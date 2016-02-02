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Dizüstü bilgisayar gibi görünüyor ama "biraz" farklı: Asus GX700 mercek altında

3 yıl
62,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Masaüstü bilgisayar sınıfı işlemci, ekran kartı ve depoalama sürücüleriyle evrimleşen ve bir nevi ekranı olan masaüstü PC'ye dönüşen kimi oyun dizüstü bilgisayarlarında yeni dönem: Sıvı soğutma!
İşlemci ve ekran kartı derken şimdi de masaüstü bilgisayarların sıvı soğutma çözümü dizüstü bilgisayarlarda kullanılmaya başlandı. İşte türünün ilk örneği olan sıvı soğutmalı ve hız aşırtmalı Asus GX700'ün detayları. Ayrıca video içerisinde ultrabook'lara özel Asus harici grafik kartı kutusunu da anlattık, iyi seyirler.
 

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TheYips 3 yıl en beğenilen
Konu yanlış yerde diyenler artılasın
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fx57 3 yıl smart1978
smart1978

Eskimis haber :

notebookcheck.net/...

Merhaba,

Henüz Türkiye'de olmayan, daha da önemlisi dünya çapında sadece çok az kişinin görebildiği bu ürünü verdiğiniz linkteki inceleme çıktı diye çekmese miydim, okuyucularımızla paylaşması mıydım ?

Teşekkürler.
smart1978Eskimis haber :notebookcheck.net/...Merhaba,Henüz Türkiye'de olmayan, daha da ...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Kasadan kaçan, gidip dizüstü tercih eden adama kasa kadar ve yüksek ses ile çalışan soğutucu sunmakta iyi bir kafaymış hakikaten.
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mczb57 3 yıl
Bu harici soğutucu olmadanda çalışabiliyordur heralde aksi takdirde bi espirisi kalmıyor.
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gs09gs09 3 yıl
o yanındaki cihazın adı ne harici ekran kartının yani :D N53SN var bende bu makineye uyuyosa alim bi tane çok pahalı değilse :D
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Jon SNOW 37 3 yıl
Bunu alacak enayıler de vardır
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onder748 3 yıl
merhaba,
büyük ihtimal fiyatı emsalleri ve doların değerine göre 15 bin tl den aşağı olmaz.
asus bir zamanların en ısınan laptopları ile meşurken; şimdilerde de argeyi doğru yönde yaptığının göstergesi bu olsa gerek. Şu an g750jh rog serisinden yazıyorum. kesinlikle artık ısınma yok.
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Haşin_ErKeK 3 yıl
O parayla öküz alır tarla sürerik
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artemisbd 3 yıl
Sanırım bunun fiyatına bi laptop bi masaüstü alınır.
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The Alessar 3 yıl
mauseler
Müzik güzelmiş bilen varsa yazabilirmi!

hardwell vs W&w- don't stop the madness (trap remix)
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mauseler 3 yıl
Müzik güzelmiş bilen varsa yazabilirmi!
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Fatih617 3 yıl
Küçük kasalı bir masaüstü toplayıp tablete görüntü aktarsak eminim daha küçük ve taşınabilir olur.
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montevo 3 yıl
Güzel ürünler ama pahalı olacaktır.
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