Dünyayı eğiten Türk girişimi Udemy: Türkçe kurslarla 30 liraya geliştirici olun!

Tam Boyutta Gör



Dünya çapında 17 milyon öğrencisi, 20 bin eğitmeni ve 55 bin kursu ile alanındaki en büyük online eğitim platformu olan Udemy, 2010 yılında bir Türk girişimci tarafından San Fransisco’da kurulmuş. Türkiye’de fikri için yeterli finansal destek bulamayınca ABD’ye giden ve aldığı 1 milyon dolarlık destek ile fikrini hayata geçiren girişimci Eren Bali, Udemy’nin milyar dolarlık ilk Türk internet şirketi olduğu iddiasında.

Malatya Fen Lisesi’nde okurken Uluslararası Matematik Olimpiyatlarına internetten hazırlanan ve gümüş madalya kazanan Eren Bali, bu başarısından sonra fikri kafasında şekillendirmiş ve eğitimde %100 eşitlik hedefi ile projenin gerçekleşmesi için çalışmış. Microsoft Ocak 2016’da Afrika ve Ortadoğu bölgesindeki gençlerin eğitimi için Udemy’i kullanma kararı almış.

Bu sene itibariyle Türkiye özelinde bir yatırım hamlesi başlatan şirket, Türkiye’de Türkçe içeriklerle öğrencilere kurs sunmaya başlıyor. Özellikle yazılım, mobil uygulama, oyun sektörüne yönelik olarak en kapsamlı ve güncel Türkçe içerikler yayınlanmaya başladı, devamı da gelecek.

Buradaki bağlantıdan indirimli Udemy kurslarına ulaşabilirsiniz.

Udemy Nasıl Çalışıyor?

Udemy’de öğrenciler üye olduktan sonra istediği kursu istediği zaman paket olarak satın alabiliyor ve dilediği yerden izleme şansına kavuşuyor. Bu sayede o anda ihtiyacınız olabilecek kursu, istediğiniz sürede eğitimi tamamlayacak şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Sonrasında da satın aldığınız kurs, ömür boyu sizin olmuş oluyor ve istediğiniz zaman tekrar tekrar izleyebiliyorsunuz.

Udemy’nin kursları, binlerce kaynak arasında zaman kaybetmeden hedefe ulaşmak için en doğru seçenek oluyor. Dolayısıyla da hemen uygulamaya konulabiliyorsunuz. Udemy’de hem Türkçe kurslar hem de İngilizce seçenekler yer alıyor. Eğer İngilizce seviyeniz yeterliyse aklınıza gelebilecek her şey için kurs imkânınız var demektir ama merak etmeyin, Udemy’nin Türkiye hamlesi, Türkçe kursların da önünü açacak. Her geçen gün yepyeni Türkçe kurslar açılıyor.

Udemy’deki kurslar %90 indirimle sadece 30 liraya!

İşte Udemy’deki kurslardan bazıları ve %90 indirimle bu kurslara sahip olabileceğiniz bağlantılar:

İlk Türkçe Kotlin ve Java’yı birlikte sunan Android O mobil yazılım geliştirme kursu. 30 saate yakın bu içerikte 320’den fazla ders ele alınmış durumda. İndirimli bağlantı için tıklayın.



40 saatlik Türkçe web geliştirme kursu. Hem front-end hem de back-end tarafına yönelik konular işlenmiş. 40 saatlik. Hem front-end hem de back-end tarafına yönelik konular işlenmiş. İndirimli bağlantı için tıklayın.



18 saatlik Python kursu. Sıfırdan ileri seviyeye yönelik olacak şekilde ele alınan kursta 18 saatte uygulamalı olarak 150 ders içeriği işlenmiş. 18 saatlik. Sıfırdan ileri seviyeye yönelik olacak şekilde ele alınan kursta 18 saatte uygulamalı olarak 150 ders içeriği işlenmiş. İndirimli bağlantı için tıklayın.



Baştan sona Angular 4, Ionic 3 ile web ve mobil programlama kursu. 14 saatlik uygulamalı dersler. Baştan sona14 saatlik uygulamalı dersler. İndirimli bağlantı için tıklayın.