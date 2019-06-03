Ekran kartı olmadan CS:GO'da 100+ FPS | Intel Ice Lake ve Gen11 GPU

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel ultra ince dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği 10. nesil Core işlemcilerini duyurdu. Yeni işelmciler baştan aşağı güncellenen Gen11 entegre grafik ile artan oyun performansı vaad ediyor.
Intel ultra ince dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Ice Lake U tasarımını baz alan 15 Watt ve 25 Watt'lık 10. nesil Core işlemci ailesini duyurdu. Yeni işlemci ailesinde 1 TeraFLOP işlem gücü sunabilen yeni nesil Gen11 grafik birimi bulunuyor ve Intel artan oyun performansına vurgu yapıyor. İşte detaylar ve oyun deneyimlerimiz.
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-bu oyunda ortalama fps yada max fps önemli değil "minimum" kaç fps aldığın daha önemli
en azından şu workshop haritasını kullanın bir fikir sahibi olunur steamcommunity.com/...
Bu sektörün duayeni intel.
AMD'de her zaman uygun fiyatlı, kolay ulaşılır çözümler üretti.
Şöyle düşünmek lazım; laptopumun harici amd gpu'su çalışmıyor, intel cpu'daki dahili gpu ile her işimi hallediyorum. Dahili gpu olmasa laptop çöp olacaktı.
Amd fx işlemci üzerine kurduğum sistemdeki sapphire ekran kartı arıza yaptığında sistem bir ay öylece yatmıştı. Sonra ekran kartı değişti, sonra da ilk intel işlemcili bilgisayarımı topladım. FX-8350 işlemcimi değerlendirelim diyorum, anakart+ram almak yetmiyor, ekran kartı da almam gerekiyor..
İntel de gpu'suz işlemciler özel seri, amd de ise gpu'lu lar. Her işlemciye en azından asgari ihtiyaçları karşılayacak birer gpu koysalar harika olur.