Edimax, Smart-Green Gigabit Ethernet Switchini piyasaya sundu.

Küçük ölçekli şirketler ve ev ofisleri için ekonomik çözüm

Network ürünleri ve çözümleri konusunda Dünyaca ünlü üretici Edimax, Smart-Green 5/8 port Gigabit Ethernet masaüstü switchleri ekonomik fiyatı ve işlevselliği ile göz doldurmaya başladı. ES-5500G/5800G enerjiyi en verimli şekilde kullanarak enerji tasarrufu konusunda kullanıcılara yardımcı oluyor. Daha büyük dosyaları daha yüksek hızda gönderebilme özelliği sayesinde artık yavaş ve sürekli hata veren bağlantılara son! Edimax Smart Green Ethernet teknolojisi, %30-%50?lere kadar varan oranlarda enerji tüketimini azaltırken, kullanıcıya yüksek performans ve güvenilirlik sağlıyor.



ES-5500/5800G sayesinde hem artan transfer hızınızın, hem de enerji tasarrufu yapmanın tadını çıkarın. Kısa zamanda daha büyük dosya transferi ihtiyacını karşılamak için tasarlanan bu ürün, 5/8 10/100/1000Mbps gigabit portlarıyla enerji kullanımını azaltıyor. ES-5500 ve ES-5800G, kablo uzunluğunu algılayarak enerji tüketimini buna göre kendi düzenleme özelliğine sahip. Bu sayede Gigabit serisi switchler, tüm portların durumunu kontrol ederken kullanılmayan portun güç kullanımını azaltabiliyor.



ES-5500G / ES-5800G şık tasarımının yanı sıra kullanımı ve kolay kurulum ile de dikkat çekiyor. Ayrıca, ES-5500/5800G, IEEE802.3, IEEE802.3u ve IEEE802.3ab standart desteği bulunmakta. ES-5500/5800G ethernet switch ile yüksek hızda gigabit bağlantılar oluşturabilir ve bunu yüksek performansla birlikte güvenilir bir ürün kullanmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz.Edimax ES-5500 ve ES-5800 serisi switchler non-blocking switch mimarisi tasarımından dolayı kablo uzunluğunu hesaplayarak minimum düzeyde elektrik ile maksimum düzeyde veri transferi hızına ulaşmanızı sağlar. Full-dublex/ half-dublex moduna uyumlu olarak çalışarak daha güvenli veri transferi sağlar ve veri kaybını azaltmaya yardımcı olur.



ES-5500/5800G ile daha hızlı veri transferlerinin tadını çıkartın. Hem uygun fiyatı hem de performansı tatmin edici olan bu switch serisi, ev kullanıcıları ve küçük ölçekli şirketler için en iyi seçim iddiası ile kullanıcılarla buluşuyor.



Edimax Technology Hakkında

Edimax Technology, ağ ve bağlanabilirlik üzerine geniş bir ürün yelpazesi olan küresel bir üreticidir. 1986 yılında kurulduğundan beri, Asya kıtasında önde gelen ağ ürünü üreticilerinden birisi olmuştur. Edimax merkez ofisi Tayvan Taipei?de bulunmaktadır ve 2001 yılından bu güne de Taiwan Stock Exchange kuruluşları arasında yer almaktadır. 2009 yılında şirketler grubu olarak gelirleri dünya genelinde 110 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Edimax ürün gamı sadece bağlantı bileşenleri, şebeke mimarisi ve kurulum ekipmanlarını içermektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için www.edimax.com adresini ziyaret edebilirsiniz ya da

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Türkiye Distribütörlüğünü Mascom Bilgisayar yapmaktadır. www.mascom.com.tr

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