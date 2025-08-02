Fujitsu, 10 bin kübitlik kuantum bilgisayar için düğmeye bastı

Fujitsu’dan kuantum atılımı
Fujitsu, bu süperiletken kuantum bilgisayarla özellikle malzeme bilimi gibi karmaşık simülasyonların büyük keşiflere kapı aralayabileceği alanlarda pratik kuantum hesaplama uygulamalarını mümkün kılmayı amaçlıyor. Bunun için farklı teknik disiplinlerde ölçeklenebilirlik ve performans odaklı kritik teknolojilerin geliştirilmesine ağırlık verilecek.
Fujitsu, Japonya’nın Enerji ve Endüstriyel Teknoloji Geliştirme Kurumu NEDO liderliğindeki projenin temel ayağı olacakken yüksek performanslı bilgisayar platformu FUJITSU-MONAKA işlemci ailesinin yeni neslini de geliştirecek. Bu işlemciler, Japonya’nın süper bilgisayarı FugakuNEXT’i de destekleyecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: