Evde ağı genişletin "Tenda A18 incelemesi"

Bu videoda Tenda A18 Wi-Fi tekrarlayıcıyı inceliyoruz. Minimal ve sırıtmayan tasarımı, yapısı, 2.4GHZ / 5GHz bandındaki menzile göre başarımı, güç tüketimi, testlerimizi yaptık, tüm detayları sunduk.

Tenda, Fiyat/Performans ürünleriyle bildiğimiz bir marka, A18 de var olan modeminiz/router’ınız ile kullanabileceğiniz bir menzil genişletici.



Siyah-turuncu temalı kutusunda temel bilgiler var ama kanal başına sunulan potansiyel hız belirtilmemiş. İçerisinden cihazın kendisi ve alışılageldik dökümantasyonlar çıkıyor, cihaz 3 yıl birebir değişim garantili. Kurulum konusunda takıldığınız bir şey olursa Tenda’nın YouTube kanalı var, oradan yardım alabilirsiniz.



Tasarım. 8CM boyunda, 5.8CM eninde ve 4.8CM kalınlığında. Daha önce incelediğimiz repeater’lardan biri TP-Link RE455’ten mesela hayli küçük, çoğu çift bant destekli repeater’dan küçük aslında, dolayısıyla göze batan bir hali yok. Önünde sinyal, WPS ve güç LED’leriyle bi-r WPS butonu var.



Üstü, altı, sağı, solu, bol bol havalandırma ızgaralı. Antenlerini aşağı yukarı yönlendirebiliyorsunuz. Altında reset butonu ve 100Mbit’lik bir RJ-45 portu bulunuyor, Gigabit değil. 100Mbit’e kadar bir internetiniz varsa mesela sorun değil, fiyat segmentindeki rakiplerinin çoğunda da durum böyle. Arkasında ise repeater’la alakalı detaylardan başka bir detay yok.

Teknik detaylara gelelim. Öncelikle 2.4GHz ve 5GHz, yani çift bant destekli, tek bant destekli rakiplerini burada bir kenara bırakıyoruz. 2.4GHz bandı için 300, 5GHz bandı için 867Mbit’e kadar potansiyel hıza sahip. Antenler 2dBi’lık yönsüz antenler, çıkarılamayan antenler.



Donanım altyapısına içini açıp yakından bakmak istedim lakin antenlere zarar vermem gerektiği için o kadar açamadım, en azından içerisinde pasif bir soğutucu olduğunu biliyoruz artık.



Kurulum. Tarayıcı üzerinden kurulumunu yapıyorsunuz, önce şifre belirliyorsunuz sonra da hangi yayını tekrarlayacağını seçip onun şifresini giriyorsunuz, bu kadar, başka bir şey yapmanıza gerek yok.



Tekrarlayıcı veya AP noktası olarak kullanılabiliyor A18. Diyelim ki RJ-45 portu olup Wi-Fi desteklemeyen bir cihazınız var, sinyalini tekrarladığı ağın internetini RJ-45 portlu cihaza aktarabiliyor.



Peki ya hızı? Asus PCE-AC88U ile yaptığım testlerde biraz dalgalı sonuç verdi ama 150 ila 250Mbit arasında değişti hızı. A18’i 75 metre/karelik evimin diğer ucuna götürdüğüm zaman ise 100-140Mbit aralığında bir hız sundu. Tenda’ya göre 200 metre/kareye kadar destekli lakin duvarlarınız, duvarlarınızın kalınlığı, ortamdaki elektronik cihazlar, kablosuz ağ sayısı gibi gibi birçok faktör alacağınız hızı ve menzili değiştirecektir.



Güç tüketimi için Tenda boşta 2.8, yük altında 5.2W demiş. Yaptığım testlerde boştayken fabrika verisiyle örtüştü, yükte açıkçası 5.2W’a kadar çıkamadım. Mütevazı hızlarda bir cihazın mütevazı tüketimi diyebiliriz.



Tenda A18. Küçük bir cihaz, kurulumu kolay, kapsama alanı dahilinde ev kullanımına uygun bir repeater, bir sinyal tekrarlayıcı. Hızı internet paylaşımı için işinizi görecektir, büyük, bol parçacıklı dosyalar değil de ufak tefek şeyler paylaşmak için kullanılabilir, Blu-ray sınıfı olmadığı medya akışı da yapılabilir. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla fiyatı 250-300TL aralığında. TP-Link’in RE350’si mesela, kağıt üstünde aynı hız potansiyeline sahipler, 400TL’nin üzerinde, aktarım gücü daha yüksek, Gigabit portu da var. Repeater/sinyal tekrarlayıcılar tarafında ne kadar para o kadar köfte gibi bir durum var, 100-200TL aralığına sadece 2.4GHz bandı destekli cihazlar da alınabilir gibi gibi. Özetle, Tenda A18, fiyatı segmentinde beklediğim başarımı sunan bir ürün oldu.

