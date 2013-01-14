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Efsane Telefonlar "Gelmiş geçmiş en unutulmaz 10 telefon" video

6 yıl
69,6b
3
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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İlk cep telefonunun piyasaya sürülüşü üzerinden tam 30 sene geçti. Bu cihazların bir insan ömrünün yarısı kadar bile olmayan sürede yaşadıkları değişim ise ön görülemeyecek kadar büyük oldu. Bu videomuzda akıllı telefonlara kadar gelinen süreçte iz bırakan, akıllardan hiç çıkmayan 10 telefonu bir araya getirdik. Alınmak istenen veya almak için uzun süre beklenen telefonlar arasında mutlaka sizde de iz bırakan bir model vardır diye düşünüyoruz.
 

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SpHinx. 6 yıl en beğenilen
liseliler bilmez :)
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DH Misafiri 6 yıl
Videoyu hazırlayan Mesut Çevik'e teşekkürlerimi sunuyorum.Teknoloji vasıtasıyla yılların nasıl çabucak geçtiğini anladım.Bu telefonların peşinden koşardık eskiden.Şimdiye göre hiçbir özellikleri yoktu belki ama bambaşka günlerdi.Teknolojide çığır açılan günlerdi.Şimdi cebimizdeki akıllı telefonların hepsinin mimarı bu telefonlardır.iPhone 5 kullanıcısıyım.Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Nokia akıllı telefon konusunda fitili ateşleyen firmaydı.
Videoyu hazırlayan Mesut Çevik'e teşekkürlerimi sunuyorum.Teknoloji vasıtasıyla yılların nasıl çabucak geçtiğini anladım.Bu telefonların peşinden koşardık eskid...
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redbloodedman 6 yıl
Yıllar geçmiş, büyümüşüz. Bu video bana çocukluğumu hatırlattı. Telefonları gördükçe aklıma ne günler ne maceralar geldi. Lisede aşık olduğum kızı hatırladım:P Teşekkürler video için :)
Bunların dışında zamanın Alcatel, Bosh, ga628 gibi takozları vardı. Millet 3210 kullanırken ga628 im vardı 3 saat bekleme 15 dk konuşma süresi olan :D Hey gidi günler hey:) Nokia 1611 vardı simkartı çip olarak değil tüm kart olarak takılan :D

Yıllar geçmiş, büyümüşüz. Bu video bana çocukluğumu hatırlattı. Telefonları gördükçe aklıma ne günler ne maceralar geldi. Lisede aşık olduğum kızı hatırladım:P...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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infileXible 3 yıl
Ülkemizde 1998 'de başlayan GSM .... diye bir ifade var.
Ben Aralık 1994'te ilk Nokia 1011 cep telefonu alarak kullanmaya başlamıştım.
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yüksel75 3 yıl
En önemlisi 4s olmalı.
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Fenomenon 3 yıl
ilk telefonum nokia 3210'du
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burak11 4 yıl
Efsane listesi o dönemi kasip kavuran nokiadir. 2110-5110-8110-8210-8850-8890-8310-3310-3330-7250i-n70 nokialardan, 388-688-a1018-t28-t29 ericcsonlardan, panasonic gd500-gd600-a100 benim icin efsanedir ve kullanip sahip olmuşumdur. İlk 5110 sifir almistim 120 milyona :) 8210 ayri bir yeri var bende, onuda sifir almistim. Hala kutusunda duruyor. İçimde kalan 8310 du. Onu sifir alamamistim. Cinden 8850 getirttirdim oda randiman vermedi satmistim. Nokia zamanlari iyiydi.
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ALBAY 4 yıl
N500
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nokiahastasi 4 yıl
Nokia 6600 ,3230 ve n95 modelleri beni zamanında çok etkilemişti.

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Oyun Bilgisayar 4 yıl
6600 kullanmis biri olarak ozamanin en iyisiydi gerçekten farklı ve özel bir tasarim olarak vikmisti bu hissi ve algiyi olusturabiliyordu ama günümüzde bu algi ve hissi oluşturabilen cihaz olmadi bir tek sharp aquos modeli farkli ve özel olmuş diyebilirim kendimce
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man utd 4 yıl
Nokia 7110.
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Atlas06 4 yıl
Benim için efsane olanlar. T28,8110i ve 6600 .
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TNTB 4 yıl
Androidlerden pek efsane çıkmayacak gibi.Ne varsa eskileede var.
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