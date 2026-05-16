    Insta360 Go 3S Retro Bundle duyuruldu

    Insta360 Go 3S Retro Bundle aksesuar paketi içerisinde tepeden bakışlı vizör taşıyan manyetik stand ve kullanım süresini ikiye katlayan batarya paketi yer alıyor.

    Insta360 Go 3S Retro Bundle Tam Boyutta Gör
    Bir dönem ülkemizde BİM marketlerde de gördüğümüz Insta360 Go 3S mini aksiyon kamerası retro aksesuar paketine kavuşuyor. Insta360 Go 3S Retro Bundle paketi tepeden bakışlı vizörü kullanıcılara sunuyor.

    Insta360 Go 3S Retro Bundle özellikleri ve fiyatı

    Insta360 Go 3S için hazırlanan retro paket adından da anlaşılacağı üzere geçmiş fotoğraf makinelerindeki tepeden bakışlı analog vizör hissiyatını yaşatmak istiyor. Paket içerisinde aksiyon kamerasının oturduğu bir kaide yer alıyor.

    Bu kaidede yukarı doğru dönmüş mini bir vizör ekranı yer alıyor. Ayrıca özçekimler için de bir ayna yerleştirilmiş. Askılık ile istediğiniz yere taşıyabileceğiniz kaideye bir de harici batarya tutturulabiliyor. Böylece kameranın 38 dakikalık kullanımı 76 dakikaya yükseliyor. Özel NFC etiketi ile içerikler doğrudan telefona aktarılabiliyor.

    Insta360 Go 3S Retro Bundle paket içerisinde aksiyon kamerasını da barındırıyor. Yani kamera için harici bir aksesuar paketi değil. Paketin 64GB versiyonu 400 Euro, 128GB versiyonu ise 430 Euro olarak satılacak. Paketin ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

