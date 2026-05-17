    BİM marketler Samsung Galaxy A17, Nokia 105 ve Xiaomi Redmi 15C satacak

    22 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Nokia 105 tuşlu telefon, Xiaomi Redmi 15C ve Samsung Galaxy A17 5G akıllı telefon modelleri yer alacak.          

    BİM marketler zincirinin yeni hafta Aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, tuşlu telefonlardan para sayma makinelerine ve tanklı akıllı yazıcıya kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

    22 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında HMD markasına ait Nokia 105 cep telefonu modeli yer alıyor. 2023 üretimi olan telefonda 1.8 inçlik QQVGA ekran, 1000mAh batarya, 2G, FM radyo, EL feneri, oyun, S30+ ara yüz, çift SIM gibi özellikler 1990TL fiyat etiketi ile satılıyor.

    Diğer taraftan Xiaomi Redmi 15C akıllı telefon modelinde 6.9 inçlik IPS LCD ekran, Dimensity 6300 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP ana sensör, 8MP ön kamera, 6000mAh kapasiteli batarya, 33W hızlı şarj gibi özelliklerle 13490TL fiyat etiketi mevcut.

    Son olarak 6.7 inç Super AMOLED ekran, Exynos 1330 yonga seti, 6 GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana sensör, 13MP ön kamera, 5000 mAh kapasiteli batarya, 5G desteği gibi özelliklerle Samsung Galaxy A17 5G akıllı telefon modeli de 11790TL fiyat etiketine sahip.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    M0meNtS 2 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Nat Alianovna 2 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

