En alınabilir Galaxy, S10e Kutusundan çıkıyor

Samsung Galaxy S10e'yi kutusundan çıkartıyor ve genel olarak özelliklerini ve ilk deneyimi değerlendiriyoruz. Samsung Galaxy S10 ailesinin en alınabilir üyesi S10e

Samsung Galaxy S10e'yi kutusundan çıkartıyor ve genel olarak özelliklerini ve ilk deneyimi değerlendiriyoruz. Samsung Galaxy S10 ailesinin en alınabilir üyesi S10e