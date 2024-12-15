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    ChatGPT geliştiricisine şok itiraz: Ticarileşemezsin

    ChatGPT geliştiricisi OpenAI organizasyonu, kâr amacı gütmeyen yapısından kâr odaklı yeni bir yapıya geçme kararı almasıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
    OpenAI Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zekâ fırtınasını başlatan ve teknoloji dünyasının yeni bir döneme girmesine sebep olan ChatGPT, tartışmaların da odak noktasında. Kâr amacı gütmeyen ana OpenAI organizasyonu, kâr odaklı bir şirkete dönüşmek isteyince kıyamet koptu.

    OpenAI kâr amacı gütmek istiyor

    OpenAI kurulduğu günden bu yana kâr amacı gütmeyen bir organizasyon konumundaydı. Organizasyonun bir kolu ise ticari faaliyetlerle ilgileniyordu ancak organizasyon bu kolda en büyük ortak konumundaydı. 

    Yönetim kurulu bir süredir organizasyonun ticari kolunun ana şirket haline gelmesini ve kâr amacı gütmeyen bölümün ise hissesinin en aza indirilmesini tartışıyor. Böylece OpenAI artık ticari bir şirket haline dönüşecek. 

    Bu karara ilk itiraz, kuruluşta yer alan Elon Musk’tan gelmişti. İlk dönemlerde organizasyonun şirkete dönüşmesi tavsiyesi veren Elon Musk, bugün ise şirketleşme hamlesinin sektörü olumsuz etkileyeceği iddiasıyla dava açtı. 

    OpenAI davalara konu oluyor Tam Boyutta Gör

    Yine Meta firması da Kaliforniya Savcılığı’na dilekçe vererek OpenAI organizasyonunun şirketleşmesinin çok yanlış olduğunu ve engellenmesi gerektiğini belirtti. Meta, zaten milyarlarca dolar yatırım alan bir organizasyonun şirketleşmesinin, yeni girişimlerin önce vakıf sonra şirket olma çabalarına cesaret vereceğini ve bunun haksız rekabet oluşturacağını dile getiriyor. 

    OpenAI ise iddiaları reddederek kâr amacı gütmeyen organizasyon kısmının hak ettiği değeri her zaman alacağını ve misyonunu yerine getirmek için her zamankinden daha fazla çaba harcayacağını vurguluyor. 
     

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    E_Y_B_H_P_T 17 saat önce

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    BOLDVIPER 19 saat önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 1 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 1 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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