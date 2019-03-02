Ericsson'un Başkan Yardımcısı Alp Uysal ile geleceğin iletişim teknolojilerini konuştuk

Haber Müdürü
Ericsson Global'de üst düzey yöneticilerden biri olan Alp Uysal ile şirketin global ölçekteki çalışmalarını, 5G ile gelen kazançları ve 5G'nin çevreci yanını konuştuk.
00:30 5G ve 5G hakkındaki gelişmeler01:24 Gelecekte teknoloji neleri değiştirecek?
01:52 Barcelona'dan kontrol edilen İsveç'teki gerçek kamyon
02:15 5G sağlık sektörünü nasıl değiştirecek?
03:15 Alp Uysal oyun deneyimini değiştirecek Haste'i anlatıyor
05:15 Haste Türkiye'de kullanılabilir durumda mı?
05:45 Alp Uysal Haste'in alt yapısının neye dayandığını anlatıyor
06:00 Antenlerin geldiği son nokta olan şerit antenler
07:50 Ericsson'un 5G ile birlikte hem enerji tasarrufu sağlayacak hem de hizmet sunulan bölgede yük durumunu yapay zekanın yöneteceği sistemleri
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