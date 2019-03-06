En alınabilir Galaxy, S10e Kutusundan çıkıyor

Genel Yayın Yönetmeni
Samsung Galaxy S10e'yi kutusundan çıkartıyor ve genel olarak özelliklerini ve ilk deneyimi değerlendiriyoruz. Samsung Galaxy S10 ailesinin en alınabilir üyesi S10e
Samsung Galaxy S10e'yi kutusundan çıkartıyor ve genel olarak özelliklerini ve ilk deneyimi değerlendiriyoruz. Samsung Galaxy S10 ailesinin en alınabilir üyesi S10e
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Ederi 3500
Fiziksel durumunu merak ediyordum, boyutu oldukça yeterli, (Mi5 kullanıyorum) benim hoşuma giden bir boyutta.
Parmak izi deneyimini merak ediyordum. Denedim gayet güzel çalışıyor ancak konumu itibariyle erişmek bazen sorun olabiliyor. 10 mm kadar daha aşağıda konumlandırılmalıydı, bu kesinlikle kullanım deneyimini daha da iyileştirirdi.
Ön kamerası gayet keskin, net görüntüler yakalıyor.
Telefonun ekranında şeffaf bir koruyucu jelatin vardı. Bundan dolayı mı algılayamadım ama kamera ile ekran arasında elle hissedilen ilen bir yükseklik farkı vardı bu beni rahatsız etti.
* S10 u da inceledim, ekrandan parmak izi harika (ekranda şeffaf jelatin olduğu halde), yanlardan kavisli ekranların kullanımı hoşuma gitmediğinden başka bir şey söylemeyeceğim. S10+ ise çok büyük, pek ilgilenemedim.
** Oppo'ların ekrandan parmak izi okumalarıda oldukça iyi (s10'dan farklı bir teknoloji ama aynı mükemmellik çalışıyorlar.) Mi8'in (arkası şeffaf görünümlü modeli) ekrandan parmak izi okuması ise deneyimlemem sırasında pek tatmin etmedi beni.
Kim neden 5500 bu telefona verir ki?
inceleme için teşekkürler Mesut Bey.