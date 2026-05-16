A101 marketler taşınabilir klima ve projeksiyon cihazı satacak

21 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri
21 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Piranha markasına ait taşınabilir projeksiyon cihazı yer alıyor. Full HD görüntü sunan cihazda 150 ANSI lümen parlaklık, dahili ses, Wi-Fi, Bluetooth, 2GB RAM, 16GB depolama, Android 13 işletim sistemi ve uzaktan kumanda şeklinde özellikler yer alıyor. Fiyatı 2399TL olan cihaz ses kalitesi ve köşe düzeltme konusunda düşük puana sahip.
Diğer taraftan kamp ortamları için tasarlanmış Webesten markasına ait taşınabilir klima 5100BTU soğutma kapasitesi, 600W güç, 22Kg brüt ağırlık, nem alma gibi özelliklerle 18999TL fiyat etiketine sahip.
