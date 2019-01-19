Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

GLASS Film İncelemesi | Farklı Bir Süper Kahraman Filmi

4 ay
10,2b
1
Sinema ve Dizi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Berk Gün
Eleştirmen
Bildirimi Aç Bildirim Açık
M. Night Shyamalan'ın Unbreakable ve Split filmlerinin devamı niteliğindeki, diğer örneklerinden farklı bir süper kahraman filmi Glass incelemesi ile karşınızdayız.


Başrollerini James McAvoy, Samuel L. Jackson ve Bruce Willis'in paylaştığı Glass'ı sinemada izlemeli misiniz? Unbreakable ve Split kadar iyi olmayı becerebilmiş mi?
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MonitörKertenkelesi 4 ay en beğenilen
Gördüğüm en kötü inceleme videolarından başı çekti kusura bakmayın. Sorun Berk'in görsel bir video incelemesinde kendinden başka görsel bulup koyamaması. Videoyu izlemeye başladım, 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika, hala bahsettiği filmden ne bir tek kare, ne bir sahne, bir teaser ne de bir görüntü kullanmayıp eğrile büğrüle oturup, yaya yaya konuşman ile bende trafo attı. Bırak şimdi Glass, Split kadar iyi olmayı becerebilmiş mi lafını senin bu videon iyi olmayı becerebilmiş mi ona bir bakalım. Çam ağacının işiklarını izlerken uyuya kalıyordum, gözünü seveyim bir silkelen şu işe bir kalite bir görsellik katmaz isen zaman israfı bana göre bu inceleme.
Ahan da dakikalardır anlattığı Split firmi böyle bi şey. Merak edenler için canı sıkılanlar buradan bakıp fikir edinsin.

Ha film inceleme nasıl olur, böyle olur, film gibi. En azından benim tercihim. En azından iki üç resim video görmek isterim sürekli kendisini izleteni değil. Böyle olursa tadından yenmez, uyanık tutar bizi.

Gördüğüm en kötü inceleme videolarından başı çekti kusura bakmayın. Sorun Berk'in görsel bir video incelemesinde kendinden başka görsel bulup koyamaması. Videoy...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkgun 4 ay
Sizi bir gün KafeinSiz'in telif ihlali paneli ile tanıştırayım sevgili @MonitörKertenkelesi. Filmin afişine bile gelen telifleri görünce belki neden böyle yapıldığını daha iyi anlarsınız ya da bir karikatür paylaştığımız için hala süren davamız ile.
Az etkileşim alan veya telif umurlarında olmayan yayınlarda bu tarz içerik oluşturmak mümkündür tabii. İşitsel anlatımın görsel anlatım ile desteklenmesi elbette iletişim açısından daha iyidir ama bu risklere maalesef DH çatısı altında girilemez. Hele ki Türkiye'nin telif yasasını okuma şansınız olursa bunu daha iyi anlayacaksınız.
Sizi bir gün KafeinSiz'in telif ihlali paneli ile tanıştırayım sevgili@MonitörKertenkelesi. Filmin afişine bile gelen telifleri görünce belki neden b...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
expressimo 3 ay
Sağlam xmen virali var filmde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snrturkmen 3 ay
10 numara film..yilda kitap degil 10 sayfa okumayan kisilere diyaloglar agir gelebilir..avengers gibi ilk dakikada akiyon beklemesinler..serinin ilk filmi unbreakable sonra split izleyip glass giderse daha iyi olur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exoss 4 ay
hiç anlamıyorum bu yorumdaki narsisizmi . kafeinsiz youtube kanalından kıskanan kim varsa burada yoruma abanmış sanki . bu arkadaşın videoları ne erdi özüağ videoları kadar dolu nede mesut çevik videoları kadar boş beleş (son hazırladığı Apple videoları hariç) . bence tam donanım haber kitlesinin seviyesinde . böyle devam bozma kendini
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
Kadın düşmanı adam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
naaptınız nedir ya?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
açtığım gibi kapattım videoyu... diğer filmleri izlediğinizi varsayıyorum ne demek ya ? zaten bilsem senin videonu niye izlemek isteyim ? garip garip insanları alıyorsunuz şuralara...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cabriyo 4 ay
ben sevmedim filmi. ilkinin etkisini bırakmadı. felsefe sahneleri çok uzun bayıyor.
.
bu arada xavier oskarlık oynamış o oynayış 10 numara, filim 4 numara.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
valek 4 ay
Bu arkadaş bu işi bıraksın yanında bir çiçek varken izlenebilirdi. (bayan arkadaş) ancak şu anda izlenebilirliği yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deswaaa 4 ay
Film incelemesi sizin neyinize
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karahuso 4 ay
bu yönetmen "avatar: last airbender" gibi şaheseri mahvetti ya, artık ağzıyla kuş tutsa gözümde hiç değeri yok..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
03:04
Ralph ve İnternet Film İncelemesi | İnternet Nasıl Bir Yer?
6,1b izlenme · 3 ay
10:44
Organize İşler: Sazan Sarmalı Nasıl? İlk Filmden İyi mi?
11,1b izlenme · 3 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
5,7b izlenme · 2 gün
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
3,9b izlenme · 3 gün
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
9,7b izlenme · 1 gün
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,2b izlenme · 3 hf.
03:44
CREED 2 Film İncelemesi | İlki Kadar İyi mi?
7,7b izlenme · 4 ay
04:09
DC Aquaman inceleme | Bilet alıp izlemeye değer mi?
13,3b izlenme · 4 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,3b izlenme · 1 hf.
08:15
2018'in En İyi 10 Vizyon Filmi
11,8b izlenme · 4 ay
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,3b izlenme · 1 hf.
11:20
Teknoloji Tutkunlarının İzlemesi Gereken 9 Film | Film Önerileri
12,7b izlenme · 3 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
7,7b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
1,5b izlenme · 3 sa. yeni video
04:06
Vizyona girecek 10 Süper Kahraman filmi 2019
9,6b izlenme · 4 ay
03:45
Hakan Muhafız inceleme | İzlemeye değer mi?
14,1b izlenme · 4 ay
00:00
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya Film İncelemesi | Seri Nasıl Bitti?
7,2b izlenme · 3 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim