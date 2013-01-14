Efsane Telefonlar "Gelmiş geçmiş en unutulmaz 10 telefon" video

İlk cep telefonunun piyasaya sürülüşü üzerinden tam 30 sene geçti. Bu cihazların bir insan ömrünün yarısı kadar bile olmayan sürede yaşadıkları değişim ise ön görülemeyecek kadar büyük oldu. Bu videomuzda akıllı telefonlara kadar gelinen süreçte iz bırakan, akıllardan hiç çıkmayan 10 telefonu bir araya getirdik. Alınmak istenen veya almak için uzun süre beklenen telefonlar arasında mutlaka sizde de iz bırakan bir model vardır diye düşünüyoruz.

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