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Enermax Steelwing mATX Kasa

Enermax, mATX ve mITX anakart destekli, kompakt Steelwing kasalarını duyurdu. %100 Alüminyumdan imal edilen kasalar renk geçişine sahip cam yan panel ile oldukça güzel gözüküyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,5b
1
7
Kasa
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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 Enermax yeni mATX ve mITX anakartları destekleyen kompakt Steelwing kasasını tanıttı. 
Steelwing kasalar kırmızı ve yeşil renk seçenekleriyle sunulacak. Tamamen Alüminyumdan imal edilen kasanın sol tarafı ise renk geçişli cam yan panele sahip.
Boyutuna göre geniş özelleştirme seçenekleri sunan kasa anodize edilmiş ve püskürtme kum ile parmak izi tutmayan kasada ön tarafta seçilen renge göre yeşil veya kırmızı LED fan ile birlikte geliyor.
 Üst seviye Micro-ATX ve mini-ITX anakarltarı destekleyen kasa 2 adet 3.5", 1 adet 2.5" depolama birimine destekliyor. 120mm sıvı soğutma desteği sunan kasa 80mm'ye kadar işlemci soğutucu yüksekliğine imkan tanıyor. 290mm'ye kadar da ekran kartlarına destek sunuyor.
 Avrupa'da sınırlı sayıda üretilecek kasanın fiyatı ise 189 Euro olarak belirlenmiş.

http://www.guru3d.com/news-story/enermax-lauaunches-steelwing-matx-chassis.html Yorum Yaz
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feylosoft 2 yıl
Görsellik çok izafi bir kavram cidden sokakta görsem evime almam.
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl
Enermax, sadece güç kaynağı yapmaya devam et bence.
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cansev07 2 yıl
Kasanın dışı güzel fakat içi pek kullanışlı değil gibi geldi bana. Mitx kasa formunda nzxt manta daha iyi bir seçim olacaktır.
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sadrag 2 yıl
Tasarımın tartışması olmaz elbette ama araba radyatörü gibi kasa.. Bunu alacak olsam üstünü örtmek için bide kaput alırdım heralde.
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DeistSuat 2 yıl
In-win çakması olmuş.
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FoxPark 2 yıl

Kasa görsel olarak çok hoş duruyor. Albenisi var ama PSU'nun konumu hiç mantıklı değil. CPU bloğu ile arasında ne kadar boşluk var? PSU standart mı olacak yoksa slim tarzi seçici mi olacak?
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Firaristt 2 yıl FoxPark
O konuda bilgi verilmemiş ama muhtelen slim olur. Veya 0-0 yapıp Atx de olabilir. Ama cpu için sıvı soğutma veya çok kısa bir soğutma gerekebilir
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