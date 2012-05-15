FXI Cotton Candy bu ay satışa sunuluyor

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Raspberry Pi ile aynı kategoride rekabete hazırlanan Norveçli FXI firmasının Cotton Candy bilgisayarı Mayıs ayında meraklılarıyla buluşuyor.
Bir USB bellek tasarımında olan Cotton Candy ilk olarak MWC 2012 fuarında tanıtılmıştı. 1.2GHz hızında çalışan ARM Cortex A9 tabanlı işlemci, 4 çekirdekli Mali-400MP grafik birimi, Windows, Linux ve Mac için sanallaştırma istemcileri, Android 4.0 ve Ubuntu seçenekleri, microUSB girişi, 1GB RAM, 64GB'a kadar microSD kart desteği (kutuya dahil), sertleştirilmiş plastik alaşım, WiFi, Bluetooth, HDMI çıkışı şeklinde dikkat çekici özellikleri mevcut.
İskandinav ülkelerinde ön siparişler başlamışken, sipariş verenler ay sonunda 199$ karşılığında cihazlarına kavuşacak. Diğer ülkeler ise firmanın OEM üreticileriyle anlaşma aşamasında olması nedeniyle yaz sonuna kadar beklemek zorunda kalacak.
Cotton Candy ürünlerini teslim alan müşterilerin cstick.com üzerinden aktivasyon işlemi yapmaları gerekiyor. Ardından işletim sistemi seçimi ekranı geliyor. Buradaki işlemlerin tamamlanmasıyla cihaz aktif hale geliyor.
Fiyat konusunda tereddütleri olanlar için ise Raspberry Pi en iyi alternatif konumunda.
http://blog.laptopmag.com/fxi-cotton-candy-usb-computer-to-start-shipping-this-month/cottoncandy01-54 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ben yanlış hatırlamıyorsam, firma kar amacı gütmeyen bir firma idi ve ürünü kar yüzdesini koymadan, yani maliyetine satıyorlardı sanırım :/
yanliz her nekadar Rpi yi fiyat olarak savunsamda o firmayla ilgili suphelerim var cikardik piyasaya diyolar ama ortada urun yok bi kutu cikardilar hepsini sattilar simdi millet bekliyo ... bence firma isim yapmak icin boyle bi ise giristi bu sayede farkli isler alabilecekler gibi geldi
Haklısın dostum, ama bide raspberyynin geliştirilmesi tamamen acık kaynaklı bi fondan değilmiydi, hem böyle bir plitika izleyip sonra da bu işi ticarite dönüştürmek pek etik olmasa gerek
Android için çok iyi olsada ubuntu için 1gb ram ancak günü kurtarır. Tabi özelleştirilmiş bir ubuntu kullanmıyorsa....
FAİL
Bomb has planet iyiydi ama GPU ile karıştırmak ama seninki de fail omuş
Doğru fiyatı pahalı.
Ayrıca Raspberry Pi gibi özgürlük sunmuyor gibi geldi :/
Bi de haberi okumadan yorum yapanlar... GPU 4 çekirdekli.
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