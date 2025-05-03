Türkiye’nin nükleer denizaltı hedefi resmen doğrulandı

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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Warships International Fleet Review dergisine verdiği özel röportajda Türkiye'nin milli denizaltı projeleri kapsamında birden fazla platform üretmeyi ve bu alanda ihracat yapmayı hedeflediğini duyurdu. Tatlıoğlu aynı zamanda nükleer güçle çalışan denizaltı projesinin de planlandığını açıkladı.

MİLDEN sonrasında nükleer denizaltı hedefi

Tatlıoğlu, uzun süredir beklenen Milli Denizaltı (MİLDEN) projesine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tüm operasyonel ihtiyaçlarını karşılayan, tamamen yerli tasarıma sahip ve dışa bağımlı olmayan bir denizaltı inşa etmenin 139 yıllık bir arzu olduğunu belirtti. Bu hedefin artık somut adımlarla hayata geçirildiğini vurgulayan Oramiral, projenin hem stratejik bağımsızlık hem de ihracat potansiyeli taşıdığını ifade etti. Bilindiği üzere Milli Denizaltı’nın ilk kaynağı Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda Aralık ayında yapılarak inşa süreci başlatılmıştı.

Tam Boyutta Gör Bu bağlamda Reis sınıfı denizaltılarla kazanılan teknolojik yeteneklerin ardından, Gölcük Tersanesi’nde yaklaşık yarım asırdır sürdürülen denizaltı inşa kabiliyeti kesintisiz devam ettirilecek. “Böylece Reis Sınıfı denizaltılardan sonra gelecek nesiller için denizaltı üssünü koruyor ve geliştiriyoruz. Bu sayede, uzun vadeli denizaltı caydırıcılık kabiliyetimiz ve küresel etkiye sahip orta ölçekli bir güç olma vizyonumuz için elzem olan nükleer güçle çalışan denizaltıların inşası yolunda da önemli bir adım atmış olacağız” diyen Tatlıoğlu, nükleer denizaltı hedefini dile getirdi.

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MİLDEN kapsamında üretilecek platformların, çıkarlar doğrultusunda müttefik ve dost ülkelere ihraç edileceğinin de altı çizildi.

Tatlıoğlu, TF-2000 Hava Savunma Muhribi konusunda da açıklamalarda bulundu: “TF-2000, modern savaşlarda uçaklar, İHA'lar, seyir füzeleri ve her türlü güdümlü mühimmat gibi artan tehditlere karşı Deniz Kuvvetlerimizin hava savunma kabiliyetlerini artırmak üzere tasarlandı. Proje, harekat birimlerinin etrafında görünmez bir hava savunma kalkanı oluşturacak ve ana karanın hava savunmasına katkı sağlayacak. Milli Dikey Atım Sistemi (MİDLAS) ve yerli güdümlü füzelerle donatılan TF-2000, bölgesel hava savunma ve taarruz harekatı icra ederken, kritik hedefleri özgün dikey sistemlerle etkisiz hale getirecek veya baskı altına alacak.”

Hedef ilk 5 donanmadan biri olmak

Tatlıoğlu’nun ifadelerine göre, Türkiye’nin donanma modernizasyonu yalnızca bölgesel güvenliği artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Hint Okyanusu, Kızıldeniz ve Pasifik bölgelerinde stratejik bir varlık oluşturarak küresel düzeyde etkisini genişletecek. Bu dönüşüm; Milli Uçak Gemisi, MİLDEN denizaltıları, TF-2000 muhripleri, İ sınıfı fırkateynler, Hisar sınıfı karakol gemileri, Reis sınıfı denizaltılar ve genişleyen insansız hava aracı (İHA) filoları gibi projelerle mümkün olacak.

Tatlıoğlu’nun çizdiği stratejik yol haritasına göre, Türkiye’nin hedefleri arasında dünyanın ilk beş deniz hava kuvvetinden biri haline gelmek, donanmanın operasyonel menzilini 500 deniz milinin üzerine çıkarmak, Akdeniz’den Pasifik Okyanusu’na kadar kesintisiz bir stratejik varlık göstermek, Mavi Vatan doktrinini daha da güçlendirmek ve denizlerdeki egemenlik haklarını güvence altına almak yer alıyor.

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