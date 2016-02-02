Dizüstü bilgisayar gibi görünüyor ama "biraz" farklı: Asus GX700 mercek altında

Masaüstü bilgisayar sınıfı işlemci, ekran kartı ve depoalama sürücüleriyle evrimleşen ve bir nevi ekranı olan masaüstü PC'ye dönüşen kimi oyun dizüstü bilgisayarlarında yeni dönem: Sıvı soğutma!

İşlemci ve ekran kartı derken şimdi de masaüstü bilgisayarların sıvı soğutma çözümü dizüstü bilgisayarlarda kullanılmaya başlandı. İşte türünün ilk örneği olan sıvı soğutmalı ve hız aşırtmalı Asus GX700'ün detayları. Ayrıca video içerisinde ultrabook'lara özel Asus harici grafik kartı kutusunu da anlattık, iyi seyirler.