FNSS Savunma Sistemleri ile konuştuk: Pars 6x6 ve otonom araçlar geliyor

MÜSİAD tarafından düzenlenen High Tech Port isimli fuarda, FNSS Savunma Sistemleri ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. FNSS'nin çalışmaları, geliştirdikleri Pars 6x6 ve 8x8 özel personel taşıma araçları ve üzerinde çalıştıkları otonom yani sürücüsüz gidebilen askeri araçları konuştuk. Hem karada hem de suda gidebilen Pars'ın detayları, ileri seviye askeri araçlardaki yerlilik oranı, geliştirme detayları, teknolojik ve taktik sistemleri ile otonom araçlara yönelik önemli bilgiler bu videomuzda.

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