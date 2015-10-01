Dijital Perde : 2 Ekim'de vizyona girecek olan filmler

Dijital Perde'nin yeni bölümüne hoşgeldiniz, ben Yunus. Ekim ayının ilk haftasında vizyona girecek olan yeni filmleri sizler için değerlendirdik. Bu hafta Zeki Demirkubuz'un yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı Bulantı'da görücüye çıkıyor.

O zaman Dijital Perde, Bulantı ile başlıyor.





1. Bulantı (Dram, 117 Dakika)





Sevgilisiyle geçirdiği gecelerden birinde Ahmet, karısı ve küçük kızının trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenir. Kimseyi ve hiçbir olayı umursamayan Ahmet, bu trajik olaydan bile hiç etkilenmeden hayatına devam etmeye çalışır.

Fakat bir süre sonra görünürde bir sebep olmamasına rağmen kendinde ve hayatında bazı sorunlar ve değişimler olmaya başlar. Kendisinden beklenmeyecek zafiyetlerin yanı sıra hayatındaki o sevdiği kadınlarla arası bozulmakta,

tuhaf aksiliklerle beraber hayata karşı zorlanmaya başlamaktadır. Farklı tarzıyla dikkatleri üstüne çeken Zeki Demirkubuz'un yazıp yönettiği ve aynı zamanda başrolünde oynadığı filmde O'na, Şebnem Hassanisouhgi, Öykü Karayel, Çağlar Çorumlu

ve Ercan Kesal gibi isimler eşlik ediyor.













2. Efsane (Biyografi, Gerilim, Polisiye, 120 Dakika)





1950 ve 1960'lı yıllarda İngiltere'de terör estiren gangsta ikizler Ronald ve Reginald Kray kardeşlerin gerçek hayatı beyaz perdeye geliyor. O dönemlere ait Londra'nın yeraltı camiası ve suç örgütleri, o dönem terör estiren ikiz gangsta kardeşin üzerinden bizlere

aktarılıyor. Filmdeki Kray ikizlerini Tom Hardy canlandırırken, farklı imajı ile dikkat çekiyor. Payback ve A Knights Tale gibi yapımlarla karşımıza çıkan yönetmen Brian Helgeland'ın yeni filminde Tom Hardy'e Emily Browning, Paul Bettany ve Colin Morgan

eşlik ediyor.













3. Evlenmeden Olmaz (Romantik, Komedi, 105 Dakika)





Birbirlerini çok seven Yavuz ile Zeynep herkesin beğendiği mutlu bir çifttir. Ancak Zeynep'in evlilik düşüncesi ve ısrarı, Yavuz'un ise evliliğe sıcak bakmaması sebebiyle bu güzel ilişki sonlanır ve ayrılırlar.

Fakat bu ayrılık iki taraf içinde zor olur ve birbirlerini unutamazlar. İşi gereği arkadaşlarıyla beraber ''Evlenmeden Olmaz'' isimli bir çöpçatan bürosuna giden Zeynep, büronun tuhaf sahibi Adnan ile tanışır.

Adnan Zeynep'e, Yavuz'u unutturacak birini bulur, ancak bu kişi hepsinin hayatını değiştirecektir. Başrollerini Özge Özberk, Cansel Elçin, Serkan Kuru, Suzan Aksoy ve Seda Demir'in yer aldığı filmin yönetmenlik koltuğunda ise

Yasemin Türkmenli oturuyor.





IMDB : Oluşturulmamış.









4. Kafes (Dram)





12 Eylül 1980 darbesi sonrası bazı sağ görüşlü insanların hapislerde yaşadığı olayları ve işkenceleri konu alan Kafes filmi, bizlere o dönem çekilen çileleri tüm çıplaklığıyla aktarmaya çalışıyor. Filmin çekimleri Ankara Gölbaşı ve Ulucanlar Cezaevi'nde yapıldı.

Yönetmen koltuğunda Mahmut Kaptan'ın oturduğu filmin başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Barış Küçükgüler, Erdal Cindoruk ve Melda Arat var.





IMDB : Oluşturulmamış.









5. Marslı (Bilim Kurgu, Dram, 141 Dakika)





Marsta mahsur kalan maharetli ve zeki astronot Mark'ın günlüklerinden derlenen senaryosuyla film, bilim kurgu severlerin dikkatini çekiyor. Mars gezegenine bir göreve gönderilen ekip arasında olan Mark Watney, şiddetli bir fırtına sonrası

öldü zannedilerek ekibi tarafından terk edilir. Ancak Watney hayattadır ve bir anda kendisini Mars'ta yapayalnız bulur. Sınırlı imkanlarla, zekası ve dayanıklılığını kullanarak dünyaya yaşadığına dair sinyal göndermeye çalışır. Milyonlarca mil uzakda Nasa ve uluslararası

bilim adamları Watney'i eve döndürmek için uğraşırken, ekip arkadaşları cesur bi karar alıp ona kurtarma operasyonu yapmaya karar verir. Bilim Kurgu türünün sevilen yönetmeni Ridley Scott'un yönetmenliği yaptığı filmin başrolünde Matt Damon yer alırken, O'na Sean Bean, Kate Mara, Jeff Daniels

ve Micheal Pena eşlik ediyor.













6. Şah-Mat (Biyografi, Dram)





1972 Dünya Satranç Şampiyonası'nda efsanevi bir karşılaşma.. Soğuk Savaş döneminde geçen film Yenilmez rus şampiyon Boris Spassky ile Amerikalı genç satranç oyuncusu Bobby Fischer'in haftalarca süren rekabetini konu alıyor. Yüzyılın maçı olarak anılan ve satranç tarihinin en sıradışı ve sorunlu figürlerinden biri olan bu karşılaşma, herkesi derinden etkiliyor.

Fischer'in maça hazırlık sürecine odaklanan filmde başrollerde Örümcek Adam filminden tanıdığımız Tobey Mahuire ve Liev Schreiber bulunuyor. Filmin yönetmeni ise Edward Zwick.













7. Tuhaf bir Sihir (Animasyon, Aile, Fantastik, Müzikal, 99 Dakika)





Haftanın tek animasyon yapımı olan Tuhaf Bir Sihir'de bir iksir uğruna verilen mücadele konu alınıyor. Gizemliler ve Sihirliler arasındaki sınırın geçilmesi ile iki taraf arasında savaş başlar ve bu savaşı kazanmak için bir iksire ihtiyaç vardır. Goblinler, Periler ve diğer yaratıklar arasında çıkan bu mücadele sert ama bi o kadarda macera ve eğlence doludur.

Peri müzikali olarak tanıtılan film, Bir Yaz Gecesi Rüyası'nı modern bir biçimde beyaz perdeye taşıyor. Gary Rydsrom'un ilk uzun metraj filminde seslendirme kadrosunda Evan Rachel Wood, Elijah Kelley, Meredith Anne Bull ve Sam Palladio gibi isimler bulunuyor.













8. Vesvese : Cin Tuzağı (Korku, 92 Dakika)





Alev ile Murat son derece güzel ilişkisi olan bir çifttir. Fakat Murat, Ceren adında bir kadınla tanışması ile büyük bir kabusa sürüklenir. Murat'a aşık olup, ardından Murat'dan karşılık alamayan Ceren, intikam almak için O'na büyü yaptırır.

Bu korkunç büyü ile hayatı altüst olan Murat, Alev ve Gülseven'in yardımlarıyla büyünün etkisinden kurtulmaya çalışacaktır. Senaryosu ve çekimleri Sümeya Kökten'e ait olan filmin oyuncu kadrosunda Okan Aydın, Duygu Yenilmez, Mustafa Ağdere ve Lalyla Onlen gibi isimler bulunuyor.





IMDB : Oluşturulmamış.