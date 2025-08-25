Japonya’dan “zetta ölçekli” süper bilgisayar hamlesi: FugakuNEXT

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Japonya, yüksek performanslı hesaplamada liderliğini yeniden kazanmak için FugakuNEXT adlı hibrit AI-HPC süper bilgisayarını duyurdu. Tokyo’da 22 Ağustos’ta yapılan tanıtım töreninde açıklanan proje, RIKEN, Fujitsu ve Nvidia iş birliğini bir araya getiriyor. Sistem, Japonya’nın yerli altyapısı ile ABD merkezli GPU teknolojisini birleştirerek önümüzdeki on yılın bilimsel ve endüstriyel zorluklarına yanıt verecek şekilde tasarlanıyor.

2020’de kurulan Fugaku, iki yıl boyunca dünyanın en hızlı süper bilgisayarı unvanını taşımış ve COVID-19 pandemisi sırasında kritik bir rol oynamıştı. Simülasyonları, araştırma ve müdahale süreçlerine yön vermişti. Bugün hala dünya sıralamasında yedinci sırada yer alıyor. Ancak ülkenin gözü yeniden liderlikte.

FugakuNEXT, 2030 civarında RIKEN’in Port Island’daki Kobe kampüsünde kullanıma sunulması planlanan ve 110 milyar Yen (740 milyon USD) bütçeye sahip bir proje olarak öne çıkıyor.

Veri merkezlerinde "zetta" dönemi

Tam Boyutta Gör Önceki süper bilgisayarlardan farklı olarak, FugakuNEXT’in tasarımında bu kez GPU’lar merkezde. Fujitsu, yeni MONAKA-X CPU’larını geliştirecek, Nvidia ise GPU tedariki ve CPU ile GPU arasında yüksek bant genişliğine sahip bağlantı sağlayacak NVLink Fusion teknolojisinin tasarımında görev alacak. Bu entegrasyon, sistemi hem geleneksel simülasyon görevleri hem de ileri seviye yapay zeka uygulamaları için elverişli kılacak.

RIKEN, FugakuNEXT için iddialı hedefler belirledi. Donanım performansını önceki Fugaku’ya kıyasla beş kat artırmayı, yazılım ve algoritmalarda ise yirmi kat iyileştirme sağlamayı hedefliyor. Bu optimizasyonlar arasında karışık hassasiyetli hesaplama ve fizik bilgisine dayalı sinir ağları gibi uygulamalar bulunuyor. Bu gelişmelerle birlikte, sistemin gerçek dünya uygulamalarındaki performansının günümüz makinelerine kıyasla yüz kat artması bekleniyor.

Sistemin 600 exaFLOPS FP8 performansı sunması bekleniyor. Bu da FugakuNEXT’i dünyanın ilk zetta ölçekli süper bilgisayarı haline getirecek. Bu arada, bu performans artışının Fugaku’nun mevcut 40 megavatlık enerji sınırları içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Dolayısıyla enerji verimliliğinde de kayda değer bir artış yaşanacak.

FugakuNEXT’in hipotez oluşturma, simülasyon ve doğrulama gibi çeşitli adımlarını otomatikleştirerek iklim modellemesi, ilaç geliştirme, afet dayanıklılığı ve ileri üretim gibi alanlarda keşifleri hızlandırması hedefleniyor. Sistemde Nvidia’nın tam yazılım yığını, CUDA-X kütüphaneleri, TensorRT ve NeMo dahil olmak üzere çoğu teknolojisi kullanılacak.

