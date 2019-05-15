Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Evde ağı genişletin "Tenda A18 incelemesi"

3 hf.
3,3b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videoda Tenda A18 Wi-Fi tekrarlayıcıyı inceliyoruz. Minimal ve sırıtmayan tasarımı, yapısı, 2.4GHZ / 5GHz bandındaki menzile göre başarımı, güç tüketimi, testlerimizi yaptık, tüm detayları sunduk.
Tenda, Fiyat/Performans ürünleriyle bildiğimiz bir marka, A18 de var olan modeminiz/router’ınız ile kullanabileceğiniz bir menzil genişletici.

Siyah-turuncu temalı kutusunda temel bilgiler var ama kanal başına sunulan potansiyel hız belirtilmemiş. İçerisinden cihazın kendisi ve alışılageldik dökümantasyonlar çıkıyor, cihaz 3 yıl birebir değişim garantili. Kurulum konusunda takıldığınız bir şey olursa Tenda’nın YouTube kanalı var, oradan yardım alabilirsiniz.

Tasarım. 8CM boyunda, 5.8CM eninde ve 4.8CM kalınlığında. Daha önce incelediğimiz repeater’lardan biri TP-Link RE455’ten mesela hayli küçük, çoğu çift bant destekli repeater’dan küçük aslında, dolayısıyla göze batan bir hali yok. Önünde sinyal, WPS ve güç LED’leriyle bi-r WPS butonu var.

Üstü, altı, sağı, solu, bol bol havalandırma ızgaralı. Antenlerini aşağı yukarı yönlendirebiliyorsunuz. Altında reset butonu ve 100Mbit’lik bir RJ-45 portu bulunuyor, Gigabit değil. 100Mbit’e kadar bir internetiniz varsa mesela sorun değil, fiyat segmentindeki rakiplerinin çoğunda da durum böyle. Arkasında ise repeater’la alakalı detaylardan başka bir detay yok.
Teknik detaylara gelelim. Öncelikle 2.4GHz ve 5GHz, yani çift bant destekli, tek bant destekli rakiplerini burada bir kenara bırakıyoruz. 2.4GHz bandı için 300, 5GHz bandı için 867Mbit’e kadar potansiyel hıza sahip. Antenler 2dBi’lık yönsüz antenler, çıkarılamayan antenler.

Donanım altyapısına içini açıp yakından bakmak istedim lakin antenlere zarar vermem gerektiği için o kadar açamadım, en azından içerisinde pasif bir soğutucu olduğunu biliyoruz artık.

Kurulum. Tarayıcı üzerinden kurulumunu yapıyorsunuz, önce şifre belirliyorsunuz sonra da hangi yayını tekrarlayacağını seçip onun şifresini giriyorsunuz, bu kadar, başka bir şey yapmanıza gerek yok.

Tekrarlayıcı veya AP noktası olarak kullanılabiliyor A18. Diyelim ki RJ-45 portu olup Wi-Fi desteklemeyen bir cihazınız var, sinyalini tekrarladığı ağın internetini RJ-45 portlu cihaza aktarabiliyor.

Peki ya hızı? Asus PCE-AC88U ile yaptığım testlerde biraz dalgalı sonuç verdi ama 150 ila 250Mbit arasında değişti hızı. A18’i 75 metre/karelik evimin diğer ucuna götürdüğüm zaman ise 100-140Mbit aralığında bir hız sundu. Tenda’ya göre 200 metre/kareye kadar destekli lakin duvarlarınız, duvarlarınızın kalınlığı, ortamdaki elektronik cihazlar, kablosuz ağ sayısı gibi gibi birçok faktör alacağınız hızı ve menzili değiştirecektir.

Güç tüketimi için Tenda boşta 2.8, yük altında 5.2W demiş. Yaptığım testlerde boştayken fabrika verisiyle örtüştü, yükte açıkçası 5.2W’a kadar çıkamadım. Mütevazı hızlarda bir cihazın mütevazı tüketimi diyebiliriz.

Tenda A18. Küçük bir cihaz, kurulumu kolay, kapsama alanı dahilinde ev kullanımına uygun bir repeater, bir sinyal tekrarlayıcı. Hızı internet paylaşımı için işinizi görecektir, büyük, bol parçacıklı dosyalar değil de ufak tefek şeyler paylaşmak için kullanılabilir, Blu-ray sınıfı olmadığı medya akışı da yapılabilir. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla fiyatı 250-300TL aralığında. TP-Link’in RE350’si mesela, kağıt üstünde aynı hız potansiyeline sahipler, 400TL’nin üzerinde, aktarım gücü daha yüksek, Gigabit portu da var. Repeater/sinyal tekrarlayıcılar tarafında ne kadar para o kadar köfte gibi bir durum var, 100-200TL aralığına sadece 2.4GHz bandı destekli cihazlar da alınabilir gibi gibi. Özetle, Tenda A18, fiyatı segmentinde beklediğim başarımı sunan bir ürün oldu.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 hf.
10 dolara kapınızda xiaomi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gavanator 2 hf. yeni yorumcu DH Misafiri
ama xiaomide ara yüz yok sayılır + bence o kadarda kullanışlı değil xiaomi pişmanlıktır diyen kaç kullanıcı var baktın mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ertugrul_121 3 hf.
bir sene önce 60-70-80 TL civarıydı bunlar 200 400 tl ney la
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muammer816 3 hf.
a101'de satılan bir model var,daha önce incelemediyseniz umarım bir gün onu da inceleyebilirsiniz.çünkü fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 70-80 tl civarındaydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,5b izlenme · 2 hf.
05:27
Avuç içi kadar seyahat router'ı "TP-Link TL-WR902AC incelemesi"
10,2b izlenme · 6 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
9,2b izlenme · 3 hf.
08:17
300 metrekare destekli Mesh Wi-Fi "Tenda Nova MW3 incelemesi"
16,1b izlenme · 9 ay
06:33
ASUS DSL-AC88U Modem/Router incelemesi "Broadcom yongalı hız canavarı!"
28,6b izlenme · 1 yıl
05:37
240Hz ekranlı oyuncu bilgisayarı | MSI GE65 Raider
1,4b izlenme · 22 sa. yeni video
10:03
Xiaomi Mi Router 3C incelemesi "Beyaz F/P canavarı mı acaba?"
33,9b izlenme · 1 yıl
13:38
Özel fiyatlı FHD 60FPS oyuncu kasaları "DH-i1 ve DH-i2 incelemesi"
7,7b izlenme · 1 ay
00:00
Fiyat/Performans Wi-Fi Mesh çözümü "Tenda Nova MW6 incelemesi"
16b izlenme · 11 ay
07:08
Az paraya çok menzil "Tenda F9 incelemesi"
6,3b izlenme · 3 ay
04:52
Elektrik hattından internet aktarın! "TP-Link TL-PA7010 incelemesi"
24,6b izlenme · 10 ay
11:36
Kör nokta kalmayacak V2 "TP-Link Deco P7 Mesh Wi-Fi incelemesi"
6,4b izlenme · 2 ay
08:28
WiFi sinyalinden hareket algılama teknolojisi
1,5b izlenme · 20 sa. yeni video
06:57
Asus DSL-AC51 modem/router incelemesi "F/P ürünü mü, değil mi?"
47,1b izlenme · 1 yıl
07:38
Transformers oyuncu bilgisayarı | Acer Concept D9
1,4b izlenme · 17 sa. yeni video
11:34
TP-Link Deco M5 Wi-Fi Mesh incelemesi "Kör nokta kalmayacak"
34,1b izlenme · 1 yıl
10:40
Turkcell Superbox incelemesi "Evde 4.5G internet"
30b izlenme · 9 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim