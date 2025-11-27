Giriş
    Dell: Windows 11'e geçiş hızı, Windows 10'un gerisinde kaldı

    Dell, Windows 11’e geçişin Windows 10 dönemine göre yavaş olduğunu açıkladı. Şirket aynı zamanda 500 milyon cihazın sistem gereksinimlerini karşılamadığını da belirtti.

    Dell: Windows 11'e geçiş hızı, Windows 10'un gerisinde kaldı Tam Boyutta Gör

    Dell’in Windows 11’e geçiş hızına ilişkin değerlendirmeleri, işletim sisteminin benimsenme sürecinin Windows 10 dönemine kıyasla belirgin biçimde daha yavaş ilerlediğini ortaya koyuyor. Windows 10’un desteği geçtiğimiz ay sona ermiş olsa da, Microsoft’un sunduğu Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri (ESU) programı kullanıcıların eski sürümde kalmasını bir süre daha mümkün kılıyor. Buna rağmen şirket, yeni sürüme geçişi hızlandırmak istiyor. Ancak Dell tarafından paylaşılan veriler, bunun henüz gerçekleşmediğini gösteriyor.

    Dell’e göre geçiş halen yavaş

    Şirketin FY26 mali yılının üçüncü çeyrek sonuçlarında konuşan COO Jeffrey Clarke, Windows 11 geçişinin beklenen seviyeye ulaşmadığını belirterek önceki işletim sistemi dönemine kıyasla geçiş hızında 10-12 puanlık bir gerileme bulunduğunu ifade etti. Clarke, kullanıcıların büyük bölümünün geçiş konusunda ağır davrandığını ve özellikle donanım yeterliliğinin önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

    Clarke’ın aktardığı en dikkat çekici detaylardan biri, yaklaşık 500 milyon bilgisayarın Windows 11’in sistem gereksinimlerini karşılamadığı bilgisi oldu. Buna rağmen PC satışlarında yatay bir seyir bekleniyor. Bu durum, kullanıcıların büyük kısmının hem donanım yükseltmeye hem de yeni işletim sistemine geçişe karşı temkinli olduğuna işaret ediyor.

    Windows 11’in benimsenme hızını etkileyen bir diğer unsur da işletim sistemiyle ilgili kullanıcı şikayetleri. Elbette herkes sorun yaşamıyor ancak olumsuz söylemler geçişi yavaşlatıyor. Şirket aynı zamanda yeni yapay zeka özelliklerini öne çıkararak kullanıcıları yükseltmeye teşvik etmeye çalışıyor.

