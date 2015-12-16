DirectX 12 destekli 3DMark testleri gelecek yıl başlıyor





Microsoft'un Windows 10 ile birlikte grafik dünyasına sunduğu DirectX 12 programlama arabirimi için üreticilerin çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Donanım ve yazılım tarafında DirectX 12 yavaş yavaş destek bulmaya başladı. Şimdi sıra benchmark testlerinde.





En popüler benchmark platformlarından birisi olan 3DMark'ın geliştiricisi Futuremark, DirectX 12 arayüzünü testlere entegre etmek için yoğun bir çalışma içerisinde. Firma yeni test paketini gelecek yıla yetiştirmek için çalışırken, paketin içerisinde yer alan Time Spy adındaki testi GALAX GOC 2015 fuarında meraklılara sergiledi.





Futuremark hali hazırda DirectX 12 testleri yapıyor ancak 3D Mark API-Overhead testleri genel anlamda DX11, DX12 ve AMD Mantle teknolojilerinin karşılaştırmasını yapıyor. 3D Mark DirectX 12 paketi ise arayüzün neler sunacağına dair ayrıntılara odaklanan pek çok teste sahip olacak. Testler, arayüzü kullanarak ekran kartlarının performansını ölçecek ve kartlara 2K çözünürlükte 3DMark Fire Strike testlerinden 5 kat daha fazla yük bindirecek. Böylece en iyi ekran kartları testlerde en yüksek puanlara ulaşabilecek.





Futuremark ürün yöneticisi Pasi Virtanen, fuarda 3DMark Time Spy testinin neler sunduğunu bir tanıtım videosu üzerinden gösterdi. Test, yüksek detaylı nesneler ile dolu bir müzenin etrafında gelişiyor ve ne kadar zorlayıcı olacağının ilk işaretlerini veriyor. Video beta aşamasında kaydedilmiş. Bu bakımdan halen geliştirilmeye ihtiyacı var.





3DMark DirectX 12 testleri sadece Windows 10 64-bitlik işletim sisteminde yapılabilecek. Yeni test paketinin ne zaman indirmeye sunulacağı bilinmiyor ancak Virtanen en erken gelecek yıl bahar aylarına yetişebileceğini belirtiyor. Bu bakımdan yaz aylarına doğru sürecin uzaması da ihtimal dahilinde.

http://www.guru3d.com/news-story/futuremark-shows-first-footage-3dmark-directx-12.html