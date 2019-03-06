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En alınabilir Galaxy, S10e Kutusundan çıkıyor

2 ay
8,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Samsung Galaxy S10e'yi kutusundan çıkartıyor ve genel olarak özelliklerini ve ilk deneyimi değerlendiriyoruz. Samsung Galaxy S10 ailesinin en alınabilir üyesi S10e
Samsung Galaxy S10e'yi kutusundan çıkartıyor ve genel olarak özelliklerini ve ilk deneyimi değerlendiriyoruz. Samsung Galaxy S10 ailesinin en alınabilir üyesi S10e 

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the_dedektif 2 ay en beğenilen
Mesut Bey Saçlar Lens'mi ?
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danmur 2 ay yeni yorumcu
Mesut Bey telefon için kırpılmamış demişsiniz ama gördüğüm kadarıyla gayet de kırpılmış. """ekran çözünürlüğü, HR sensörü, kamera sayısı, gorilla glass6, batarya, ekranda parmak izi okuma""" bunların hepsi kırpılmış. S10 ile S10e arasında 1100 TL fark var ve tüm bu kırpık özellikler için 1100 TL vermeye değer bence, uzunluk olarak da sadece 5.7 mm fark var aralarında. S5 mini'de bile HR sensör vardı ayrıca. ekrandan parmak izi okuma olmaması bile bu telefonun S10 serisine yakışmaması için yeterli sebep. Bu haliyle en fazla 4000 TL olsaydı makul olabilirdi.
Mesut Bey telefon için kırpılmamış demişsiniz ama gördüğüm kadarıyla gayet de kırpılmış. """ekran çözünürlüğü, HR sensörü, kamera sayısı, gorilla glass6, b...
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cedayroy 2 ay the_dedektif
Kardeşim yanlış anlamada nebiçim yorum olmuş belki dediğiniz gibi cevap versin diye yazdı bunu belkide şahsi düşünceleri bu. Adamı yerin dibine sokmuşsun , üzme hocam kimseyi belkide yaşı küçük heyecanlı bir kardeşimiz bilemezsin yaşam enerjisini alma kimsenin.
Kardeşim yanlış anlamada nebiçim yorum olmuş belki dediğiniz gibi cevap versin diye yazdı bunu belkide şahsi düşünceleri bu. Adamı yerin dibine sokmuşsun , üzm...
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emre_fan_club 2 ay
Konu cihaz kutu açılımı mı aşık atışması mı belli değil.
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hamza5806 2 ay
Zamzung olmasina ragmen guzel cihaz ama cok kazık be abicim ben sahsen cebimde 5500tllik telefon tasimak istemem bu da etmez o kadar
Ederi 3500
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fuckulteli 2 ay
Mediamarkt'ta telefonu kısaca inceledim.
Fiziksel durumunu merak ediyordum, boyutu oldukça yeterli, (Mi5 kullanıyorum) benim hoşuma giden bir boyutta.

Parmak izi deneyimini merak ediyordum. Denedim gayet güzel çalışıyor ancak konumu itibariyle erişmek bazen sorun olabiliyor. 10 mm kadar daha aşağıda konumlandırılmalıydı, bu kesinlikle kullanım deneyimini daha da iyileştirirdi.

Ön kamerası gayet keskin, net görüntüler yakalıyor.
Telefonun ekranında şeffaf bir koruyucu jelatin vardı. Bundan dolayı mı algılayamadım ama kamera ile ekran arasında elle hissedilen ilen bir yükseklik farkı vardı bu beni rahatsız etti.

* S10 u da inceledim, ekrandan parmak izi harika (ekranda şeffaf jelatin olduğu halde), yanlardan kavisli ekranların kullanımı hoşuma gitmediğinden başka bir şey söylemeyeceğim. S10+ ise çok büyük, pek ilgilenemedim.

** Oppo'ların ekrandan parmak izi okumalarıda oldukça iyi (s10'dan farklı bir teknoloji ama aynı mükemmellik çalışıyorlar.) Mi8'in (arkası şeffaf görünümlü modeli) ekrandan parmak izi okuması ise deneyimlemem sırasında pek tatmin etmedi beni.
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excalibre 2 ay
bu haftada mobilite yayınlanmaz ise bir daha gelmiyorum bu siteye
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ardicli2000 2 ay
Çok hoşuma gitmişti. Bir sonraki telefonum olaiblir diye ciddi ciddi düşünüyordum ki parmak izi sensörü, açma/kapama düğmesi konumu beni büyük şüpheye düşürdü.
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swat882 2 ay
Asus Zenfone 5Z Asus Türkiye garantili olanı 2800 TL'ye inmişken
Kim neden 5500 bu telefona verir ki?
inceleme için teşekkürler Mesut Bey.
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DH Misafiri 2 ay
s9+ ın güncellenmiş versiyonu gibi olmuş. Ekran çözünürlüğü ve boyutu düşük kalmış yalnız.
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DH Misafiri 2 ay
ilk şarj ne kadar olmalı pil sağlığı açısından
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ramis78 2 ay
tasarım olarak beğendim ayrıca dokunma hassasiyeti çok iyi gibi geldi neyse elimize alınca test ederiz
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danmur 2 ay yeni yorumcu
Mesut Bey telefon için kırpılmamış demişsiniz ama gördüğüm kadarıyla gayet de kırpılmış. """ekran çözünürlüğü, HR sensörü, kamera sayısı, gorilla glass6, batarya, ekranda parmak izi okuma""" bunların hepsi kırpılmış. S10 ile S10e arasında 1100 TL fark var ve tüm bu kırpık özellikler için 1100 TL vermeye değer bence, uzunluk olarak da sadece 5.7 mm fark var aralarında. S5 mini'de bile HR sensör vardı ayrıca. ekrandan parmak izi okuma olmaması bile bu telefonun S10 serisine yakışmaması için yeterli sebep. Bu haliyle en fazla 4000 TL olsaydı makul olabilirdi.
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Darknesia 2 ay danmur
Valla ben 1 haftadır kullanıyorum, inan ne ekran çözünürlüğü rahatsız ediyor, ne HR sensörü, ne kamera sayısı, ne gorilla glass6, hele hele ekrandan parmak izindense yandan olması çok daha kullanışlı. Bataryasına bir şey diyemem ama bahsettiğiniz detaylar çok üstünde durulacak şeyler değil. İkisini de yan yana koydum emin ol S10E çok daha iyi bana göre. Bir kere S10'un ekrandan parmak izi yavaş çalışıyor. İkincisi ekran çözünürlüğü diyorsun da whatsappta yazışırken, instagramda gezerken seni ne kadar ilgilendiriyor ekran çözünürlüğü :) O kadar ekran çözünürlüğünü ne yapacaksın, nerede kullanıyorsun ki? Anlaşılmıyor bile emin ol. Hatta pil ömrü için bile çok daha iyi. Kamera sayısı demişsin, 2 kamerası var canavar gibi çekiyor 3 kameradan ayırt edemezsin. Ön kamera desen zaten tek kamera ve ikisi de aynı. Hearth Rate sensörü demişsin sanki her gün kalp atışını kontrol ediyorsun da olmayınca eksikliğini hissetmişsin gibi.. :D Yapmayın ne olur. Gorilla Glass6 olsa da olmasa da o telefonun ekranına o jelatini alıyorsun, düşerse GG5 de kırılıyor 6 da :) Yani velhasıl kelam 5.7 mm fark için evet 1100 TL fark verilmez. Yan yana koyunca serçe parmağının yarısı kadar bir fark için değmez. He tabi tercihler farklıdır ama sırf şu bir kaç özellik "kendince" az geldi diye gömmenin de manası yok. Gayet alınır bir telefon. Performansı vs. son derece uçuruyor merak etmeyin. Almak isteyen arkadaşlar da gönül rahatlığı ile alıp kullanabilir.
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koyunsavar 2 ay danmur
Batarya nasıl kırpılmış?
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