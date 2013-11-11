Donanım Haber, Silikon Vadisi'nden bildiriyor

Donanım Haber, bu defa da Silikon Vadisi'nden bildiriyor. AMD'nin APU 2013 Geliştiriciler Zirvesi'ni Haber Müdürümüz Erdi Özüağ yerinde takip ediyor.

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