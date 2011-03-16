Foxconn'dan AMD Fusion Atağı AHD1S-K mini-ITX Anakart video inceleme

AMD'nin netbook ve nettop sistemler için fiyat / performans odaklı geliştirdiği Fusion platformundan güç alan Foxconn AHD1S-K, mini-ITX yapıda bir çok ihtiyaca cevap veriyor.
GIGABYTE GA-F2A88XN-WIFI
gigabyte.com/...
ASRock FM2A88X-ITX+
asrock.com/...
mini-ITX 'te mükemmel çözümler.
İ7 720q işlemcili laptopa sahibim fakat download etmeye kalktığımda uzun süreli işlemlerde hem cihaz ısınıyor hemde işlemci güç tüketimi fazla..download,nette gezmek,720p izlemek,flashları donmadan izlemek gibi şeyler için bir fusionlu almayı planlıyorum ne dersiniz bu durumda? p4 + fx5200 1080p film izleyemiyorum.. Evde hurda gibi duruyor
inceleme için teşekkürler..
peki neden ramları sabitlemeşler !?
çok yakında yeni modellerde
sabit on board ram chipleri ile birlikte gelecek
bu şekilde hem performas daha stabil olacak hemde daha ucuz ! :)