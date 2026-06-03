Khadas Mind çağ atladı: Intel Ultra işlemci, Intel Arc ekran kartı

Khadas Mind Pro çok daha güçlü
Aradan geçen zaman içerisinde girişim tek bir modelle yetinmek yerine Khadas Mind kasasını bir seri haline dönüştürdü. Intel Ultra serisi işlemciler ile yeni bir kimliğe bürünen bilgisayar kasası şimdi en güçlü hali ile karşımızda.
Khadas Mind Pro genel tasarım ve boyutları bozmadan bünyesinde üçüncü nesil Intel Core Ultra X9 işlemci, 96GB bellek ve 2TB SSD sunarak sektörün en güçlü mini bilgisayarlarından birisi haline geldi. 0.43 litre hacmi olan kasada şimdilik Intel Core X9 işlemci seçeneği mevcut değil. Intel Core Ultra X7 işlemcili versiyon 2220$ fiyat etiketine sahip.
Alternatif olarak ikinci nesil Intel Core Ultra 7 işlemci, 64GB bellek ve 2TB SSD olan Khadas Mind 2s modeli 1599$ iken ilk nesil Intel Core Ultra 7 işlemci, 64GB bellek, 2TB SSD barındıran Khadas Min 2 ise 1399$.
Diğer taraftan Mind Link bağlantısı ile GeForce RTX 5060Ti 16GB ekran kartı sunan harici Mind Graphics 2 kutusu 1349$, parmak izi okuyucu ve 9 farklı port sunan Mind Dock 179$ ve 13 inçlik 2.8K çözünürlüğünde harici ekran ile klavye seti de 399$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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