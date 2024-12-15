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    NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti detayları belli oldu

    Nvidia GeForce RTX 5070 Ti ekran kartının Nvidia GeForce RTX 4070 Ti ekran kartına göre yüzde 25-30 arasında daha iyi performans ve bant genişliği sunması bekleniyor.
    Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Tam Boyutta Gör
    Grafik teknolojileri sektöründe çok başarılı bir iki yıl geçirdikten sonra Nvidia yeni yıl hazırlıklarına başladı. Bir süredir yapay zekâ sektörünü memnun eden Nvidia rotayı yeniden oyunculara çevirmiş durumda.

    Nvidia GeForce RTX 5070 Ti detaylanıyor

    CES 2025 fuarında tanıtılacak olan Blackwell tabanlı Nvidia GeForce RTX 5000 serisine ait detaylar bir süredir internete sızıyor. Son sızıntı ise Nvidia GeForce RTX 5070 Ti ekran kartı ile ilgili oldu. Daha önce ilk bilgileri sızan ekran kartının şimdi detayları da belli oldu.

    Kaynaklar Nvidia GeForce RTX 5070 Ti ekran kartında GB203-300 grafik birimi yer alıyor. Bu grafik birimi GeForce RTX 5080 ekran kartındaki yonganın biraz kırpılmış bir versiyonu. 8960 çekirdek barındıran grafik birimi 300W enerji tüketim değerine sahip ve 350W seviyesine ulaşabiliyor. 16GB GDDDR7 bellek 256-bit veri yolunda 28Gbps hızlara ulaşıyor ve 896GB/s bant genişliği sunuyor.

    Nvidia’nın tam 6 tane Nvidia GeForce RTX 5000 serisi ekran kartını yeni yılın ilk yarısında piyasaya süreceği iddia ediliyor. GeForce RTX 5090 ilk sırayı alırken GeForce RX 5080 ve Georce RX 5070 Ti onu takip edecek. 

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    E
    E_Y_B_H_P_T 21 saat önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

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    BOLDVIPER 23 saat önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 1 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 1 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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