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    TOGG üretildiği şehrin takımına sponsor oldu

    Önemli yatırımlarla Bursa’nın Gemlik ilçesinde üretime başlayan Togg, şehrin şampiyon takımı Bursaspor’un iki sezon boyunca şort ve stat sponsoru olacak.           
    Togg Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin küresel otomotiv markası haline gelen Togg, önemli yatırımlarla hayata geçen üretim tesisinin bulunduğu şehri unutmadı. Şampiyonluk yaşamış Bursa şehrinin futbol takımına sponsor oldu. 

    Togg ve Bursaspor

    Bulunduğu bölgeye değer katma mottosuyla hareket eden Togg, Bursa şehrinin şampiyon takımı Bursaspor ile iki sezonluk sponsor anlaşması imzaladı. Sponsorluk kapsamında Togg, Bursaspor Matlı Stadyumu Kuzey Tribünü’ne ismini verdi ve şort sponsoru oldu. 

    TFF 3. ligde mücadele eden Bursaspor'un Karşıyaka Spor Kulübü ile karşılaştığı maçta, takımın renklerine bürünmüş Togg modeli stadın içerisinde ve dışında sergilendi. 
    Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ve Bursaspor Genel Müdürü Hüseyin Yeşilkavak, stadyumdaki sponsorluk törenine katıldı.

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    BOLDVIPER 23 saat önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 1 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 1 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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