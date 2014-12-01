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FNSS Savunma Sistemleri ile konuştuk: Pars 6x6 ve otonom araçlar geliyor

5 yıl
44,5b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MÜSİAD tarafından düzenlenen High Tech Port isimli fuarda, FNSS Savunma Sistemleri ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. FNSS'nin çalışmaları, geliştirdikleri Pars 6x6 ve 8x8 özel personel taşıma araçları ve üzerinde çalıştıkları otonom yani sürücüsüz gidebilen askeri araçları konuştuk. Hem karada hem de suda gidebilen Pars'ın detayları, ileri seviye askeri araçlardaki yerlilik oranı, geliştirme detayları, teknolojik ve taktik sistemleri ile otonom araçlara yönelik önemli bilgiler bu videomuzda.
 

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Parallel Killer 4 yıl
oculus rift takın şunun üstüne artık
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INTRUDERTR 4 yıl
Milliyi falan boşveein turkiyede uretiliyormu satsak para kazanacakmiyiz istersr marsdan getirsinler parcalari hic onemli değil.
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Gece772 4 yıl
Hayırlı olsun...
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Sekai 4 yıl
Her seferinde akpden önce yapılıyor muydu diyorsunuz ya çoğu proje zaten akpden önce tasarlandı.bitirilmesi akp dönemine geldi.bi anlayın artık.Güzel projeler var yüzde yüz yerli değil diye her seferinde vuruyorsunuz.bu işler birikimle ilerler. savunma sanayisi gelişmiş ülkeler bu işleri uzun yıllardır yapıyor.biz daha yeni sayıliriz hop diye yüzde yüz yerli üretim çıkaramayiz.
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Sefil_Arbaletçi 4 yıl
Şu forumda bile birlik olamıyoruz,adam gibi tartışıp bir yere varamıyoruz.afedersiniz ama bu güçlü(!) birlik-beraberlik duygusuyla bi yere varamayız.vallahi halimiz içler acısı
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ürüng ayıg toyon 4 yıl
Konu bulanmış,şu geresiz mesajları silin
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Guest-2BAE0C551 4 yıl
Bu araç bayadır bi var zaten.
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Dr. SS 4 yıl
gurur duymamız lazım bu neyin kafası anlamıyorum ya.
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comprehensive user guide 4 yıl
Ulan su kavgalarimiz bitse de bir olsak, bir hedefimiz olsa, beraber ulkemizi kalkindirsak. Halimiz cok kotu, birbirimize tahammulumuz kalmamis.. Bakin birbirimize dedim.. Bu bir olmadigimizin kaniti aslinda, baska soze gerek yok..
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resfaction 4 yıl
bu araçın kamufule desenini seçen herhal çok minecraft oynamış :))
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javaprof 4 yıl
islamın ilk emri oku iken din insanı bilimde nasıl kısıtlayabilir ki ben bilgisayar mühendisliği okuyorum 5 vakit namaz kılsam günde yarım saat sürer ama onu da kılmıyorum el harezmiyi örnek vermemde mesleğimle alakalıydı şimdi ben namaz kılıyorum diye f=m.a yı senden daha uzun sürede mi hesaplıyorum veya dindar olduğum için sen benden daha mı iyi algoritma yazıyosun ben dinin neden sonuç ilişkisi içinde incelenerek inanılmasını savunuyorum yani sonsuzlığa inanmayan bir kişinin tanrıya inanmasını yadırgarım ama sonsuzluk diye bir şey varsa iyi olan herşeyi bir doğru olarak sayarsak sonsuzlukta kesin bir yerde kesişecek ve tanrı yı oluşturacaktır.ben o kesişimin allah olduğuna inanıyorum.senin gibilerin ise sonsuzluğun dışında kalmadığına inanıyorum o doğrulardan bazıları elbette senin de doğrun.
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Exnuc 4 yıl
Şu "hepsi dışarıdan yiieeaağğ" diye sürekli eleştiri getiren arkadaşlara da bir şer sormak istiyorum.
Japonya yeraltı kaynakları konusunda fazlasıyla fakir (neredeyse yok sınırında) dolayısıyla bir çok ham madde ve enerjiyi ithal etmektedir.
Bu adamlar nasıl olmuş da dünya devi olmuşlar? Bir araştırın..
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