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Ericsson'un Başkan Yardımcısı Alp Uysal ile geleceğin iletişim teknolojilerini konuştuk

2 ay
5,2b
2
Operatörler - Kurumsal Haberler
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Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Ericsson Global'de üst düzey yöneticilerden biri olan Alp Uysal ile şirketin global ölçekteki çalışmalarını, 5G ile gelen kazançları ve 5G'nin çevreci yanını konuştuk.
00:30 5G ve 5G hakkındaki gelişmeler
01:24 Gelecekte teknoloji neleri değiştirecek?
01:52 Barcelona'dan kontrol edilen İsveç'teki gerçek kamyon
02:15 5G sağlık sektörünü nasıl değiştirecek?
03:15 Alp Uysal oyun deneyimini değiştirecek Haste'i anlatıyor
05:15 Haste Türkiye'de kullanılabilir durumda mı?
05:45 Alp Uysal Haste'in alt yapısının neye dayandığını anlatıyor
06:00 Antenlerin geldiği son nokta olan şerit antenler
07:50 Ericsson'un 5G ile birlikte hem enerji tasarrufu sağlayacak hem de hizmet sunulan bölgede yük durumunu yapay zekanın yöneteceği sistemleri
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versamaxx 2 ay
Adamlar cep telefonu üretiminden çekildiler. Uzman oldukları iletişim altyapısı üzerine devam ediyorlar. Dünyada bu konuda söz sahibi bir kaç firmadan biri.
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Portraitclub 2 ay
Bu firma hala yaşıyor mu? Çoktan piyasadan silinmiştir diye düşünüyordum
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