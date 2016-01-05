Donanım Haber, Las Vegas'dan bildiriyor!

Yılın ilk büyük teknoloji etkinliği olan CES yani Tüketici Elektroniği Fuarı için Las Vegas'dayız. Fuardaki bütün yenilikleri ve önemli ürünleri hazırlayacağımız videolarla ekranlarınıza getireceğiz.

CES yani Tüketici Elektroniği Fuarı başladı. Donanimhaber.com olarak biz de ülkemizden katılan tek teknoloji portalı olarak her sene olduğu gibi bu yıl da bütün gelişmeleri takip etmekve yepyeni videoları sizlerle buluşturabilmek için Las Vegas'ta, fuarı yerinde takip ediyoruz. İyi seyirler.