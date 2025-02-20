Apple, iPhone 16e ile birlikte kendi geliştirdiği C1 modemi duyurdu

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 16e ile birlikte yıllar süren geliştirmenin ardından C1 adını verdiği kendi modemini duyurdu. Apple C1, iPhone'da 5G bağlantısı için daha önce gerekli olan Qualcomm modem çiplerinin yerini aldı.

iPhone 16e Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı 16 sa. önce eklendi

Bir iPhone'da şimdiye kadarki en güç tasarruflu modem

Apple’ın açıklamasına göre, Apple C1 modem, bir iPhone'da şimdiye kadarki en yüksek güç verimliliğini sunarak hızlı ve güvenilir 5G hücresel bağlantı sağlıyor. Yeni modem, iPhone 16e'nin güç verimliliğine katkıda bulunarak, iPhone 15 ve iPhone 16 gibi 6.1 inç ekrana sahip tüm iPhone'lar arasında en uzun pil ömrünü sağlıyor.

Apple, C1 modemi için güç tasarruflu olmasının yanında, hızlı ve güvenli 5G bağlantısı sağlaması dışında bir bilgi paylaşmadı. Apple C1, iPhone 16e dışında diğer tüm iPhone’lardaki Qualcomm modeme kıyasla ne kadar hızlı büyük bir soru işareti olarak kaldı. Apple, iPhone 16e ile tanıttığı ilk hücresel modemini şu anda test ediyor gibi görünüyor, modem daha geliştirilmiş şekilde iPhone 17 serisine dahil edilebilir.

C1, Apple’ın Qualcomm’dan tamamen kurtulması yolunda atttığı ilk adım olabilir. iPhone 16 ve iPhone 16 Pro, Qualcomm yongalarını kullanıyor.

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iPhone 16e ile tanıtılan Apple C1 modem neler sunuyor?