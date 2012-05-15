FXI Cotton Candy bu ay satışa sunuluyor

Raspberry Pi ile aynı kategoride rekabete hazırlanan Norveçli FXI firmasının Cotton Candy bilgisayarı Mayıs ayında meraklılarıyla buluşuyor.





Bir USB bellek tasarımında olan Cotton Candy ilk olarak MWC 2012 fuarında tanıtılmıştı. 1.2GHz hızında çalışan ARM Cortex A9 tabanlı işlemci, 4 çekirdekli Mali-400MP grafik birimi, Windows, Linux ve Mac için sanallaştırma istemcileri, Android 4.0 ve Ubuntu seçenekleri, microUSB girişi, 1GB RAM, 64GB'a kadar microSD kart desteği (kutuya dahil), sertleştirilmiş plastik alaşım, WiFi, Bluetooth, HDMI çıkışı şeklinde dikkat çekici özellikleri mevcut.





İskandinav ülkelerinde ön siparişler başlamışken, sipariş verenler ay sonunda 199$ karşılığında cihazlarına kavuşacak. Diğer ülkeler ise firmanın OEM üreticileriyle anlaşma aşamasında olması nedeniyle yaz sonuna kadar beklemek zorunda kalacak.





Cotton Candy ürünlerini teslim alan müşterilerin cstick.com üzerinden aktivasyon işlemi yapmaları gerekiyor. Ardından işletim sistemi seçimi ekranı geliyor. Buradaki işlemlerin tamamlanmasıyla cihaz aktif hale geliyor.





Fiyat konusunda tereddütleri olanlar için ise Raspberry Pi en iyi alternatif konumunda.