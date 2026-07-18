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    AB, 2030'dan itibaren arabaları uydudan yavaşlatacak mı, peki ya arabanız gerçekten sizin mi? Yazılım tanımlı araçlar dönemi!

    Arabanız artık sizin kontrolünüzde mi? Yazılım tanımlı araçlar çağında otomobilin gerçek sahibi kim?  AB'nin 2030 planı, uydudan denetlemesi ve uydu üzerinden hız kontrolü planını konuşuyoruz.

    Avrupa Birliği'nin 2030'dan itibaren satılacak yeni otomobillerde uydu üzerinden hız kontrolü yapılmasını öngören yeni düzenleme fikri gündemde. Bu haftaki Oto Gündem'de Donanım Haber Otomobil Editörü Barış Cankı ile bu tartışmalı gelişmeyi masaya yatırıyoruz: Arabanız gerçekten sizin mi, yoksa kontrol yavaş yavaş başka ellere mi geçiyor?

    Video boyunca AB'nin hız limiti ihlallerini uydu ve araç sensörleri üzerinden tespit edip aracı otomatik olarak yavaşlatma fikrinin nasıl işleyebileceğini, bunun otomatik ceza kesme senaryolarına kadar nasıl uzanabileceğini ve şehir içi trafikte neden mantıklı görünebileceğini konuşuyoruz.

    Sohbetin ana ekseni yazılım tanımlı araçlar dünyasına kayıyor: Tesla, Mercedes, TOGG, Xiaomi ve Huawei gibi markaların yanında Google'ın Android Otomotiv platformu üzerinden otomobil endüstrisinde nasıl bir güç dengesi kurulduğunu, bir üreticinin kendi yazılım ekosistemini kurmasının neden bu kadar maliyetli olduğunu ve uluslararası ticaret gerginliklerinin bağlantılı araçları nasıl etkileyebileceğini örneklerle anlatıyoruz.

    Bağlantılı araçların getirdiği hackleme riskleri, sürücü izleme kameraları, veri gizliliği endişeleri ve Edward Snowden'ın yıllar önce anlattığı gözetim gerçekleri de konuşmanın önemli durakları arasında. Bu gelişmelerin eski, bağlantısız ve tamamen sürücü kontrolündeki araçları gelecekte değerli birer alternatif haline getirip getirmeyeceğini de tartışıyoruz.

    Videonun ikinci yarısında dizel araçlarda yaşanan gerçek bir DPF arızası hikayesini, Euro 7 normlarının getirdiği zorlukları ve marka güveninin otomotiv dünyasında neden bu kadar kritik hale geldiğini paylaşıyoruz. Formula 1'in eski motor sesleri üzerinden nostaljik bir ara da veriyoruz.

    Siz bağlantılı ve uzaktan yönetilebilen araçları mı tercih edersiniz, yoksa tamamen kendi kontrolünüzde olan, bağlantısız bir aracı mı? Yorumlarda fikrinizi bekliyoruz. Donanım Haber'in Oto Gündem serisini beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın.

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