Hibrit motorlu zırhlı kara aracı FNSS Kaplan Hibrit tanıtıldı

FNSS, elektrikli ve dizel motora sahip Kaplan Hibrit'i tanıttı. Kaplan Hibrit, düşük güç tüketimi ve sessiz çalışma özellikleriyle dikkat çekiyor.

Zırhlı kara araçlarını çok sayıda ülkeye ihraç eden yerli savunma sanayi şirketi FNSS, yeni paletli aracı Kaplan Hibrit’i tanıttı. FNSS Teklif Müdürü Özgen Gönenç, ilk kez IDEF’23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen aracın özelliklerini Cem Sünbül’e anlattı.

Dizel ve elektrikli motordan oluşan Hibrit Güç Grubu’nun ilk prototipinin montajı tamamlandı. Kontrol yazılımı geliştirme ve iyileştirme faaliyetleri devam ediyor.

Hibrit Güç Grubu, FNSS’nin 20 ton ağırlığa kadar olan diğer paletli araçlarına entegre edilebilecek. Elektrikli motor sayesinde sessiz sürüş, sessiz izleme ve yüksek enerji ihtiyacına sahip yeni nesil sistemlerin araca entegre edilebilme özellikleri elde edilecek.

Hibrit Güç Grubu ile birlikte yeni nesil tahrik sistemleri, süspansiyon sistemi, dişli kutuları ve güç aktarma organlarının özgün olarak tasarlandı ve geliştirildi. Ayrıca yurt dışına ciddi oranda bağımlı olunan ve üretici sayısının da sınırlı olduğu paletli araç transmisyonuna güvenilir bir alternatif çözüm üretilmesi hedeflendi. Prototip modelde kullanılan ithal parçaların yerli alternatifleri üretiliyor.

Kaplan Hibrit, elektrikli motoru sayesinde düşük yakıt tüketimi elde ediyor. Ayrıca düşük devirlerde yüksek tork üretmesi ve yeni hibrit tahrik sistemi sayesinde diğer paletli araçlara kıyasla daha hızlı ivmelenme elde ediyor. Muharebe sahasındaki gerekli manevralar daha hızlı şekilde yapılarak savaş alanında avantaj sağlıyor.

Kaplan Hibrit Güç Grubu Özellikleri

Elektrik Motorları: 2 adet PMSM Motor (397 HP sürekli-617 HP kısa süreli)

Batarya Kapasitesi: 800V 56 kWh Lityum Ion Batarya

Dizel Motor: 400HP

Sessiz Operasyon Modu: 10km/s Sabit Hız ile 20km menzil

Sessiz Gözlem Modu: 48 Saat

Sessiz Gözlem Modu (Klima Devredeyken): 14 saat

Transmisyon: 2 Oranlı Dişli Kutusu

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