeon 860M entege grafik işlemciye sahip Ryzen AI 7 350 yer alıyor. 1 TB depolama alanına sahip bu versiyon 950 dolara mal oluyor. 32 GB RAM ve daha iyi entegre GPU'ya sahip versiyonun fiyatı ise 1150 dolar olarak belirlenmiş.

    Dell 14 Plus'ın dikkat çeken diğer özellikleri arasında 1920 x 1200 çözünürlüğe sahip 14 inç IPS LCD ekran, HDMI 1.4 portu, iki adet USB Type C portu, WiFi 7, parmak izi okuyucu, 64 Wh batarya, Full HD web kamerası ve 1,52 kilogram ağırlığında ince bir gövde (17 mm) yer alıyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/05/01/dell-14-plus-series-debuts-ai-laptop/ https://www.notebookcheck.net/Dell-launches-the-14-Plus-notebook-lineup-with-AMD-Krackan-Point-APUs-starting-at-800.1007922.0.html
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