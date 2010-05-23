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Fujitsu LifeBook A530 dizüstü bilgisayar duyuruldu

Fujistu, LifeBook serisine A530 kodlu yeni modelini ekilyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,7b
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Fujitsu, yeni dizüstü bilgisayarı LifeBook A530'u duyurdu. Fujitsu'nun duyurduğu yeni dizüstü bilgisayarında Turbo Boost teknolojili Intel Core i3-330M 2.13GHz veya Intel Core i5-520M 2.4GHz işlemciler tercih edilebiliyor. Sistem belleğinin 4 GB olarak olarak belirlendiği 15.6 inç boyutlu LED aydınlatmalı ekran kullanan LifeBook A530'da depolama alanı için 320 GB ve 500 GB kapasiteli sabit diskler uygun görülmüş. 1.3 mp dahili kamera, WiFi, Bluetooth 2.1 ve HDMI çıkışına yer verilen dizüstü bilgisayarda Windows 7 Home Premium işletim sistemi kullanılıyor.

Fujitsu'nun yeni dizüstü bilgisayarı LifeBook A530'un piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor


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Batuist 9 yıl
bembeyaz.. çok dikkat çeker hem.. pek sevmedim...
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