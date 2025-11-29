Windows 11'in hızlandırılmış Dosya Gezgini, Windows 10 sürümünden yavaş çalışıyor

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör

Microsoft birkaç gün önce Windows 11'de Dosya Gezgini'ni hızlandırmak için "ön yükleme" mekanizmasının testlerine başlamıştı. Şirket bu özellikle uygulamanın çok daha hızlı açılacağını iddia ediyordu.

Dell: Windows 11'e geçiş hızı, Windows 10'un gerisinde kaldı 1 gün önce eklendi

Ancak Windows Latest ekibi, Microsoft'un iddiasını bağımsız bir test ile kontrol etti. Yapılan denemelerde, ön yüklemenin uygulamanın açılış süresine neredeyse hiç katkısı olmadığı görüldü. Hız farkı yalnızca 0.25x yavaş çekimde fark edilebiliyor. Dahası, "hızlandırılmış" Dosya Gezgini'nin bellek kullanımı da ciddi şekilde arttı: 35 MB yerine yaklaşık 67,4 MB RAM tüketti.

Windows 10'daki Dosya Gezgini hâlâ daha hızlı

Testlerin son aşamasında ekip, Windows 11'in yeni sürümünü Windows 10'daki klasik Dosya Gezgini ile karşılaştırdı. Sonuçlar netti: Windows 10'un Dosya Gezgini, Microsoft'un hızlandırılmış Windows 11 sürümünden belirgin şekilde daha hızlı çalışıyor. Microsoft'un yeni ön yükleme sistemi henüz geliştirme aşamasında olduğu için, kullanıcıların nihai sürümde daha iyi sonuçlar görüp görmeyeceği ise belirsiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11'in Dosya Gezgini, Windows 10 sürümünden yavaş

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: