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Donanım Haber Tv2 Bölüm 5 "İnsansız Arabalar" #teknolojitv2de @tv2tv

6 yıl
12,2b
1
Bilim ve Teknoloji
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Televizyon ekranlarının en kapsamlı bilim ve teknoloji programı Donanım Haber'in 5. bölümünde dosya konumuz insansız arabalar. Bakalım Türkiye yolları bu araçlar için ne kadar hazır?
 

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DH Misafiri 5 yıl
Herşey çok güzel fakat reklam olmaması için markalara sansür uygulanmış ama tanıtılan ürünün hem markası hem modeli seslendirmelerde duyuluyor. Böyle olduğunda görsellere uygulanan sansür pek mantıklı değil
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olağan_şüpheli 5 yıl
ne insanlar gördüm altında arabası yok ,ne arabalar gördüm içinde insanlar yok
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zingfth 6 yıl
Arabayı ben sürmeyeceksem niye alayım ki :))
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UçamayanZüperGahraman 6 yıl
Herşey iyi güzel ama sizin sanki elleriniz boş kalıyor?
Butona basıp cevap verecek gibi bir havanız var.
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DaRKFoRCeS 6 yıl
Aklıma kara şimşek geldi yani knight rider. O zamanlar hep hayal kurardım böyle bir arabam olsun diye.Hoş yinede olsa olurdu ileri derecede yapay zekaya sahip olmasada olur.Çünkü araba kullanamıyorum.
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WarSaw 6 yıl
kaç kere tv den izleyip reytinge katkıda bulunmak istiyorum ama bir türlü denk getiremiyordum buraya yüklemeniz iyi olmuş teşekkürler
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TUFF GONG 6 yıl
İzleyin
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