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Franky Zapata, Manş Denizi'ni 'uçan kaykayıyla' aşmayı başardı

'Uçan Fransız' Franky Zapata, Flyboard Air ile Manş Denizi'ni aşmayı başardı. 40 yaşındaki ünlü mucit, 22 dakikalık yolculuğu sırasında saatte 170 kilometrelik hızlara ulaştı.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Flyboard Air isimli icadıyla son zamanlarda kendisinden epey bir söz ettiren Franky Zapata, yine ilginç bir işe imza attı. Ünlü Fransız mucit, Flyboard Air'ını kullanarak Manş Denizi'ni aşmayı başardı. Zapata böylece sadece 22 dakika içerisinde Fransa'dan İngiltere'ye uçmuş oldu.

The Guardian'da yer alan ifadelere göre "Uçan Fransız", Fransa'nın kuzeyinde yer alan Sangatte'den kalkışa geçmiş. Zapata'nın tam 22 dakika sonra İngiltere, St Margaret Bay'e iniş yaptığı belirtiliyor. Yaklaşık 35 kilometrelik bir mesafe kat eden Franky Zapata ayrıca yolculuğu sırasında saatte 177 kilometrelik hızlara ulaşmış.


İngiltere'ye iniş yaptıktan sonra gazetecilere konuşan Franky Zapata, inanılmaz bir mutluluk duyduğunu belirterek,"Bundan tam üç yıl önce bir cihaz icat etmiştik...Şimdiyse o cihazı kullanarak Manş Denizi'ni geçiyoruz. Gerçekten de çılgınca bir şey. Bu tarihi bir an mı veya değil mi bilmiyorum, zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.

Green Goblin'e olan benzerliğiyle dikkat çeken Flyboard Air, yaklaşık 10 dakikalık bir kullanım süresine sahip. Elbette bu 10 dakikalık süre Manş Denizi'ni geçmek için yeterli değil. Zapata bu nedenle Flyboard Air'ın yakıtını uçuş ortasında yenilemek zorunda kaldı. 40 yaşındaki mucide ayrıca yolculuğu boyunca üç farklı helikopter eşlik etti.

Franky Zapata daha önce temmuz ayında da aynı şekilde Manş Denizi'ni geçmeye çalışmış ancak başarısız olmuştu. Yani 4 Ağustos'taki uçuş Zapata'nın ikinci denemesiydi.  


https://www.theguardian.com/uk-news/2019/aug/04/franky-zapata-crosses-channel-by-hoverboard-at-second-attempt Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Askaparta 16 sa.
Çok yorar adamı, kasılır durursun. Kuşlara bak, daha çok yol var.
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10ff 1 gün
Sırat köprüsünü nasıl aşacak bakalım...
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IamTheOne76 1 gün
Zapatanınki ayakta duruyor. Bana yaramaz. Ben 3dk ayakta kaldığımda belim ağırıyor. Kronik.
Ama bu bana yarar. youtube.com/...
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oray 2 gün
amma yüklenilmiş bir kuzey yerine güney yazıldı diye...
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Serlilo 2 gün
Haberi yapan arkadaşım coğrafya bilginize hayran oldum. Seni okutan hocanın kulakları çınlamıştır. Fransa'nın güneyi ne yana düşer? İngiltere ve Manş denizi ne yana düşer?
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aesca 2 gün
"The Guardian'da yer alan ifadelere göre "Uçan Fransız", Fransa'nın güneyinde yer alan Sangatte'den kalkışa geçmiş."
Güney?
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ceo-tr 2 gün
iron man :) süper, zevkli ve eğlenceli bir şey olduğunu tahmin ediyorum. umarım daha da geliştirir.
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