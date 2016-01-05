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Donanım Haber, Las Vegas'dan bildiriyor!

3 yıl
38,3b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yılın ilk büyük teknoloji etkinliği olan CES yani Tüketici Elektroniği Fuarı için Las Vegas'dayız. Fuardaki bütün yenilikleri ve önemli ürünleri hazırlayacağımız videolarla ekranlarınıza getireceğiz.
CES yani Tüketici Elektroniği Fuarı başladı. Donanimhaber.com olarak biz de ülkemizden katılan tek teknoloji portalı olarak her sene olduğu gibi bu yıl da bütün gelişmeleri takip etmekve yepyeni videoları sizlerle buluşturabilmek için Las Vegas'ta, fuarı yerinde takip ediyoruz. İyi seyirler.
 

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Speed-Step 3 yıl en beğenilen VioLee
VioLee

Erdinin gezmedigi yer kalmadi valla olan mesut cevige oluyor garibim ofiste çay iciyor

Mesajı okuyunca çayı ekrana püskürttüm. Gitti 4K pro ekran borçlusun kardeş
VioLeeErdinin gezmedigi yer kalmadi valla olan mesut cevige oluyor garibim ofiste çay iciyorMesajı okuyunca çayı ekrana...
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3 Yanıt Yanıtla +16
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General. 3 yıl
Akşam gazino falan gezip Dh'yi batırmayın sakın.
Yanıtla +13
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Microsoft Specialist 3 yıl Speed-Step
Speed-Step
VioLee

Erdinin gezmedigi yer kalmadi valla olan mesut cevige oluyor garibim ofiste çay iciyor

Mesajı okuyunca çayı ekrana püskürttüm. Gitti 4K pro ekran borçlusun kardeş


No ss no güven
Speed-StepVioLeeErdinin gezmedigi yer kalmadi valla olan mesut cevige oluyor garibim ofiste çay iciyor...
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Teknopat76 3 yıl
Microsoft Specialist
Speed-Step
VioLee Erdinin gezmedigi yer kalmadi valla olan mesut cevige oluyor garibim ofiste çay iciyor
Mesajı okuyunca çayı ekrana püskürttüm. Gitti 4K pro ekran borçlusun kardeş
No ss no güven

Mesut Abininde denemediği Sanal Gerçeklik gözlüğü kalmadı :D
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1BilimAdamı 3 yıl
Sony yi merak ediyorum yine aynı şeylern türevleri mi lanse edilcek bakalım
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tricore 3 yıl
Speed-Step
VioLee Erdinin gezmedigi yer kalmadi valla olan mesut cevige oluyor garibim ofiste çay iciyor
Mesajı okuyunca çayı ekrana püskürttüm. Gitti 4K pro ekran borçlusun kardeş

güldüm...bu kadar olur.
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tricore 3 yıl
hasan.sonus
nct96Sony fuarı Türkiye saati ile saat kaçta başlıyor bilen varmı?
Bu gece 03.00 da başlayacak. Bu da canlı yayın linki; m.ustream.tv/...

teşekkürler...
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aLTaR_07 3 yıl
General.
Akşam gazino falan gezip Dhyi batırmayın sakın.

Gazino mu xD club,pub vs. demek istedin galiba. Adam Ankara'ya gitmedi ki Amerika'ya gitti.
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General. 3 yıl aLTaR_07
aLTaR_07
General.
Akşam gazino falan gezip Dhyi batırmayın sakın.

Gazino mu xD club,pub vs. demek istedin galiba. Adam Ankara'ya gitmedi ki Amerika'ya gitti.

Sen onu Casino olarak anla
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AC_Hawker 3 yıl
Ha bu arada hazır gitmişken bir ufo incelemesi çekmeden gelme
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Whippoorwill 3 yıl
51. Bölgede bir çay içmeden gelmeyin.
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Guest-F8946C419 3 yıl
Bırak şimdi Mesut çevik :) şirketler monitör yollamak için sıraya girmiştir :) bizim gibi garibanlardan ne istersin Bre

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adam olun 3 yıl
Vegas'da yaşanan Vegas'da kalır.
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AC_Hawker 3 yıl adam olun
erken gelen adam

Vegas'da yaşanan Vegas'da kalır.


Evet erdi biz kurcalamayız ayıpsın ,
keyfine bak
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Gio44 3 yıl
başarılarınızın devamını diliyorum erdi özüağ ve mesut çevik ikilisi :)
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