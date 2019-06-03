Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Ekran kartı olmadan CS:GO'da 100+ FPS | Intel Ice Lake ve Gen11 GPU

5 gün
4,9b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel ultra ince dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği 10. nesil Core işlemcilerini duyurdu. Yeni işelmciler baştan aşağı güncellenen Gen11 entegre grafik ile artan oyun performansı vaad ediyor.
Intel ultra ince dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Ice Lake U tasarımını baz alan 15 Watt ve 25 Watt'lık 10. nesil Core işlemci ailesini duyurdu. Yeni işlemci ailesinde 1 TeraFLOP işlem gücü sunabilen yeni nesil Gen11 grafik birimi bulunuyor ve Intel artan oyun performansına vurgu yapıyor. İşte detaylar ve oyun deneyimlerimiz. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mutlak.Sıfır 5 gün en beğenilen
Amd olmasaydı Intel halen daha görüntü vermekten başka bir şeye yaramayan dahili gpulara devam ederdi.
1 Yanıt Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
agent1453 4 gün
Ağır oyunlarda deneyemezler çünkü fps gümler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 gün
Ne gerek var. İşlemci kendi görevini yapsın, Ekran kartı kendi görevini. Hem ekran kartına para hem de kullanmayacağım bir gpuya para neden vereyim. gpuda nvidia cpuda amd
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kmlkszhacker 5 gün
İşler Kızışıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01myavuz 5 gün
Bunu alıpta oyun oynayanlar bize denk gelmese bari.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brk6152 5 gün
Ha gayret
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technical_Support 5 gün
Technopat'tan Recep Baltaş 100 fps veren pc nin hangi ayarlarda olduğunu sormuş, söylememişler.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Darklord Sauron 5 gün
Arka kapıdan sis atabiliyor muyuz peki
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
H34RTL3SS 5 gün
cs go benchmark için kullandığınız single player oyunlar gibi değil ne kadar çok oyuncu ve ne kadar çok aksiyon o 2 katı fps düşüşü boş haritada aldığın 100 fps gün sonunda sana 30 fps olarak geri döner
-bu oyunda ortalama fps yada max fps önemli değil "minimum" kaç fps aldığın daha önemli
en azından şu workshop haritasını kullanın bir fikir sahibi olunur steamcommunity.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 5 gün
Ultra ayardamı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
solayak27 5 gün
Abartma istersen kardesim😂😂
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mutlak.Sıfır 5 gün en beğenilen
Amd olmasaydı Intel halen daha görüntü vermekten başka bir şeye yaramayan dahili gpulara devam ederdi.
1 Yanıt Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oklawa 5 gün Mutlak.Sıfır
computerhope.com/...
Bu sektörün duayeni intel.
AMD'de her zaman uygun fiyatlı, kolay ulaşılır çözümler üretti.
Şöyle düşünmek lazım; laptopumun harici amd gpu'su çalışmıyor, intel cpu'daki dahili gpu ile her işimi hallediyorum. Dahili gpu olmasa laptop çöp olacaktı.
Amd fx işlemci üzerine kurduğum sistemdeki sapphire ekran kartı arıza yaptığında sistem bir ay öylece yatmıştı. Sonra ekran kartı değişti, sonra da ilk intel işlemcili bilgisayarımı topladım. FX-8350 işlemcimi değerlendirelim diyorum, anakart+ram almak yetmiyor, ekran kartı da almam gerekiyor..
İntel de gpu'suz işlemciler özel seri, amd de ise gpu'lu lar. Her işlemciye en azından asgari ihtiyaçları karşılayacak birer gpu koysalar harika olur.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
02:31
Bu SSD bir başka | 8TB kapasite, PCIe 4.0 desteği
3,8b izlenme · 5 gün
03:30
İşte RGB ışıklandırmanın bir adım ötesi
3,8b izlenme · 2 gün
07:38
Transformers oyuncu bilgisayarı | Acer Concept D9
1,6b izlenme · 20 sa. yeni video
08:28
WiFi sinyalinden hareket algılama teknolojisi
1,7b izlenme · 1 gün
03:55
Bu bellek kiti tam 384GB | 4000MHz'de çalışıyor
3,5b izlenme · 4 gün
15:14
Sürü halinde kamikaze saldırısı yapan yerli drone : KARGU
6,9b izlenme · 4 hf.
03:48
Yok böyle performans | Gigabyte'ın çılgın SSD çözümü
165 izlenme · 19 dk. yeni video
07:45
Yerli deniz hava savunma sistemi Gökdeniz'i ASELSAN'dan dinledik
7,2b izlenme · 1 hf.
06:26
Yüksek performans için hareketli klavye | Predator Helios 700
3,2b izlenme · 1 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
13,3b izlenme · 1 hf.
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
3,1b izlenme · 1 hf.
03:53
Şimşek gibi ekran kartı | MSI RTX 2080 Ti Lightning 10.Yıl
3,2b izlenme · 6 gün
05:05
Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı
3,7b izlenme · 1 hf.
05:19
Bu da oldu | RGB ışıklı oyuncu masası
2,8b izlenme · 1 hf.
05:00
Bu anakart 1000$ | AMD Ryzen için sıvı soğutma ile geliyor
3,9b izlenme · 5 gün
06:11
Galax'ın havalı ekran kartı | 10. Yıl özel RTX 2080 Ti HOF
1,5b izlenme · 5 sa. yeni video
08:13
AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike
4,1b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim