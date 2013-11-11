Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Donanım Haber, Silikon Vadisi'nden bildiriyor

5 yıl
3,7b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Donanım Haber, bu defa da Silikon Vadisi'nden bildiriyor. AMD'nin APU 2013 Geliştiriciler Zirvesi'ni Haber Müdürümüz Erdi Özüağ yerinde takip ediyor.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
nightsoldier 5 yıl en beğenilen
Sektörü bu kadar yakından takip edebilen, avrupalı bir çok teknoloji sitesinden bile daha profesyonelce yayın yapan tüm donanımhaber çalışanlarına teşekkür etmeyi borç bilirim.
Sektörü bu kadar yakından takip edebilen, avrupalı bir çok teknoloji sitesinden bile daha profesyonelce yayın yapan tüm donanımhaber çalışanlarına teşekkür etm...
Devamını Gör
Yanıtla +52
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iboocum 5 yıl
Erdi arada bize de uğra çayımızı iç :)
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
makbulut 5 yıl
Erdi ulusal yayın yapan tv kanallarındaki sunuculardan daha çok geziyor. Yakışır Erdi Beye.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arowak 5 yıl
saat olarak ne zaman başlıyo.Ona göre beklesek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
valahi bu telefon haberlerinden bikmistim ilac gibi geldi bu haber ayagina agizina saglik erdi kardesim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 5 yıl
Erdi firarda :-)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MALTHAEL 5 yıl
Adamlar arı gibi çalışıyor 1 dakika boş durmuyor .
Bizim galatasaraylı sabride bal vermez arı ...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 5 yıl
Maşallah donanım haber ekibi böyle çalışsın,canımı yesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 5 yıl
ne yiyonuz oralarda :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Evoque 5 yıl
Erdi abinin, daha doğrusu bütün ekibin gayreti karşısında şapka çıkarılır. Böyle çalışmalarınızı gördükçe kendim yapmış kadar gururlanıyorum. Seveyim Amd'yi, Apu'yu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Steppa Simian 5 yıl
Gözümü erdi bey'in ağzından bir türlü alamadım

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 5 yıl
AMD, Gelecek APUlarda olabilir. Ancak Intele karşı gerçekten iyi bir CPU çözümü sunmalı. Bu APUlar ev kullanıcıları haricinde katkısı yok. Yüksek performanslı apu lar için çook vakit var
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demircibu 5 yıl
Fx57 holiwidada gidecekmi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sosisli Süt 5 yıl
Bu şekilde gittikçe büyüyor bu site, Gün hocam paraya kıyıp taaa Amerigalara kadar yolluyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lord87 5 yıl
DH ekibinin özverili çalışmasını tebrik ederim, nerde teknoloji etkinliği var Erdi orda


umutla amd den gelecek haberi bekliyorum açıkcası, intel ve nvidia'nın liderlikleri kırılması lazın en azında piyasada tek olmadıkları hatırlatılması lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,7b izlenme · 3 gün
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,4b izlenme · 2 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,3b izlenme · 1 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9b izlenme · 2 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
10:10
vLOG: AMD'nin Vegas partisi ve çılgın sistemler
19,8b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,3b izlenme · 2 gün
04:25
Intel ve AMD güçlerini birleştirdi: AMD grafikli Intel işlemciler geliyor
33,4b izlenme · 1 yıl
05:12
AMD Ryzen işlemcilerde fiyat indirimi!
27,3b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,6b izlenme · 3 hf.
13:22
AMD Ryzen efsanesi tam gaz | Ryzen 2 geliyor, Ryzen'lar ucuzluyor
25b izlenme · 1 yıl
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
1,5b izlenme · 15 sa. yeni video
16:30
AMD'den mobil Ryzen işlemciler: Dizüstünde dengeler değişiyor
33,7b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
14,6b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim