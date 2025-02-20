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    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone 16e ile birlikte kendi geliştirdiği C1 modemi duyurdu

    iPhone 16e, Apple'ın Qualcomm'dan ayrı kendi geliştirdiği 5G modem ile geliyor. Muhtemelen iPhone 17 serisinde de göreceğimiz Apple C1 modem özellikleri ile neler sunuyor?
    iPhone 6e modem Apple C1 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 16e ile birlikte yıllar süren geliştirmenin ardından C1 adını verdiği kendi modemini duyurdu. Apple C1, iPhone'da 5G bağlantısı için daha önce gerekli olan Qualcomm modem çiplerinin yerini aldı.

    Bir iPhone'da şimdiye kadarki en güç tasarruflu modem

    Apple’ın açıklamasına göre, Apple C1 modem, bir iPhone'da şimdiye kadarki en yüksek güç verimliliğini sunarak hızlı ve güvenilir 5G hücresel bağlantı sağlıyor. Yeni modem, iPhone 16e'nin güç verimliliğine katkıda bulunarak, iPhone 15 ve iPhone 16 gibi 6.1 inç ekrana sahip tüm iPhone'lar arasında en uzun pil ömrünü sağlıyor.

    Apple, C1 modemi için güç tasarruflu olmasının yanında, hızlı ve güvenli 5G bağlantısı sağlaması dışında bir bilgi paylaşmadı. Apple C1, iPhone 16e dışında diğer tüm iPhone’lardaki Qualcomm modeme kıyasla ne kadar hızlı büyük bir soru işareti olarak kaldı. Apple, iPhone 16e ile tanıttığı ilk hücresel modemini şu anda test ediyor gibi görünüyor, modem daha geliştirilmiş şekilde iPhone 17 serisine dahil edilebilir.

    C1, Apple’ın Qualcomm’dan tamamen kurtulması yolunda atttığı ilk adım olabilir. iPhone 16 ve iPhone 16 Pro, Qualcomm yongalarını kullanıyor.

    Kaynakça https://www.apple.com/tr/newsroom/2025/02/apple-debuts-iphone-16e-a-powerful-new-member-of-the-iphone-16-family/ https://www.macrumors.com/2025/02/19/apple-unveils-c1/
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