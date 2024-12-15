TOGG üretildiği şehrin takımına sponsor oldu

Togg ve Bursaspor
Bulunduğu bölgeye değer katma mottosuyla hareket eden Togg, Bursa şehrinin şampiyon takımı Bursaspor ile iki sezonluk sponsor anlaşması imzaladı. Sponsorluk kapsamında Togg, Bursaspor Matlı Stadyumu Kuzey Tribünü’ne ismini verdi ve şort sponsoru oldu.
TFF 3. ligde mücadele eden Bursaspor'un Karşıyaka Spor Kulübü ile karşılaştığı maçta, takımın renklerine bürünmüş Togg modeli stadın içerisinde ve dışında sergilendi.
Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ve Bursaspor Genel Müdürü Hüseyin Yeşilkavak, stadyumdaki sponsorluk törenine katıldı.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor