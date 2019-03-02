Ericsson'un Başkan Yardımcısı Alp Uysal ile geleceğin iletişim teknolojilerini konuştuk

Ericsson Global'de üst düzey yöneticilerden biri olan Alp Uysal ile şirketin global ölçekteki çalışmalarını, 5G ile gelen kazançları ve 5G'nin çevreci yanını konuştuk.

00:30 5G ve 5G hakkındaki gelişmeler

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