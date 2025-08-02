Fujitsu, 10 bin kübitlik kuantum bilgisayar için düğmeye bastı

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Tam Boyutta Gör Japon teknoloji devi Fujitsu, 10.000 kübit (qubit) kapasitesini aşacak süperiletken kuantum bilgisayarının araştırma ve geliştirme çalışmalarına resmi olarak başladı. Projenin 2030 mali yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. Yeni sistem, 250 mantıksal kübit kapasitesiyle çalışacak ve Fujitsu’nun kendi geliştirdiği "STAR mimarisi" adı verilen erken aşama hataya dayanıklı kuantum hesaplama altyapısını kullanacak.

Fujitsu’dan kuantum atılımı

Fujitsu, bu süperiletken kuantum bilgisayarla özellikle malzeme bilimi gibi karmaşık simülasyonların büyük keşiflere kapı aralayabileceği alanlarda pratik kuantum hesaplama uygulamalarını mümkün kılmayı amaçlıyor. Bunun için farklı teknik disiplinlerde ölçeklenebilirlik ve performans odaklı kritik teknolojilerin geliştirilmesine ağırlık verilecek.

Fujitsu, 10.000 kübit makinesi tamamlandıktan sonra 2030 mali yılından itibaren süperiletken ve elmas spin tabanlı kübit teknolojilerinin entegrasyonuna yönelik ileri araştırmalar yürütecek. 2035 mali yılında ise 1.000 mantıksal kübit kapasiteli bir sistem geliştirmeyi hedefliyor. Bu süreçte, birden çok kuantum bit çipinin birbirine bağlanması da değerlendirilecek.

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Fujitsu, Japonya’nın Enerji ve Endüstriyel Teknoloji Geliştirme Kurumu NEDO liderliğindeki projenin temel ayağı olacakken yüksek performanslı bilgisayar platformu FUJITSU-MONAKA işlemci ailesinin yeni neslini de geliştirecek. Bu işlemciler, Japonya’nın süper bilgisayarı FugakuNEXT’i de destekleyecek.

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