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Dünyayı eğiten Türk girişimi Udemy: Türkçe kurslarla 30 liraya geliştirici olun!

Dünyanın en büyük online eğitim platformu olan ve ABD’de bir Türk genci tarafından kurulan Udemy nasıl ortaya çıktı? Süreçler nasıl işliyor? Kaç kurs var? Bilmeniz gereken her şey yazımızda:
1 yıl
15,3b
1
48
Programlama Dersleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Dünyayı eğiten Türk girişimi Udemy: Türkçe kurslarla 30 liraya geliştirici olun!
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Dünya çapında 17 milyon öğrencisi, 20 bin eğitmeni ve 55 bin kursu ile alanındaki en büyük online eğitim platformu olan Udemy, 2010 yılında bir Türk girişimci tarafından San Fransisco’da kurulmuş. Türkiye’de fikri için yeterli finansal destek bulamayınca ABD’ye giden ve aldığı 1 milyon dolarlık destek ile fikrini hayata geçiren girişimci Eren Bali, Udemy’nin milyar dolarlık ilk Türk internet şirketi olduğu iddiasında.

Malatya Fen Lisesi’nde okurken Uluslararası Matematik Olimpiyatlarına internetten hazırlanan ve gümüş madalya kazanan Eren Bali, bu başarısından sonra fikri kafasında şekillendirmiş ve eğitimde %100 eşitlik hedefi ile projenin gerçekleşmesi için çalışmış. Microsoft Ocak 2016’da Afrika ve Ortadoğu bölgesindeki gençlerin eğitimi için Udemy’i kullanma kararı almış.

Bu sene itibariyle Türkiye özelinde bir yatırım hamlesi başlatan şirket, Türkiye’de Türkçe içeriklerle öğrencilere kurs sunmaya başlıyor. Özellikle yazılım, mobil uygulama, oyun sektörüne yönelik olarak en kapsamlı ve güncel Türkçe içerikler yayınlanmaya başladı, devamı da gelecek.

Buradaki bağlantıdan indirimli Udemy kurslarına ulaşabilirsiniz.

Udemy Nasıl Çalışıyor? 

Udemy’de öğrenciler üye olduktan sonra istediği kursu istediği zaman paket olarak satın alabiliyor ve dilediği yerden izleme şansına kavuşuyor. Bu sayede o anda ihtiyacınız olabilecek kursu, istediğiniz sürede eğitimi tamamlayacak şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Sonrasında da satın aldığınız kurs, ömür boyu sizin olmuş oluyor ve istediğiniz zaman tekrar tekrar izleyebiliyorsunuz.

Udemy’nin kursları, binlerce kaynak arasında zaman kaybetmeden hedefe ulaşmak için en doğru seçenek oluyor. Dolayısıyla da hemen uygulamaya konulabiliyorsunuz. Udemy’de hem Türkçe kurslar hem de İngilizce seçenekler yer alıyor. Eğer İngilizce seviyeniz yeterliyse aklınıza gelebilecek her şey için kurs imkânınız var demektir ama merak etmeyin, Udemy’nin Türkiye hamlesi, Türkçe kursların da önünü açacak. Her geçen gün yepyeni Türkçe kurslar açılıyor.

Udemy’deki kurslar %90 indirimle sadece 30 liraya! 

İşte Udemy’deki kurslardan bazıları ve %90 indirimle bu kurslara sahip olabileceğiniz bağlantılar:

İlk Türkçe Kotlin ve Java’yı birlikte sunan Android O mobil yazılım geliştirme kursu. 30 saate yakın bu içerikte 320’den fazla ders ele alınmış durumda. İndirimli bağlantı için tıklayın.


40 saatlik Türkçe web geliştirme kursu. Hem front-end hem de back-end tarafına yönelik konular işlenmiş. İndirimli bağlantı için tıklayın.

18 saatlik Python kursu. Sıfırdan ileri seviyeye yönelik olacak şekilde ele alınan kursta 18 saatte uygulamalı olarak 150 ders içeriği işlenmiş. İndirimli bağlantı için tıklayın.

Baştan sona Angular 4, Ionic 3 ile web ve mobil programlama kursu. 14 saatlik uygulamalı dersler. İndirimli bağlantı için tıklayın.

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aqhuan 1 yıl en beğenilen
Çok güzel bir başarı lakin
"Türkiye’de fikri için yeterli finansal destek bulamayınca ABD’ye giden ve aldığı 1 milyon dolarlık destek ile fikrini hayata geçiren girişimci Eren Bali" şu cümlelerin belki de sayısız varyasyonunu duyduk, okuduk, gördük. Bu kısmına çok üzülsem de başarılı birisi, umarım sürekli yükselir.
Çok güzel bir başarı lakin"Türkiye’de fikri için yeterli finansal destek bulamayınca ABD’ye giden ve aldığı 1 milyon dolarlık destek ile fikrini hayata g...
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1 Yanıt Yanıtla +86
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N. Chomsky 1 yıl

Bir de gençlerimize laf atan, her şeyi hükümetten beklemeyin biraz girişimci olun diyen yalakalar vardı. Girişimcilere desteğin ne halde olduğunu görüyorsunuz. Elin arabına, kürdüne milyar dolarlar akıtılana kadar silikon vadisini kurardınız. Sonra 60 milyar lira cari açık verdik, durun bunu da vergilerle yine halktan çıkartalım da demezdiniz ama tabii sizde bu vizyon olsaydı şu anda zaten ülke bu bataklığa saplanmış durumda olmazdı.
Bir de gençlerimize laf atan, her şeyi hükümetten beklemeyin biraz girişimci olun diyen yalakalar vardı. Girişimcilere desteğin ne halde olduğunu görüyorsu...
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1 Yanıt Yanıtla +74
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yolcudur_abbas 1 yıl
al işte Türkiye de adamın kıymetini bilmemişler destek olmamışlar,gitmiş ABD ye. sonrada diyorlar beyin göçü var.
biz girişimci fikirlere projelere destek olmadığımız sürece asla gelişmiş bir devlet olamayacağız.
al işte Türkiye de adamın kıymetini bilmemişler destek olmamışlar,gitmiş ABD ye. sonrada diyorlar beyin göçü var.biz girişimci fikirlere projelere destek...
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GilbertoRodriguez 1 yıl
2 sene önce kayıt olmuşum ygs lys ile ilgili. Şimdi baktım programlama ile ilgili yeni kurslar gelmiş 3 tane aldım 75 e geldi. Bakalım izleyip göreceğiz:)
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Last Peony 1 yıl
UDEMYE PARANIZI KAPTIRMAYIN GENELDE DAHA İYİSİ YOUTUBEDA BELEŞE OLUYOR
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Zafer Korkmaz 1 yıl
Boş iş. 30 Liraya geliştirici olun diyorsunuz 0 TL ilede olabilirsiniz. Kimsenin dandik türkçe kurslara ihtiyacı yok yazılım öğrenicek adam bir zahmet ingilizce öğrensin hem yazılımda hem hayatının her köşesinde çok işe yarıcak.
Sonra gidip Ingilizce Tutoriallere bakabilirsiniz devasa bir tutorial arşivi mevcut türkçe kaynakların 10 bin katı kadar. Aynı tavsiyeyi oyun geliştirme için verdim parayla kurs satıyorlar ama youtube da ücretsiz anlatılıyor diye.
Neden hem ücretsiz hem daha kaliteli hem daha fazla kaynağı olan ingilizce dersler yerine dandik türkçe derslere binlerce lira bayılcaksınız.
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md3likan 1 yıl
Giriş yapınca 12 dolar oluyor. Giriş yapmadan 30tl nasıl düzeltebilirim bu sorunu.
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Erkka 1 yıl
Udemy nin dh gibi bir platforma simdi haber olarak dusmesi ne kadar aci verici.
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LambayaFunfDe 1 yıl
BELEŞ KULLANMAK İÇİN: youtube python dersleri izle googleda ara
saçma bir şey bence.
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Hümiyettin 1 yıl
Güzel bir iş başarmış ama ülkemizde destek verilseydi bizim için bir kazanç olurdu.
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asau 1 yıl
Klasik Türk mantığı bu konuda bile debreşmiş.
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harabesin 1 yıl
yurt dışı düşünen arkdaşlar burdan kendinize fırsat yaratın. İki tane kurs var:
1- Birincisi öncelikle CCNA derslerini alıp sertifikayı alın, ardından buna devam edip CCNP sertifikası alın.
2- İkincisi yine udemy den derslerini alıp Comptıa sertifikası alın.
Yukarıdaki sertifikalardan birini alıp yurt dışına giderseniz krallar gibi yaşarsınız, amele işlerinde çalışmak zorunda kalmazsınız.
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erho95 1 yıl harabesin
ilk defa yurtdışı deneyimimden sonra yurtdışında ya eğitim ya da okulu bitirdikten sonra elbet bi şekilde belli bir süre yaşamak istemeye başladım ama bu dediğinizi yaparak okulla alakam olmasa bile gidebilirim galiba yurtdışına
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sagopakajmer44 1 yıl
Web geliştirme kursu dediği Komple Web Geliştirici kursunun kopyasına dönüşmüş.
Orjinali aşağıda ve hocanın bu kursuna 25 TL den sahip olabilirsiniz. udemy.com/...
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