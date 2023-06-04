TCL yeni QLED ve Mini LED TV’lerini Dubai'de tanıttı: 98" TV geliyor

Bu videomuzda geçtiğimiz günlerde katıldığımız TCL'in Dubai'deki etkinliğinde gördüğümüz ürünleri sizlere kısaca aktarmaya çalışıyoruz.

Ülkemizde Bilkom aracılığıyla bulunan TCL Electronics, geçtiğimiz günlerde Dubai'de bir etkinlik düzenledi ve orada yeni televizyonlarını tanıttı. Bizlerin de bulunduğu etkinlikte ev aletlerinden oyuncu televizyonlarına kadar birçok ürünü görme fırsatımız oldu. Etkinliğin şüphesiz en dikkat çeken ürünü 98" boyutundaki televizyon oldu. Ancak TCL'in televizyon pazarında dünya ikincisi olması da günün ilgi çeken haberlerindendi. Bu etkinlikte tanıtılan televizyonlar Haziran 2023 tarihinde Bilkom güvencesiyle ülkemizde satışa sunulacak. Ne yazık ki şu an için net tarih ve fiyat bilinmiyor.

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