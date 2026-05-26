Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Cebe sığan Linux cihazı Flipper One ile tanışın

    Flipper One mini bilgisayar modeli ARM tabanlı yonga seti, Raspberry Pi yardımcı işlemci, Linux uyumu, 8GB RAM, dahili batarya, yapay zekâ dil modeli gibi özelliklerle geliyor.

    Flipper One Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda çıkardığı ağ destekli Flipper Zero cihazı ile hacker platformlarının gözdesi olan ve 150 milyon dolarlık satış yapan Flipper şimdi yeni bir hamle yapıyor. Flipper One biraz daha verimliliğe odaklanıyor.

    Flipper One özellikleri ve fiyatı

    Flipper One cihazı aslında mini bir Linux bilgisayar kıvamında. 8 çekirdekli RK3576 yonga setinde Mali-G52 grafik birimi ve yerel yapay zekâ modellerini çalıştırmak için nöral işlem birimi yer alıyor. Çift çekirdekli Raspberry Pi RP2350 mikro kontrolcü ise ekran, tuşlar, LED’ler ve dokunmatik alanın kontrolünü sağlıyor. Linux alanı kapalı olsa dahi cihazın belirli fonksiyonları çalışmaya devam ediyor.

    Cihazda 2x GbE portu, USB Ethernet portu yanında SSD veya yapay zekâ hızlandırıcılar gibi pek çok eklenti bağlayabileceğiniz M.2 portu yer alıyor. Kablosuz bağlantı olarak da Wi-Fi 6E belirlenmiş. Şirket cihaz için bir Linux dağıtımı geliştirirken ayrıca doğrudan indirip kurabileceğiniz dağıtımlar için de Collabora firması ile iş birliği yapılıyor.

    Cihaz üzerindeki D-Pad ve tuşlarla tam bir kontrol sağlayabiliyorsunuz. Mikrofon ve hoparlör ile standart bir PC tecrübesi sunuyor. Ayrıca klavye ve fare bağlayarak HDMI üzerinden de monitöre çıkabiliyorsunuz. Dahili 5G desteği de cabası. 8GB RAM ve dahili batarya hareket halindeyken de kullanmanızı sağlıyor.

    Cihazın kullanım amaçları arasında tam PC deneyimi, yönlendirici, VPN geçişi ya da köprüsü, taşınabilir medya oynatıcı, taşınabilir yapay zekâ modeli yer alıyor. Kullanıcıların yaratıcılığına göre bu liste uzuyor. Henüz bazı bileşenleri konsept aşamasında olduğu için bu yıl piyasaya çıkması beklenmiyor. Fiyatı ise 350$ civarında olacak.

    Flipper One tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hata servis aracı sadece p konumunda terk edin enpara sigorta iptali devil may cry 4 special edition türkçe yama gaz kelebeği tamirini kim yapar katılımevim araba alanlar yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X7
    HUAWEI Mate X7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook X1504VAPA77-BQ5456A77
    Asus Vivobook X1504VAPA77-BQ5456A77
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum