Enermax Steelwing mATX Kasa

Enermax yeni mATX ve mITX anakartları destekleyen kompakt Steelwing kasasını tanıttı.

Steelwing kasalar kırmızı ve yeşil renk seçenekleriyle sunulacak. Tamamen Alüminyumdan imal edilen kasanın sol tarafı ise renk geçişli cam yan panele sahip.

Boyutuna göre geniş özelleştirme seçenekleri sunan kasa anodize edilmiş ve püskürtme kum ile parmak izi tutmayan kasada ön tarafta seçilen renge göre yeşil veya kırmızı LED fan ile birlikte geliyor.

Üst seviye Micro-ATX ve mini-ITX anakarltarı destekleyen kasa 2 adet 3.5", 1 adet 2.5" depolama birimine destekliyor. 120mm sıvı soğutma desteği sunan kasa 80mm'ye kadar işlemci soğutucu yüksekliğine imkan tanıyor. 290mm'ye kadar da ekran kartlarına destek sunuyor.

Avrupa'da sınırlı sayıda üretilecek kasanın fiyatı ise 189 Euro olarak belirlenmiş.

http://www.guru3d.com/news-story/enermax-lauaunches-steelwing-matx-chassis.html