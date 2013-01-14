Efsane Telefonlar "Gelmiş geçmiş en unutulmaz 10 telefon" video

Genel Yayın Yönetmeni
İlk cep telefonunun piyasaya sürülüşü üzerinden tam 30 sene geçti. Bu cihazların bir insan ömrünün yarısı kadar bile olmayan sürede yaşadıkları değişim ise ön görülemeyecek kadar büyük oldu. Bu videomuzda akıllı telefonlara kadar gelinen süreçte iz bırakan, akıllardan hiç çıkmayan 10 telefonu bir araya getirdik. Alınmak istenen veya almak için uzun süre beklenen telefonlar arasında mutlaka sizde de iz bırakan bir model vardır diye düşünüyoruz.
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Bunların dışında zamanın Alcatel, Bosh, ga628 gibi takozları vardı. Millet 3210 kullanırken ga628 im vardı 3 saat bekleme 15 dk konuşma süresi olan :D Hey gidi günler hey:) Nokia 1611 vardı simkartı çip olarak değil tüm kart olarak takılan :D