Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

FXI Cotton Candy bu ay satışa sunuluyor

7 yıl
2,9b
1
21
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Raspberry Pi ile aynı kategoride rekabete hazırlanan Norveçli FXI firmasının Cotton Candy bilgisayarı Mayıs ayında meraklılarıyla buluşuyor.

Bir USB bellek tasarımında olan Cotton Candy ilk olarak MWC 2012 fuarında tanıtılmıştı. 1.2GHz hızında çalışan ARM Cortex A9 tabanlı işlemci, 4 çekirdekli Mali-400MP grafik birimi, Windows, Linux ve Mac için sanallaştırma istemcileri, Android 4.0 ve Ubuntu seçenekleri, microUSB girişi, 1GB RAM, 64GB'a kadar microSD kart desteği (kutuya dahil), sertleştirilmiş plastik alaşım, WiFi, Bluetooth, HDMI çıkışı şeklinde dikkat çekici özellikleri mevcut.

İskandinav ülkelerinde ön siparişler başlamışken, sipariş verenler ay sonunda 199$ karşılığında cihazlarına kavuşacak. Diğer ülkeler ise firmanın OEM üreticileriyle anlaşma aşamasında olması nedeniyle yaz sonuna kadar beklemek zorunda kalacak.

Cotton Candy ürünlerini teslim alan müşterilerin cstick.com üzerinden aktivasyon işlemi yapmaları gerekiyor. Ardından işletim sistemi seçimi ekranı geliyor. Buradaki işlemlerin tamamlanmasıyla cihaz aktif hale geliyor.

Fiyat konusunda tereddütleri olanlar için ise Raspberry Pi en iyi alternatif konumunda.

http://blog.laptopmag.com/fxi-cotton-candy-usb-computer-to-start-shipping-this-month/cottoncandy01-54 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkaura 7 yıl en beğenilen
biraz yayginlassin ve ucuzlasin cok guzel smart tv aparati olur.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
azizdeli 7 yıl
denemek lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Haklısın dostum, ama bide raspberyynin geliştirilmesi tamamen acık kaynaklı bi fondan değilmiydi, hem böyle bir plitika izleyip sonra da bu işi ticarite dönüştürmek pek etik olmasa gerek

ben yanlış hatırlamıyorsam, firma kar amacı gütmeyen bir firma idi ve ürünü kar yüzdesini koymadan, yani maliyetine satıyorlardı sanırım :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selcuk20 7 yıl
Çok pahalı! $120 fiyatına aynı donanıma sahip üstüne üstlük işlevsel bir tablet alabiliyorsunuz. Tablet alıp HDMI ile monitörünüze bağlayın daha iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 7 yıl
Fiyat konusunda nasil rekabet ediyor anlamadim Rpi 35 dolar ust modeli nerde 200 nerde 35 ustelik intelde bi mini platform yapmayi dusunuyor gecenlerde haberi vardi ben baska yerde o cihazin 100 dolar olacagini okumustum i3 islemciyle gelecek bi cihaz
yanliz her nekadar Rpi yi fiyat olarak savunsamda o firmayla ilgili suphelerim var cikardik piyasaya diyolar ama ortada urun yok bi kutu cikardilar hepsini sattilar simdi millet bekliyo ... bence firma isim yapmak icin boyle bi ise giristi bu sayede farkli isler alabilecekler gibi geldi
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_bluescream_ 7 yıl Rainbow6
Rainbow6

Fiyat konusunda nasil rekabet ediyor anlamadim Rpi 35 dolar ust modeli nerde 200 nerde 35 ustelik intelde bi mini platform yapmayi dusunuyor gecenlerde haberi vardi ben baska yerde o cihazin 100 dolar olacagini okumustum i3 islemciyle gelecek bi cihaz
yanliz her nekadar Rpi yi fiyat olarak savunsamda o firmayla ilgili suphelerim var cikardik piyasaya diyolar ama ortada urun yok bi kutu cikardilar hepsini sattilar simdi millet bekliyo ... bence firma isim yapmak icin boyle bi ise giristi bu sayede farkli isler alabilecekler gibi geldi

Haklısın dostum, ama bide raspberyynin geliştirilmesi tamamen acık kaynaklı bi fondan değilmiydi, hem böyle bir plitika izleyip sonra da bu işi ticarite dönüştürmek pek etik olmasa gerek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stepcideee 7 yıl
Bi de haberi okumadan yorum yapanlar... CPU 4 çekirdekli.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
symbiat 7 yıl
üründe bulunan soc exynos 4210. Galaxy S2 ile aynı soc. çift çekirdekli işlemci, 4 çekirdekli grafik işlemci.

Android için çok iyi olsada ubuntu için 1gb ram ancak günü kurtarır. Tabi özelleştirilmiş bir ubuntu kullanmıyorsa....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_bluescream_ 7 yıl
raspberry pi alım rehberi yapsın birisi yau ben farnelle üye oldum göya ordan mail geliyormuş falan da ya ben sildim yada beceremedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 7 yıl
wıtchkıng
Bi de haberi okumadan yorum yapanlar... CPU 4 çekirdekli.

FAİL
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wıtchkıng 7 yıl napolyon94
napolyon94

wıtchkıng

Bi de haberi okumadan yorum yapanlar... CPU 4 çekirdekli.


FAİL

Bomb has planet iyiydi ama
GPU ile karıştırmak ama seninki de fail omuş
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Fiyat konusunda tereddütleri olanlar için ise Raspberry Pi en iyi alternatif konumunda.

Doğru fiyatı pahalı.
Ayrıca Raspberry Pi gibi özgürlük sunmuyor gibi geldi :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 7 yıl
İşlemci de büyük ihtimal 4çekirdeklidir en azından çifr çekirdeklidir bence. Sgs3'ün donanımı var demek bence hiç de yanlış olmaz. Ancak merak ettim klavye-mouse ve güç girişlerini nasıl yapacağız?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asterisk* 7 yıl
wıtchkıng
Bi de haberi okumadan yorum yapanlar... CPU 4 çekirdekli.

Bi de haberi okumadan yorum yapanlar... GPU 4 çekirdekli.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2903 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Sony Xperia S Video İnceleme 7 yıl ASRock: Asus ile kardeş değil rakibiz! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim