GLASS Film İncelemesi | Farklı Bir Süper Kahraman Filmi

M. Night Shyamalan'ın Unbreakable ve Split filmlerinin devamı niteliğindeki, diğer örneklerinden farklı bir süper kahraman filmi Glass incelemesi ile karşınızdayız.

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Başrollerini James McAvoy, Samuel L. Jackson ve Bruce Willis'in paylaştığı Glass'ı sinemada izlemeli misiniz? Unbreakable ve Split kadar iyi olmayı becerebilmiş mi?