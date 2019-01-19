GLASS Film İncelemesi | Farklı Bir Süper Kahraman Filmi

Eleştirmen
M. Night Shyamalan'ın Unbreakable ve Split filmlerinin devamı niteliğindeki, diğer örneklerinden farklı bir süper kahraman filmi Glass incelemesi ile karşınızdayız.
Başrollerini James McAvoy, Samuel L. Jackson ve Bruce Willis'in paylaştığı Glass'ı sinemada izlemeli misiniz? Unbreakable ve Split kadar iyi olmayı becerebilmiş mi?
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Ahan da dakikalardır anlattığı Split firmi böyle bi şey. Merak edenler için canı sıkılanlar buradan bakıp fikir edinsin.
Ha film inceleme nasıl olur, böyle olur, film gibi. En azından benim tercihim. En azından iki üç resim video görmek isterim sürekli kendisini izleteni değil. Böyle olursa tadından yenmez, uyanık tutar bizi.
Az etkileşim alan veya telif umurlarında olmayan yayınlarda bu tarz içerik oluşturmak mümkündür tabii. İşitsel anlatımın görsel anlatım ile desteklenmesi elbette iletişim açısından daha iyidir ama bu risklere maalesef DH çatısı altında girilemez. Hele ki Türkiye'nin telif yasasını okuma şansınız olursa bunu daha iyi anlayacaksınız.