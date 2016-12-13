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XBox One'da Dolby Atmos testleri başladı

Microsoft'un oyun konsolu XBox One ve One S için güzel haberler var. Microsoft'tan Larry Hryb bu hafta sonu ön izleme sürümüne yayınlanacak güncellemeyle birlikte Dolby Atmos testlerini müjdeledi.
2 yıl
1,7b
1
1
Oyun Konsolları
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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 Xbox One ve One S modelleri için bu hafta sonu yayınlanacak ön izleme sürümü güncellemesiyle birlikte Dolby Atmos testleri başlıyor.

XBox One'da Dolby Atmos

 İyi bir ses sistemi güzeldir ancak o sistemi kullanacak donanımlar ve içerikler de gerekli. Yavaş yavaş yaygınlaşan yeni Dolby Standardı Dolby Atmos XBox One ve One S'e de geliyor.
 Aslında Ekim ayında geleceği söylenen güncellemede hatırı sayılır bir gecikme olsa da ses tutkunlarını memnun edecektir. Dolby Atmos destekli Blu-ray Bitstream pass-through desteği bu hafta sonu yayınlanacak ön izleme sürümüyle kullanıcılarla buluşacak.
 İyi haber testlere başlanacağı ve ön izleme programına dahil olan kullanıcıların bu özellikten yararlanmaya başlayacak olması. Kötü haber ise genel kullanıma ve tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağının belirsiz olması.

https://www.engadget.com/2016/12/12/xbox-one-starts-testing-support-for-dolby-atmos-audio/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
xbox one yeni s kasayla daha iyi halde...live kalitesi, gold ücretsiz kalite oyunları, win10 entegrasyonuyla dx12,yeni tasarım controller,elite controller,hızlı kullanışlı arayüz,ea access...gerçek 4k xbox scorpio...daha sayalımmı
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