Ethereum'da çatallanma | Kripto Para Günlüğü

Genel Yayın Yönetmeni
Kripto Para Günlüğü ile Kripto Para ve Blockchain dünyasındaki gelişmeleri ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bu haftanın öne çıkan konuları arasında Ethereum gündemi oluşturuyor.
Kripto Para Günlüğü ile Kripto Para ve Blockchain dünyasındaki gelişmeleri ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bu haftanın öne çıkan konuları arasında Ethereum gündemi oluşturuyor.
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Zaten çok iyi anlıyor olsanız şu an orada değil havaide tatil yapıyor olurdunuz, bu kripto işi sakat, kumar, boş işler. Ekran kartı, sistem veya güncel olaylar konusunda 20 dakika konuşsanız topluma daha hayırlı değil mi? Biz de cok çatallandık artık kripto para bitcoin duymaktan, yeni çiftlik bak mağdurları yaratmayın böyle.