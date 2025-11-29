Windows 11'in hızlandırılmış Dosya Gezgini, Windows 10 sürümünden yavaş çalışıyor

Microsoft birkaç gün önce Windows 11'de Dosya Gezgini'ni hızlandırmak için "ön yükleme" mekanizmasının testlerine başlamıştı. Şirket bu özellikle uygulamanın çok daha hızlı açılacağını iddia ediyordu.
Ancak Windows Latest ekibi, Microsoft'un iddiasını bağımsız bir test ile kontrol etti. Yapılan denemelerde, ön yüklemenin uygulamanın açılış süresine neredeyse hiç katkısı olmadığı görüldü. Hız farkı yalnızca 0.25x yavaş çekimde fark edilebiliyor. Dahası, "hızlandırılmış" Dosya Gezgini'nin bellek kullanımı da ciddi şekilde arttı: 35 MB yerine yaklaşık 67,4 MB RAM tüketti.
Windows 10'daki Dosya Gezgini hâlâ daha hızlı
Testlerin son aşamasında ekip, Windows 11'in yeni sürümünü Windows 10'daki klasik Dosya Gezgini ile karşılaştırdı. Sonuçlar netti: Windows 10'un Dosya Gezgini, Microsoft'un hızlandırılmış Windows 11 sürümünden belirgin şekilde daha hızlı çalışıyor. Microsoft'un yeni ön yükleme sistemi henüz geliştirme aşamasında olduğu için, kullanıcıların nihai sürümde daha iyi sonuçlar görüp görmeyeceği ise belirsiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
