TOGG üretildiği şehrin takımına sponsor oldu

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Tam Boyutta Gör Türkiye'nin küresel otomotiv markası haline gelen Togg, önemli yatırımlarla hayata geçen üretim tesisinin bulunduğu şehri unutmadı. Şampiyonluk yaşamış Bursa şehrinin futbol takımına sponsor oldu.

Togg ve Bursaspor

Bulunduğu bölgeye değer katma mottosuyla hareket eden Togg, Bursa şehrinin şampiyon takımı Bursaspor ile iki sezonluk sponsor anlaşması imzaladı. Sponsorluk kapsamında Togg, Bursaspor Matlı Stadyumu Kuzey Tribünü’ne ismini verdi ve şort sponsoru oldu.

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TFF 3. ligde mücadele eden Bursaspor'un Karşıyaka Spor Kulübü ile karşılaştığı maçta, takımın renklerine bürünmüş Togg modeli stadın içerisinde ve dışında sergilendi.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ve Bursaspor Genel Müdürü Hüseyin Yeşilkavak, stadyumdaki sponsorluk törenine katıldı.

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