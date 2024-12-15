ChatGPT geliştiricisine şok itiraz: Ticarileşemezsin

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Tam Boyutta Gör Üretken yapay zekâ fırtınasını başlatan ve teknoloji dünyasının yeni bir döneme girmesine sebep olan ChatGPT, tartışmaların da odak noktasında. Kâr amacı gütmeyen ana OpenAI organizasyonu, kâr odaklı bir şirkete dönüşmek isteyince kıyamet koptu.

OpenAI kâr amacı gütmek istiyor

OpenAI kurulduğu günden bu yana kâr amacı gütmeyen bir organizasyon konumundaydı. Organizasyonun bir kolu ise ticari faaliyetlerle ilgileniyordu ancak organizasyon bu kolda en büyük ortak konumundaydı.

Yönetim kurulu bir süredir organizasyonun ticari kolunun ana şirket haline gelmesini ve kâr amacı gütmeyen bölümün ise hissesinin en aza indirilmesini tartışıyor. Böylece OpenAI artık ticari bir şirket haline dönüşecek.

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Bu karara ilk itiraz, kuruluşta yer alan Elon Musk’tan gelmişti. İlk dönemlerde organizasyonun şirkete dönüşmesi tavsiyesi veren Elon Musk, bugün ise şirketleşme hamlesinin sektörü olumsuz etkileyeceği iddiasıyla dava açtı.

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Yine Meta firması da Kaliforniya Savcılığı’na dilekçe vererek OpenAI organizasyonunun şirketleşmesinin çok yanlış olduğunu ve engellenmesi gerektiğini belirtti. Meta, zaten milyarlarca dolar yatırım alan bir organizasyonun şirketleşmesinin, yeni girişimlerin önce vakıf sonra şirket olma çabalarına cesaret vereceğini ve bunun haksız rekabet oluşturacağını dile getiriyor.

OpenAI ise iddiaları reddederek kâr amacı gütmeyen organizasyon kısmının hak ettiği değeri her zaman alacağını ve misyonunu yerine getirmek için her zamankinden daha fazla çaba harcayacağını vurguluyor.



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