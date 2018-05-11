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Ethereum'da çatallanma | Kripto Para Günlüğü

1 yıl
3,1b
1
kripto para
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Kripto Para Günlüğü ile Kripto Para ve Blockchain dünyasındaki gelişmeleri ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bu haftanın öne çıkan konuları arasında Ethereum gündemi oluşturuyor.
Kripto Para Günlüğü ile Kripto Para ve Blockchain dünyasındaki gelişmeleri ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bu haftanın öne çıkan konuları arasında Ethereum gündemi oluşturuyor. 

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WarSaw 1 yıl
bu btc türk insanların tc sine kadar toplayan site değilmiydi. siz kimsinizde tc leri topluyorsunuz arşiv yapıyorsunuz milletten. adamın adı soyadı telefonu tc si kimlik önlü arkalı fotokopisi banka hesap bilgileri. eeee sen ne zeki şeysin btc türk yaa :D
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Nereden çıktı bu kripto para günlükleri merak ediyorum. Editörler askeri sanayi hissesi alınca sürekli aselsan haberleri gelirken parayı kriptoya yatırınca kripta para günlükleri mi yapmaya başladılar nedir. Kim anlıyor ki bundan siz anlıyoruz diye program yapıyorsunuz, ona şaşırıyorum.
Zaten çok iyi anlıyor olsanız şu an orada değil havaide tatil yapıyor olurdunuz, bu kripto işi sakat, kumar, boş işler. Ekran kartı, sistem veya güncel olaylar konusunda 20 dakika konuşsanız topluma daha hayırlı değil mi? Biz de cok çatallandık artık kripto para bitcoin duymaktan, yeni çiftlik bak mağdurları yaratmayın böyle.
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