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EMC ile yeni nesil bulut depolama sistemlerini konuştuk

6 yıl
2,7b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Veri depolama, iş zekası ve bulut depolama gibi alanlarda dünyanın önde gelen şirketlerinden EMC ile, Milano'da düzenledikleri etkinlikte Nil kod adını taşıyan yeni nesil bulut depolama sistemlerini konuştuk. 
 

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