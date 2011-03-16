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Foxconn'dan AMD Fusion Atağı AHD1S-K mini-ITX Anakart video inceleme

8 yıl
61,9b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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AMD'nin netbook ve nettop sistemler için fiyat / performans odaklı geliştirdiği Fusion platformundan güç alan Foxconn AHD1S-K, mini-ITX yapıda bir çok ihtiyaca cevap veriyor.


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karayulun 5 yıl
Foxconn değil de şu FM2+ mini-ITX anakartlardan aşağıdakileri getiremediler daha. Sizler ne düşünmektesiniz bu konuda?

GIGABYTE GA-F2A88XN-WIFI
gigabyte.com/...

ASRock FM2A88X-ITX+
asrock.com/...

mini-ITX 'te mükemmel çözümler.
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FreeRun 6 yıl
bios güncelleme nasıl yapıcam arkadaşlar bende bu üründen var, sitesinden bios dosyasını indirdim, çift tıklayıp çalıştırsam kendi otomatik yaparmı yoksa başka bir işlem gerekiyormu? foxconnchannel.com/...
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DH Misafiri 6 yıl
webdenal da bu ürün var çok iyi sipariş ettim ve performansı gayet iyi ve hızlı internet ve hd video için dvd playera para baglamaktansa pardusla bunu kullanmka daha mantıklı
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portnoi 6 yıl
Sistem açılırsa anakart çok iyi. Ama iki kez power tuşuna bastıran bi arkadaş. Basıyorum, windows boot ekranında kapanıyor. Tekrar açıyorum açılıyor. Garip.
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Tanarri 8 yıl
gigabyte olanı bi sitede satış listesinde gördüm fakat fiyatı baya el yakan cinsten ve stok da kalmamış görünüyo... fiyatları düşmesi için piyasaya baya bi yayılması lazım artık türkiye ye gelsede yaygınlaşsa şunlar şahsen kardeşim için bitane almayı pilanlıyorum oyun oynamıyo ve sadece günlük kulanım için alıcam bitane hem sesiz bi pc olur hem ufak hemde maliyet açısından uygun olur şuan amd2500 işlemcili bi pc kulanıyoki bu ondan kat kat iyi olur hemde az elktirik tüketir atıyorum bi arkadşım geldi zaman en kötü 2 pc açıp world of warcraft yan yana oynayabilirz çok rahat da açıcana eminim biran önce piyasaya düşmelerini 4 gözle bekliyorum ha bu arada bir arkadaşın dediği gibi tam bir 7/24 download pc tasaruf ampulünden daha düşük güç tüketiyo xD
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BluePage 8 yıl
benim elektriği su gibi kullanan p4 3.0 + nvidia fx 5200 dan daha iyi olabileceğini düşünüyorum(buna yorum bekliyorum arkadaşlar
)

İ7 720q işlemcili laptopa sahibim fakat download etmeye kalktığımda uzun süreli işlemlerde hem cihaz ısınıyor hemde işlemci güç tüketimi fazla..download,nette gezmek,720p izlemek,flashları donmadan izlemek gibi şeyler için bir fusionlu almayı planlıyorum ne dersiniz bu durumda? p4 + fx5200 1080p film izleyemiyorum.. Evde hurda gibi duruyor
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abdulmusavvir 8 yıl
2 yıldır kulplu mini-ITX kasa arıyorum, bu piyasayı sevmiyorum.
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JrMaster 8 yıl
download için ideal bir sistem
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apokoc 8 yıl
valla güzel ürün süper mi medya yada download,upload bilgisayarı :)
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The_Soulless 8 yıl
Bunu alıp sadece download yapıcaksın :D elektrik bile harcamıyo 7/24 download :D:D
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BarGoS 8 yıl
satan biyer varmı türkiyede ?
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Batuist 8 yıl
bu platformla nettop yada htpc güzel kurulur..
inceleme için teşekkürler..
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forvet09 8 yıl
güzel anakart, mini itx kasalarda tam işlemci yeri üstünde fan olan modeller var. hem kasa için ısı sorunu hemde işlemci ısı sorunu bu şekilde giderilebilir..
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shanke 8 yıl
güncel bir ekran kartı takıp biraz uğraşsaydınız anakartla gördüğüm en kısa inceleme olmuş :)
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SEO-Uzmanı 8 yıl
bu sisteme takılabilinecek ram limiti zaten belli
peki neden ramları sabitlemeşler !?
çok yakında yeni modellerde
sabit on board ram chipleri ile birlikte gelecek
bu şekilde hem performas daha stabil olacak hemde daha ucuz ! :)

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