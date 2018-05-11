Ethereum'da çatallanma | Kripto Para Günlüğü

Kripto Para Günlüğü ile Kripto Para ve Blockchain dünyasındaki gelişmeleri ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bu haftanın öne çıkan konuları arasında Ethereum gündemi oluşturuyor.

Kripto Para Günlüğü ile Kripto Para ve Blockchain dünyasındaki gelişmeleri ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bu haftanın öne çıkan konuları arasında Ethereum gündemi oluşturuyor.