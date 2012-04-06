Fileserve'den sonra Wupload da sadece bulut depolama platformuna dönüştü

Megaupload adlı dev paylaşım platformunun kapanması ve sahibinin gözaltına alınmasıyla başlayan hareketlilik artarak devam ediyor.





Megaupload'ın kapatılmasıyla cesaret kazanan fikri hak savunucuları pek çok paylaşım platformunu hedefine koymuştu. Bunun sonucunda Filesonic, Filejungle, Fileserve gibi siteler paylaşımı durdurmuş ve sadece depolama hizmeti vermeye başlamıştı.





Kısa süre önce Fileserve'in yeniden paylaşıma başladığına dair haberler gelmişti. Ancak baskısını artıran firmalar karşısında şimdi yeniden depolama çözümüne geri döndü. Bu kez diğer bir popüler platform Wupload da paylaşımını durdurdu.





Sitenin anasayfasına girenler bununla ilgili bir ibare ile karşılaşıyor. Bu sitelerin çoğu zaten ABD'den gelen erişimleri engellemişlerdi. Ancak Avrupa'da da aynı baskıyı görünce bu kez paylaşım işinden tamamen elini eteğini çekmiş oldular.





Paylaşım firmalarının üçüncü taraf firmalardan kiraladıkları veya kendi bünyelerinde barındırdıkları sunucularda büyük bir depolama alanı mevcut. Paylaşım kapatıldığı için bu alanlar artık ücretsiz-ücretli depolama alanı olarak hizmet veriyor ve hali hazırda Dropbox, SugarSync gibi platformlardan daha fazla alan sunuyorlar.