Cebe sığan Linux cihazı Flipper One ile tanışın

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda çıkardığı ağ destekli Flipper Zero cihazı ile hacker platformlarının gözdesi olan ve 150 milyon dolarlık satış yapan Flipper şimdi yeni bir hamle yapıyor. Flipper One biraz daha verimliliğe odaklanıyor.

Flipper One özellikleri ve fiyatı

Flipper One cihazı aslında mini bir Linux bilgisayar kıvamında. 8 çekirdekli RK3576 yonga setinde Mali-G52 grafik birimi ve yerel yapay zekâ modellerini çalıştırmak için nöral işlem birimi yer alıyor. Çift çekirdekli Raspberry Pi RP2350 mikro kontrolcü ise ekran, tuşlar, LED’ler ve dokunmatik alanın kontrolünü sağlıyor. Linux alanı kapalı olsa dahi cihazın belirli fonksiyonları çalışmaya devam ediyor.

Cihazda 2x GbE portu, USB Ethernet portu yanında SSD veya yapay zekâ hızlandırıcılar gibi pek çok eklenti bağlayabileceğiniz M.2 portu yer alıyor. Kablosuz bağlantı olarak da Wi-Fi 6E belirlenmiş. Şirket cihaz için bir Linux dağıtımı geliştirirken ayrıca doğrudan indirip kurabileceğiniz dağıtımlar için de Collabora firması ile iş birliği yapılıyor.

Cihaz üzerindeki D-Pad ve tuşlarla tam bir kontrol sağlayabiliyorsunuz. Mikrofon ve hoparlör ile standart bir PC tecrübesi sunuyor. Ayrıca klavye ve fare bağlayarak HDMI üzerinden de monitöre çıkabiliyorsunuz. Dahili 5G desteği de cabası. 8GB RAM ve dahili batarya hareket halindeyken de kullanmanızı sağlıyor.

Cihazın kullanım amaçları arasında tam PC deneyimi, yönlendirici, VPN geçişi ya da köprüsü, taşınabilir medya oynatıcı, taşınabilir yapay zekâ modeli yer alıyor. Kullanıcıların yaratıcılığına göre bu liste uzuyor. Henüz bazı bileşenleri konsept aşamasında olduğu için bu yıl piyasaya çıkması beklenmiyor. Fiyatı ise 350$ civarında olacak.

