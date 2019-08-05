Franky Zapata, Manş Denizi'ni 'uçan kaykayıyla' aşmayı başardı

Flyboard Air isimli icadıyla son zamanlarda kendisinden epey bir söz ettiren Franky Zapata, yine ilginç bir işe imza attı. Ünlü Fransız mucit, Flyboard Air'ını kullanarak Manş Denizi'ni aşmayı başardı. Zapata böylece sadece 22 dakika içerisinde Fransa'dan İngiltere'ye uçmuş oldu.The Guardian'da yer alan ifadelere göre "Uçan Fransız", Fransa'nın kuzeyinde yer alan Sangatte'den kalkışa geçmiş. Zapata'nın tam 22 dakika sonra İngiltere, St Margaret Bay'e iniş yaptığı belirtiliyor. Yaklaşık 35 kilometrelik bir mesafe kat eden Franky Zapata ayrıca yolculuğu sırasında saatte 177 kilometrelik hızlara ulaşmış.İngiltere'ye iniş yaptıktan sonra gazetecilere konuşan Franky Zapata, inanılmaz bir mutluluk duyduğunu belirterek,"Bundan tam üç yıl önce bir cihaz icat etmiştik...Şimdiyse o cihazı kullanarak Manş Denizi'ni geçiyoruz. Gerçekten de çılgınca bir şey. Bu tarihi bir an mı veya değil mi bilmiyorum, zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.Green Goblin'e olan benzerliğiyle dikkat çeken Flyboard Air, yaklaşık 10 dakikalık bir kullanım süresine sahip. Elbette bu 10 dakikalık süre Manş Denizi'ni geçmek için yeterli değil. Zapata bu nedenle Flyboard Air'ın yakıtını uçuş ortasında yenilemek zorunda kaldı. 40 yaşındaki mucide ayrıca yolculuğu boyunca üç farklı helikopter eşlik etti.Franky Zapata daha önce temmuz ayında da aynı şekilde Manş Denizi'ni geçmeye çalışmış ancak başarısız olmuştu. Yani 4 Ağustos'taki uçuş Zapata'nın ikinci denemesiydi.