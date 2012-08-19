Dropbox, dosyalar üzerinde yapılan değişiklikleri web arayüzünde anında görüntüleyebilmek için güncellendi

Bulut depolama servislerinin popüler ismi Dropbox, kullanıldığı birçok platform üzerinden daha rahat erişilmesi, diğer uygulama ve tarayıcılardan yapılan değişikliklerin anında gösterilmesi için güncellenerek servisin kullanıcılarına sunuldu.

https://blog.dropbox.com/index.php/instant-web-updates/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Güncellemeyle birlikte Dropbox'ın uygulaması ile serviste yer alan herhangi bir dosya üzerinde yapılan değişiklikler, servisin Web arayüzünde anında görüntülenebiliyor. Pek çok kullanıcı tarafından memnuniyetle karşılanan web arayüzündeki hızlanma test sonuçlarını da etkilemiş gibi görünüyor. PC ve Mac üzerinde gerçekleştirilen testlerde söz konusu değişikliklerin anında gösterilmesi oldukça dikkat çekiyor.Kullanıcılarına değişiklikleri anında gösteren bir Web arayüzü sunmayı başaran DropBox, yanlışlıkla yapılan değişikler içinde geri alma sistemini kullanıyor.