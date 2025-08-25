Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Japonya’dan “zetta ölçekli” süper bilgisayar hamlesi: FugakuNEXT

    Japonya, 750 milyon dolarlık FugakuNEXT süper bilgisayarıyla HPC ve yapay zekayı birleştirerek zetta ölçeğinde performansı hedefliyor. Projede Nvidia, Fujitsu ve RIKEN yer alacak.

    Japonya’dan “zetta ölçekli” süper bilgisayar hamle Tam Boyutta Gör
    Japonya, yüksek performanslı hesaplamada liderliğini yeniden kazanmak için FugakuNEXT adlı hibrit AI-HPC süper bilgisayarını duyurdu. Tokyo’da 22 Ağustos’ta yapılan tanıtım töreninde açıklanan proje, RIKEN, Fujitsu ve Nvidia iş birliğini bir araya getiriyor. Sistem, Japonya’nın yerli altyapısı ile ABD merkezli GPU teknolojisini birleştirerek önümüzdeki on yılın bilimsel ve endüstriyel zorluklarına yanıt verecek şekilde tasarlanıyor.

    2020’de kurulan Fugaku, iki yıl boyunca dünyanın en hızlı süper bilgisayarı unvanını taşımış ve COVID-19 pandemisi sırasında kritik bir rol oynamıştı. Simülasyonları, araştırma ve müdahale süreçlerine yön vermişti. Bugün hala dünya sıralamasında yedinci sırada yer alıyor. Ancak ülkenin gözü yeniden liderlikte.

    FugakuNEXT, 2030 civarında RIKEN’in Port Island’daki Kobe kampüsünde kullanıma sunulması planlanan ve 110 milyar Yen (740 milyon USD) bütçeye sahip bir proje olarak öne çıkıyor.

    Veri merkezlerinde "zetta" dönemi

    Japonya’dan “zetta ölçekli” süper bilgisayar hamle Tam Boyutta Gör
    Önceki süper bilgisayarlardan farklı olarak, FugakuNEXT’in tasarımında bu kez GPU’lar merkezde. Fujitsu, yeni MONAKA-X CPU’larını geliştirecek, Nvidia ise GPU tedariki ve CPU ile GPU arasında yüksek bant genişliğine sahip bağlantı sağlayacak NVLink Fusion teknolojisinin tasarımında görev alacak. Bu entegrasyon, sistemi hem geleneksel simülasyon görevleri hem de ileri seviye yapay zeka uygulamaları için elverişli kılacak.

    RIKEN, FugakuNEXT için iddialı hedefler belirledi. Donanım performansını önceki Fugaku’ya kıyasla beş kat artırmayı, yazılım ve algoritmalarda ise yirmi kat iyileştirme sağlamayı hedefliyor. Bu optimizasyonlar arasında karışık hassasiyetli hesaplama ve fizik bilgisine dayalı sinir ağları gibi uygulamalar bulunuyor. Bu gelişmelerle birlikte, sistemin gerçek dünya uygulamalarındaki performansının günümüz makinelerine kıyasla yüz kat artması bekleniyor.

    Sistemin 600 exaFLOPS FP8 performansı sunması bekleniyor. Bu da FugakuNEXT’i dünyanın ilk zetta ölçekli süper bilgisayarı haline getirecek. Bu arada, bu performans artışının Fugaku’nun mevcut 40 megavatlık enerji sınırları içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Dolayısıyla enerji verimliliğinde de kayda değer bir artış yaşanacak.

    FugakuNEXT’in hipotez oluşturma, simülasyon ve doğrulama gibi çeşitli adımlarını otomatikleştirerek iklim modellemesi, ilaç geliştirme, afet dayanıklılığı ve ileri üretim gibi alanlarda keşifleri hızlandırması hedefleniyor. Sistemde Nvidia’nın tam yazılım yığını, CUDA-X kütüphaneleri, TensorRT ve NeMo dahil olmak üzere çoğu teknolojisi kullanılacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bulgar göçmeni kadın özellikleri facetime uygun değil ne demek ipad instagram tam ekran yapma dockers boykot mu keçiören nasıl bir yer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum