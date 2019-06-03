Ekran kartı olmadan CS:GO'da 100+ FPS | Intel Ice Lake ve Gen11 GPU

Intel ultra ince dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği 10. nesil Core işlemcilerini duyurdu. Yeni işelmciler baştan aşağı güncellenen Gen11 entegre grafik ile artan oyun performansı vaad ediyor.

Intel ultra ince dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Ice Lake U tasarımını baz alan 15 Watt ve 25 Watt'lık 10. nesil Core işlemci ailesini duyurdu. Yeni işlemci ailesinde 1 TeraFLOP işlem gücü sunabilen yeni nesil Gen11 grafik birimi bulunuyor ve Intel artan oyun performansına vurgu yapıyor. İşte detaylar ve oyun deneyimlerimiz.