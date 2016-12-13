XBox One'da Dolby Atmos testleri başladı

Xbox One ve One S modelleri için bu hafta sonu yayınlanacak ön izleme sürümü güncellemesiyle birlikte Dolby Atmos testleri başlıyor.

XBox One'da Dolby Atmos

İyi bir ses sistemi güzeldir ancak o sistemi kullanacak donanımlar ve içerikler de gerekli. Yavaş yavaş yaygınlaşan yeni Dolby Standardı Dolby Atmos XBox One ve One S'e de geliyor.

Aslında Ekim ayında geleceği söylenen güncellemede hatırı sayılır bir gecikme olsa da ses tutkunlarını memnun edecektir. Dolby Atmos destekli Blu-ray Bitstream pass-through desteği bu hafta sonu yayınlanacak ön izleme sürümüyle kullanıcılarla buluşacak.

İyi haber testlere başlanacağı ve ön izleme programına dahil olan kullanıcıların bu özellikten yararlanmaya başlayacak olması. Kötü haber ise genel kullanıma ve tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağının belirsiz olması.

https://www.engadget.com/2016/12/12/xbox-one-starts-testing-support-for-dolby-atmos-audio/